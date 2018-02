“Cuando se me cayeron los dientes me dio hasta depresión, después pensé en la pagada y dije, me voy a tener que resignar”, me platica María Elena Sánchez Galván, paciente de la Clínica de Odontogeriatría ubicada en el Centro de Salud Dr. Guillermo Román y Carrillo.

Y es que cuando te sientas en los pasillos de esta peculiar clínica, hay muchas historias por escuchar, María Elena me cuenta que atendieron a su esposo primero, pero después su hijo le preguntó: ¿por qué no te atiendes tú también?, así, desde el año pasado acuden “yo porque los dientes del frente se me cayeron y ¡no!, uno se ve bien mal; con cada cosita se me salían, pero el primero de febrero ya me los pusieron”.

“Afortunadamente ya mis hijos me dijeron que me ayudaban con la prótesis, tengo tres y ahora con su papá van a ser como 4,500 pesos, aunque es más barato que en cualquier otro lugar, mi esposo y yo no tenemos pensión y ya no trabajamos, por eso ahorita voy a pasar con la trabajadora social, a ver qué me dice, ¡tenemos que buscarle!”.

Justificaciones para la creación de un espacio como este sobran, sin embargo es el primero en su tipo. El doctor Juan Carlos Nava, responsable de la clínica me platica: “todo empezó con la idea del doctor Raúl Ríos Garza, somos la primera clínica en la Ciudad de México y yo creo que de las primeras en América Latina… Nos encargamos de la salud bucal de adultos mayores del Seguro Popular o con gratuidad. En total somos 17 médicos para rehabilitar prácticamente toda la boca”.

De los poco más de 123.5 millones de habitantes en México, casi 13 millones son mayores de 60 años, entre 1990 y 2017 el porcentaje de la población de 60 años y más aumentó de 6.4 a 10.5 por ciento. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el porcentaje de envejecimiento entre la población mexicana en 2000 subió a 6.9; en 2025 se incrementará a 13.9 por ciento, y en 2050, a 26.5 por ciento. Asimismo con datos del INEGI se estima que en 2020 se vivirán, en promedio, 78 años y para 2050, 81

Hoy la capacidad para atender a este grupo poblacional se está viendo rebasada. Aquí, por ejemplo, a dos años de su apertura, se han atendido alrededor de 3,000 pacientes con casi 17,000 consultas y realizado 639 prótesis; diario se dan hasta 150 consultas y se reciben hasta ocho pacientes nuevos. Además se creó el grupo de adultos mayores “salud bucal”, capacitaciones, cursos y participación en la Feria Nacional de Salud.

Con todo y los retos que enfrenta el personal, los pacientes se sienten en un lugar diferente. “Ya hasta le dije a una hermana que venga, yo ya ando haciendo promoción”, me sigue contando María Elena, “nos ayudan mucho y nos dan una atención muy buena, siempre me dicen, despacito, quítese su suéter con calma, pásele, me tienen mucha paciencia, no como en otro lado donde las enfermeras son bien raras”.

“Además cuando vengo platico con las señoras que también vienen, una de ellas me platicó que viene desde el Ajusco, yo le dije que pasara a que le dieran la cita más temprano, a mí y a mi esposo nos las dan el mismo día para no dar tantas vueltas, son bien comprensivos, pero por mis dientes, yo si vengo, además el metro está cerquita y a mí no me ha tocado con muchísima gente, ojalá que la gente lo conozca, pero ya después de que me atiendan a mí, para que no me tenga que esperar tanto (ríe)”.

Y es que el perfil de los médicos en este hospital es de gente joven y entusiasta, iniciando por el doctor Navarro donde su especialidad no es casualidad. Él, aunque es odontopedriata, platica que su afinidad hacia las personas que más lo necesitan lo llevó a estar en el lugar indicado y ayudar en esta etapa de la vida.

“Los adultos mayores necesitan cuidados especiales, desde la atención, nosotros debemos ser amables, cariñosos, apapacharlos, escucharlos, eso nos permite una buena interacción con ellos para poder regañarlos cuando se están portando mal (ríe)”, aseguró que tampoco pueden ser rudos con ellos pues también presentan achaques propios de la edad, otras enfermedades y hasta podríamos hablar de abandono “de ninguna manera queremos que se sientan atacados por nosotros”.

“Aquí todos tienen muy buena disposición, incluso vemos cómo ser flexibles cuando llegan tarde o adaptarnos a sus capacidades, pues sabemos que estas disminuyen con la edad, no es más que tratarlos como a nosotros nos gustaría que nos trataran en el futuro”, dijo.

Por supuesto María Elena sigue entrada contándome: “Yo creo que están especializados en gente adulta, están muy jóvenes y luego los jóvenes no le tienen a uno paciencia, aquí pasamos con uno y con otro y no se desesperan […] Cuando uno es joven tiene otras prioridades, entre los hijos, llevarlos a la escuela, arreglarlos y arreglarme a mí, después el quehacer no se acaba, por lo que uno se preocupaba por lo más superficial, sin tiempo para uno, el tiempo voló y ahora pues me dedico a atenderme”.

Amor a los abuelos

Mientras el doctor Juan Carlos me muestra el lugar, nos encontramos con la doctora Martha García, patóloga bucal, quien compartió con nosotros algo de su labor en esta clínica: “Aquí valoramos a los pacientes de nuevo ingreso, buscamos lesiones, pues incluso con diferentes manifestaciones en boca se pueden percibir distintas enfermedades, como diabetes e hipertensión, también vemos lesiones pre malignas o malignas como cáncer, en caso de identificarlas se hace una biopsia y el diagnóstico para, en caso de ser necesario, remitirlos a un tercer nivel”.

Cuenta que los retos son varios: “Sistemicamente los adultos mayores están comprometidos, tienen diferentes enfermedades y medicamentos que dificultan la atención, sobre todo si no están controlados. Por ejemplo, una diabetes mal controlada, no permite hacer extracciones o lo que se requiera”. También se revisan los fármacos que consumen regularmente para que no interfieran con lo que ellos van a hacer.

Después, Ana María Gutiérrez Meras odontóloga general, platica que la estabilidad biopsicosocial del paciente depende de muchas cosas, por ello se ha preparado tomando cursos para el manejo integral del adulto mayor “nuestra actividad si nos lo demanda, pues entre otras cosas en esta etapa se corre más riesgo de emergencia en el sillón dental […] La salud bucal no sólo sirve para comer bien, además está asociada a otras patologías e incluso a la autoestima. También buscamos que el paciente sepa que la prevención es un factor que hace la diferencia”.

Al seguir por los consultorios de especialidades nos encontramos con la doctora Martha Patricia Trujillo Pacheco, endoperiodoncista, ella nos recibe en su espacio y hace un alto a su labor para platicarnos que, desde su punto de vista, nadie se ha enfocado en ver las necesidades de los adultos mayores. “Hoy incluso no hay una especialidad en esta área, sólo existe un diplomado, y son pacientes difíciles, la mayoría vienen solos, falta la motricidad, hay descuido de muchos años atrás y en muchos casos, sin apoyo de la familia, por lo que mucho se trata de tener amor a lo que hacemos. Así es como se justifica la importancia de este espacio”, concluye.

Los requisitos para ingresar son tarjeta de INAPAM, INE, hoja de seguro popular y la referencia de algún centro de salud. Las prótesis es lo único que tiene costo, con varias formas de pago y de ser necesario se hace estudio socioeconómico.

