Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de México informó que del 28 al 1 de agosto se vacunarán a las personas de 18 a 29 años de edad de la alcaldía Iztacalco con la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Sinovac.

La vacuna CoronaVac es fabricada por la empresa farmacéutica china Sinovac. Este biológico, de acuerdo con la OMS, demostró prevenir el Covid-19 sintomático en el 51% de los vacunados y evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100% de los individuos inoculados, de acuerdo a las evaluaciones de los ensayos clínicos.

Esta vacuna consta de dos dosis y está recomendada para su aplicación en personas mayores de 18 años de edad. De acuerdo con la ficha técnica las dos dosis de la vacuna se pueden administrar con una separación de entre 2 y 4 semanas.

En caso de que la aplicación de la segunda dosis sea administrada en menos de dos semanas de haber recibido la primera, no será necesario repetirla. En el supuesto de que la aplicación de la segunda inyección se retrase más de 4 semanas, se deberá administrar lo antes posible, ya que se tienen que recibir ambas dosis.

Dosis de refuerzo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente se llevan a cabo ensayos clínicos para evaluar la necesidad de dosis adicionales y el momento adecuado para la administración de estas vacunas.

Este martes 27 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que no hay evidencia científica que indique que se requiere una dosis de refuerzo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no se está contemplando todavía” administrar una tercera dosis. “No se descarta, pero no está en el horizonte”, dijo.

Los líderes del ensayo en Chile de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la farmacéutica china han recomendado una tercera dosis, argumentando que los estudios mostraron que sus niveles de anticuerpos protectores eran más bajos después de seis meses de haber recibido la segunda dosis.

De acuerdo con un estudio de investigadores chinos, los anticuerpos generados por la vacuna de Sinovac contra el Covid-19 caen por debajo de un umbral clave alrededor de seis meses después de haber recibido la segunda dosis en la mayoría de los casos, aunque un refuerzo podría tener un efecto reparador, de acuerdo con el estudio.

En el estudio, en el que se analizaron muestras de sangre de adultos sanos de entre 18 y 59 años, arrojó que de los participantes que recibieron dos dosis, con dos o cuatro semanas de diferencia, solo el 16.9% y 35.2%, respectivamente aún tenían niveles de anticuerpos neutralizantes por encima del umbral de seis meses después de la segunda dosis.

Esas lecturas estuvieron basadas en datos de dos grupos que involucraron a más de 50 participantes cada uno, mientras que el estudio entregó una tercera dosis de la vacuna a un total de 540 participantes. Cuando a los participantes de ciertos grupos se les administró una tercera dosis, aproximadamente seis meses después de la segunda, los niveles de anticuerpos neutralizantes después de otros 28 días aumentaron alrededor de 3 a 5 veces de los niveles observados cuatro semanas después de la segunda dosis, mostró la investigación.

¿Quiénes no se podrían vacunar con este biológico o tendrían que retrasar su aplicación?

Para las personas menores de 18 años o las embarazadas, esta vacuna no está recomendada, ya que estos grupos no fueron incluidos en los ensayos clínicos y por tal no se tiene información sobre los efectos que pudiera causar el biológico en estas personas.

Ya que se dispone de pocos datos sobre la inocuidad de esta vacuna en personas mayores de 60 años, debido al reducido número de participantes en los ensayos clínicos, esta vacuna se le podría administrar a personas de este grupo edad, aunque, de acuerdo con la OMS, los países que se planteen administrar esta vacuna a personas mayores de 60 años deben mantenerse vigilantes ante posibles efectos adversos.

Las contraindicaciones para la aplicación de esta vacuna se indican para las personas que recientemente hayan tenido Covid-19 y aún no se recuperen. Otra de las contraindicaciones es para las personas que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación, se deben esperar 90 días para poder recibir esta vacuna si la persona se encuentra en este caso.

De acuerdo con la Guía técnica para la aplicación de la vacuna inactivada de células vero Sinovac, contra el virus SARS-CoV-2, del gobierno federal, las personas con alergia grave (anafilácticas) podrán ser inoculadas si la alergia no está relacionada con algún componente de esta vacuna.

Aunque la Guía indica que para las personas con inmunosupresión esta vacuna no está contraindicada, la respuesta inmune a la vacunación podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes. Por otra parte, las personas que se encuentran en lactancia, se podrán vacunar y no se recomienda suspender la lactancia ni antes, ni después de que se aplique el biológico.

Las personas que viven con VIH sí podrán recibir esta vacuna siempre y cuando se encuentren controladas, aunque la respuesta inmune podría ser limitada o inferior a la presentada por personas que no viven con este virus.

La inoculación con esta vacuna se deberá posponer en caso de que la persona presente una temperatura corporal mayor a los 30°C, trastornos de tipo hemorrágico descontrolados, que haya recibido otra vacuna en menos de 14 días, y que haya tenido Covid-19 y aun tenga síntomas de la enfermedad.

¿Qué reacciones podría presentar tras ser inoculado con esta vacuna?

De acuerdo con la Guía técnica para la aplicación de la vacuna inactivada de células vero Sinovac, contra el virus SARS-CoV-2, del gobierno federal, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) que se identificaron en los ensayos clínicos de la vacuna de tipo no graves, fueron dolor en el sitio de la aplicación, exantema (erupción cutánea), eritema (enrojecimiento de la piel), induración (endurecimiento del tejido cutáneo y subcutáneo) y mialgia (dolor muscular).

Otros de los ESAVI no graves que se registraron fueron: cefalea, fatiga, fiebre, diarrea y escalofríos. Los ESAVI se pueden presentar en el transcurso del primero o segundo día tras la inoculación.

En la Guía se detalla que no se recomienda la aplicación de compresas húmedas (ni frías, ni calientes, ni tibias) y tampoco el consumo de analgésicos del tipo salicilatos (la aspirina es el tipo más común), ya que los efectos secundarios de este medicamento podrían relacionarse erróneamente con la vacunación.

¿Esta vacuna es efectiva para las variantes del Covid-19?

De acuerdo con la OMS, en un estudio observacional que incluyó a profesionales de la salud realizado en Brasil, la eficacia estimada de la vacuna CoronaVac de Sinovac contra la infección sintomática de la variante de Covid-19 P.1, fue del 49.6 por ciento.

Con respecto a la variante P.2, en las evaluaciones realizadas en los lugares de Brasil donde circulaba ampliamente, se observó que la eficacia de la vacuna CoronaVac de Sinovac es del 49.6% tras administrar al menos una dosis y del 50.7% dos semanas después de la segunda dosis.