Es la hora. La triada de cineastas mexicanos que han conquistado la Meca del cine se completará en la próxima entrega del Oscar. Guillermo del Toro tiene en la bolsa por lo menos una estatuilla con su nombre y se unirá a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu como el tercer cineasta mexicano relevante de esta generación.

Con 13 nominaciones, La forma del agua es cinta favorita para llevarse la próxima noche del Oscar. Y la estrella es Del Toro, con tres nominaciones directamente a su nombre: como guionista, director y productor. Mi predicción: Del Toro se lleva el premio como guionista o como director, pero La forma del agua no triunfa como la mejor película, a pesar de que la cinta ha ido acumulando premios.

Es, sin duda, una decisión controvertida de la Academia. Si bien La forma del agua ha sido considerada una buena película, ¿es la película del año? Para muchos críticos (incluyendo a la que esto escribe) la película de Del Toro se queda corta respecto a obras magnas como Dunkerque de Christopher Nolan, la segunda favorita de la entrega con 9 menciones.

Lo interesante es la capacidad de los tres directores mexicanos para seducir a Hollywood, si bien no siempre al público y no necesariamente con la capacidad de unificar a la crítica a su favor. El caso de Del Toro es especial. A diferencia de Iñárritu y Cuarón, Del Toro tiene una filmografía que se ha contentado con producir obras menores en la que, no obstante, la visión, la idiosincrasia del director prevalecen. A Del Toro le interesan el horror y la fantasía, y en esos márgenes ha movido su obra, con total libertad, una libertad envidiable. En ese sentido La forma del agua es la cristalización de toda su carrera. Va la Del Toro. Será su noche.

No solo de ‘mexas’ vive el Oscar

Hablando de las otras categorías y cintas nominadas, llama la atención la tremenda injusticia que comete la Academia contra Denis Villenueve. El director canadiense hizo un trabajo for the ages con Blade Runner 2049, merecía cuando menos la nominación como mejor director.

Otro que pasa por lo bajo es el otrora niño genio de Hollywood, Paul Thomas Anderson. A pesar de que su cinta, El hilo invisible, está nominada en los rubros principales, es poco probable que Anderson se lleve el premio.

La cinta de Anderson es la última de Daniel Day-Lewis, el actor exquisito, quien ha anunciado su retiro. Day-Lewis está en una de las categorías más competidas con rivales como Gary Oldman (el ganador cantado), Denzel Washington y Daniel Kaluuya, el joven protagonista de ¡Huye!

Por cierto, un aplauso a la Academia por reconocer ¡Huye!, una pequeña película independiente de intensa mirada racial y una manufactura impecable. Lo mismo para Lady Bird, la favorita de Sundance, con menciones como mejor película, mejor directora para Greta Gerwig y para su protagonista, Saoirse Ronan (qué carrera actoral tan fascinante se ha creado Ronan desde su debut siendo una niña en Expiación).

Otras películas dignas de comentarse son The Post, de Steven Spielberg; Three Billboards, con Frances McDormand y Call me by your name, película que encendió la Berlinale y que obtiene una nominación casi de compasión.

Cannes y la Academia hollywoodense no se llevan y así es también este año. En la penumbra, de Fatih Akin, una de las cintas más comentadas del festival francés, queda fuera de las nominaciones a cinta en lengua no inglesa. The Square, ganadora de Cannes, sí alcanza a colarse a las nominaciones de la categoría, compitiendo con la chilena Una mujer fantástica.

El Oscar 2018 viene bien. Muchas películas que se antojan y que pronto tendremos en las salas de la Ciudad de México.

