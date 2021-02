Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, es autora del libro Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, que ha sido tanto criticado como aplaudido, pues en él expresa que la actuación del gobierno mexicano frente a la pandemia ha provocado consecuencias que podrían haberse evitado.

Se trata de uno de los primeros textos que surgen sobre la pandemia, que incluso aún no termina. Sobre la razón por la cual lo publica en este momento, la autora asegura en entrevista que se requería de un recuento del primer año, “este proceso no ha terminado y por mucho podríamos estar hablando de que sólo se trata de la primera parte, pero no quise dejar pasar más tiempo, porque me parece, y espero equivocarme, que lo que viene va a ser todavía más complicado, dado este panorama se empieza a diluir la memoria, ¿Qué pasó, cómo llegamos aquí?, es decir ¿Cuáles fueron lo eventos iniciales que nos trajeron hasta este punto?”.

De acuerdo con la autora no se trata de hacer un libro de buenos y malos, pues lo que está en juego es la salud y vida de los mexicanos, dijo que aunque el texto no es científico la veracidad de los datos no están en entredicho incluso muchas cosas son citas de las autoridades. “Se ha permitido el discurso falso de que era una pandemia y que inevitablemente la gente se muere, pero esto no es normal, se están tratando de normalizar muchas cosas que eran prevenibles y que todavía se pueden detener”.

Sobre la crítica de enfocar el libro sobre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Ximénez-Fyvie asegura no entender por qué llegamos a esto “no debería ser así, desde luego que las decisiones deberían ser de muchos, el poder que se le ha dado al subsecretario ha sido algo muy nocivo, con demasiado poder, autoridad para decidir asuntos que son por demás trascendentes, prácticamente se le está dando la autoridad para decidir sobre la vida de 126 millones de personas”.

Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, editorial Planeta. Foto EE: Cortesía

Agregó que tener personajes como el zar de las drogas, el zar de la influenza o el de Covid-19, es una manera retrógrada de pensar, “los zares ya no existen y deberíamos deshacernos de ellos”. Dijo que por el contrario deberíamos tener grupos de personas sin perfiles políticos o un grupo de gente con personalidad académica, científica, médica, que estuviera tomando decisiones con base en consensos razonados.

Entre los personajes también mencionados, está el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pero como la figura que es, dijo: “Una sombra que de repente se le percibe en algún lugar y luego desaparece. Es evidente que no es la persona que está tomando decisiones, también trato de puntualizar la responsabilidad del presidente y de Claudia Sheinbaum, quien también decide sobre la ciudad más grande del país”.

Por otro lado acepta una omisión en el libro, “aquí faltan actores como los gobiernos de los estados, quienes han jugado un papel muy importante en todo esto, en apariencia parece que van en contra de lo que se instruye desde el gobierno federal, y algunos sí han hecho estrategias notablemente diferentes, como Nuevo León o Jalisco, pero la realidad es que ninguno ha resuelto el problema como se debería, no hay una estrategia que dé un ejemplo”.

Concluyó que la intención del libro no es llevar a nadie a rendición de cuentas, “la verdadera razón es alzar la voz sobre las cosas que desde un principio iban mal”, agregó que en un principio pensó que no se tenía claro qué es lo que había que hacer, pero entonces la comunidad académica podría levantar la voz, sin embargo todo cayó en oídos sordos, “pensé en manifestarnos, dar nuestras opiniones, estar involucrados, pero no se dio, y no hay intención de cambiar y escuchar las opiniones”.

Ximénez-Fyvie dijo que fue muy complicado escribir conforme iban sucediendo las cifras, los hechos, incluso saber en qué momento parar. Aun cuando tuvo un cierre, todos los días van cambiando las cosas, por lo que la autora ya está pensando integrarlo en una segunda parte. Las decisiones sobre la distribución de las vacunas, las variantes que están surgiendo y la necesidad de hacer secuenciaciones, incluso incluir más colaboraciones, son parte de las ideas.

“El libro está escrito con la intención de llegar a todo público, que no fuera académico y limitar a la audiencia para entenderlo, todos los mexicanos necesitan entender lo que ha pasado y qué nos trajo aquí, a cientos de miles de muertos. Son millones de mexicanos los que ya sufren la pérdida de alguien y excluir a toda esa gente porque no tienen el trasfondo académico ya no puede continuar. Era dejar un testimonial que cualquier mexicano pudiera leer y entender”, concluyó la microbióloga Laurie Ann Ximénez-Fyvie

¿Quién es Laurie Ann Ximénez-Fyvie?

Laurie Ann Ximénez-Fyvie se doctoró en la Universidad de Harvard y es profesora e investigadora de Microbiología. Actualmente es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, directora general de la iniciativa Salvemos con ciencia y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia de Covid-19 en México.

Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México

Editorial Planeta

A la venta desde el 30 de enero.

Los temas que desarrolla son:

El inicio de la pandemia en China y el sureste asiático, y si se pudo haber controlado Primera oleada de contagios en Europa y Estados Unidos La llegada de Covid-19 a México y Latinoamérica Fase 1.Esperanzas y errores de cálculo Mortalidad de rebaño Gestionar el contagio Fase 2.Decisiones que sentenciaron a muerte a miles. Una nueva aritmética. Fase 3.La curva interminable Rendición de cuentas, las medidas de protección son cuestionadas Normalizar la tragedia Hacia una nueva mortalidad como un falso relato. La politización de las vacunas

nelly.toche@eleconomista.mx