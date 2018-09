El circo mexicano aguantó durante años secuestros, extorsión, piratería, crisis, pero casi muere cuando el Partido Verde Ecologista de México consiguió la aprobación de la ley llamada Circo sin Animales.

La ley entró en vigor y el Gobierno de la Ciudad de México nunca cumplió con los apoyos prometidos al circo y sus familias, los santuarios nunca existieron y muchos de los animales murieron y pocos acabaron en algún zoológico.

Ahora, sin animales y sin su sede, la Carpa Astros, el Circo Atayde Hermanos busca nuevos espacios y maneras de llegar al público para continuar con una tradición de más de 100 años.

“El Circo Atayde sigue vigente, hace presentaciones en el interior de la república, en el extranjero y no porque cerramos la Carpa Astros quiere decir que se acabó el circo, no, claro que no. Seguimos presentándonos y trabajando con nuestra propuesta de circo clásico generando emociones”, señaló en conferencia de prensa Celeste Atayde, gerente general del Circo Atayde Hnos.

Celeste Atayde pide apoyo al circo y la cultura.

“Creen que como somos el Circo Atayde con una gran trayectoria no necesitamos apoyo para sobrevivir, pero es mentira. Después del 2014, todas las empresas de circo fuimos gravemente afectadas en la taquilla. Lo que pedimos es que haya más apoyos económicos y a las empresas les pedimos voltear a ver lo que hacen los empresarios nacionales y apoyar a las artes circenses”, expresó.

Funciones de aniversario

Con “¡Vamos!, ¡Vamos!, ¡Vamos! al Circo Atayde Hnos”, la compañía celebrará su 130 aniversario con dos funciones de circo clásico que incorporan acrobacia de piso y aérea, contorsionismo, malabarismo, equilibrio y comicidad, presentada por uno de los mayores exponentes artísticos, Alberto Atayde.

“Estas presentaciones significan el resultado de muchos años de sacrificio, constancia y dedicación, pero sobre todo muchísimo amor y respeto por esta increíble tradición artística que ha podido trascender fronteras, culturas e idiomas, y al tiempo. Orgullo, compromiso, celebración y entusiasmo son motivantes para continuar con esta maravillosa historia del circo”, opinó la gerente general del Circo Atayde Hnos.

“Vamos a traer artistas de Bulgaria, Chile, Cuba, España y el talento mexicano que no puede faltar con actos de malabarismo, argollas aéreas, cuerdas acrobáticas, malabares de rebote, acrobacia en patines, telas aéreas, además de los clásicos payasos, bailarinas y el maestro de ceremonias”, agregó.

Tras la prohibición de los animales en los circos, los hermanos Andrés, Alberto y Alfredo Atayde Guzmán decidieron tomar su camino y realizar cada uno su propuesta circense para continuar con el legado de la empresa familiar.

Por eso, hace unos días, Alfredo Atayde anunció una alianza con Alejandro Gou para presentar una nueva versión de las Galas de Invierno del circo que se presentará del 25 de diciembre al 6 de enero en Centro Cultural Teatro 1.

Así, el circo mexicano, que recibió un golpe casi mortal por el Partido Verde Ecologista de México, se reinventa y lucha por sobrevivir, ya sin animales, pero con la magia de una tradición que se niega a morir.

Circo Atayde Hnos 130 aniversario

Jueves 11 y viernes 12 de octubre a las 20:30 horas.

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende).

Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster.

Localidades desde 250 hasta 680 pesos.

