Cada vez hay más personas interesadas en cuidar su salud así como en el bienestar de los animales y el medio ambiente. Por ello el Tulum Vegan Fest se presenta como un festival no sólo para veganos, se trata de promover más allá de un estilo de vida, se trata de promover conciencias, explican sus organizadores.

A propósito de este festival, Valeria Lozano, Coach de hábitos y autora de libros de bienestar y activista en salud explica en entrevista que cuando cambiamos de mentalidad es muy fácil cambiar de hábitos. “La idea es mentalizarse que todo lo bueno cuesta, siempre hay una inversión de tiempo y esfuerzo, pero la idea es poder valorar los beneficios de lo que te trae, disfrutando ese camino”.

¿Pero por donde se empiezan los buenos hábitos? La especialistas asegura que inicialmente hay que querer ese cambio, decidirse, que las ganas y las motivaciones sean varias; ya sea por imagen, porque te casaste, por tener hijos, un embarazo o hasta enfermedades, cada quien tiene algún detonante.

Lo siguiente es la información, ir más allá de enterarnos de los beneficios, empezamos a buscar opciones, experimentar y es como empiezas a enamorarte de la actividad; por ejemplo, empezar a correr un kilómetro, luego dos, tres o diez, o tomar clases de baile, o nadar, se trata de algo que disfrutes.

Posteriormente un buen habito lleva a otro, ya no es suficiente sólo ejercitarse, por ejemplo, esto se acompaña de la alimentación o dormir adecuadamente, así es como un hábito comienza a tomar forma y se queda en la vida de las personas.

Claro que estos cambios tienen sus grados de dificultad, pues hay que tirar hábitos que llevaban años.

Hoy en día existe la figura del coach, se trata de un entrenador aparte en el que la gente se apoya para estos cambios, hay coach de vida, de salud, emocional. Pero la idea es acompañar en el camino, pues te puedes perder, aunque el verdadero cambio lo hacen las personas.

En general es alguien que te ayuda a comenzar, a identificar patrones de comportamiento, pensamientos que debilitan y te brinda nueva información.

Recordó que la salud física no lo es todo, debemos tener una coherencia mental, incluso vemos el cambio de hábitos como vehículo de transformación personal. “Si tus alimentos son bien escogidos, pero tienes una mentalidad destructiva definitivamente tu vida lo va a reflejar”.

¿Alimentación vegana?

Sobre el tema de este festival, Valeria explicó que la alimentación desde sus inicios había sido natural, en porciones y de temporada. “La misma naturaleza lo ha dispuesto así, parece que hubo un periodo en el que nos desviamos, nos alejamos de la biología y comenzamos a enfermarnos y vivir con estrés”.

Esto fue un desbalance, por lo que no se trata de revolucionar los alimentos sino regresar al origen, comer frutas, verduras, tomar agua. No comer cosas empacadas que incluyen químicos, los cuales no son compatibles con nuestra naturaleza y que por consecuencia nos enferman.

Dijo que debemos dejar de depender de los ingredientes artificiales y regresar a la comida como el ingrediente, por ejemplo: un aguacate, espinacas, betabel, alguna proteína, que incluso puede ser animal, pero de libre pastoreo.

“Es ver más allá de una dieta, pues si comes saludable, puedes bajar de peso, ahorrarte enfermedades, mejorar el autoestima, dormir mejor, tener energía para hacer ejercicio, tener tiempo de calidad con la familia, mejorar la piel, el cabello, en fin, pasan muchas cosas que permiten la conciencia total”.

Concluyó que erróneamente en nuestro país la vida saludable se ha visto como algo de estatus. Sin embargo aseguró que no es así, incluso en las comunidades más humildes se tiene la mejor alimentación, a base de leguminosas, frutas, verduras, agregó que la alimentación puede ser tan cara como se quiera, pero las opciones están presentes para todo el mundo.

El 27 y 28 de enero Valeria estará en el Tulum Vegan Fest junto con otros especialistas que incluyen médicos que compartirán prácticas alimenticias y desmitificar con ciencia el mal entendimiento de este tipo de alimentación.

Además de gastronomía, cultura, actividades, invitados internacionales, música, talleres, mar y turismo sustentable. Para mayor información se puede visitar la página www.tulumvegfest.com

nelly.toche@eleconomista.mx