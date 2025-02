Ana Lilia Cepeda gana el Premio de Novela Histórica Claustro–Grijalbo

Este miércoles, la obra A donde te lleve el tiempo de la escritora y gestora cultural Ana Lilia Cepeda resultó ganadora del IV Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana–Grijalbo, “por ser una novela histórica ágil y divertida que permite que el lector se asombre al incursionar junto con la protagonista en épocas remotas de la historia del centro de la Ciudad de México a partir de tiempos más recientes”, a decir del jurado calificador.

En el acta difundida en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana se destacó además que la obra ganadora, la cual se impuso entre un total de 42 candidatas, “combina con buena fortuna elementos fantásticos con el realismo de espacios reconocibles”.

Dicho jurado fue integrado por el editor Andrés Ramírez, a nombre del Penguin Random House, casa del sello Grijalbo, y los escritores Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra.

Al respecto, Mónica Lavín destacó que A donde te lleve el tiempo “tiene dos filos, la posibilidad de enterarse de una documentación seria, pero muy accesible al lector”, cuya protagonista, Victoria, una joven que cuestiona su presente y por tanto su pasado, “ofrece parlamentos muy simpáticos de desde nuestro siglo XXI sobre qué es mirar esas épocas que están en nuestro Centro Histórico (...) Es una manera de apreciar y de asombrarnos, a través del uso elegante que la autora hace de la palabra, con nuestras raíces”.

Por su parte, Eduardo Antonio Parra reconoció en la obra un sentido del humor “que casi siempre está ausente en las novelas históricas. Ésta es una novela que te hace reír y divertirte al mismo tiempo que vas conociendo. Estoy convencido de que se va a convertir en una especie de guía del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

El Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana–Grijalbo está dotado con una bolsa de 150,000 pesos y la Medalla José López Portillo y Rojas. La obra será publicada por Grijalbo en la segunda mitad del año.

Las pasiones ocultas del centro

La ganadora Ana Lilia Cepeda se enlazó vía remota tras enterarse del fallo. Expresó que en la novela se ofrece un recorrido por momentos fantásticos de la zona centro de la capital mexicana, desde los más romantizados hasta pasajes tortuosos que nos marcaron. Después de todo, señaló, “en la historia del centro siempre hay pasiones ocultas”.

Asimismo, la novela en cuestión basa muchos de sus relatos en los vestigios históricos hallados recientemente en las entrañas del centro, desde la ubicación en 2006 del corazón del virrey Baltasar de Zúñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero, dentro de una urna de metal en una cripta del templo de Corpus Christi, en la avenida Juárez del centro, hasta la emersión ese mismo año del monolito de Tlaltecuhtli, diosa de la Tierra, como parte de la ampliación de excavaciones en la zona circundante del Templo Mayor.

“Un país que no conoce su pasado, no tiene viabilidad de futuro. Tenemos que honrar ese pasado, para tener un futuro más sano y no repetir los mismos errores”, declaró la autora, quien además se ha encargado de varios de los rescates patrimoniales del centro de la ciudad. Por ejemplo, como presidenta de la Fundación Conmemoraciones, coordinó la recuperación de la Casa Rivas Mercado durante la década pasada.

Asimismo, el editor Andrés Ramírez destacó que el premio en cuestión “es un ejercicio literario muy importante para que los escritores desplieguen talentos que son distintos a los de una novela convencional. Como editorial, este género es importante porque nos acerca mucho a otro tipo de lectores interesados en la historia. Además, vista a través de este presente, lo hace mucho más atractivo”.

Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana–Grijalbo

Todas las obras ganadoras