Semana Nacional del Conocimiento 2021

“Urge cambiar la conversación en la agenda pública en materia de ciencia y tecnología”: Rednacecyt

Lo importante es que la sociedad no se quede con la imagen de que no hay resultados en materia de ciencia y tecnología sino por el contrario, hay muchas aportaciones en México a pesar de no tener todos los elementos, asegura José Alonso Huerta Cruz, presidente de la Red.