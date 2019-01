Sergio Mayer, diputado presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Camara Baja, consideró que se debe seguir impulsando y motivando al teatro, por lo que continuará apoyando incentivos como Efiartes y Efiteatros para que se realicen más producciones.

“El teatro es una forma de expresión cultural maravillosa, te da identidad y empiezas a sentirte proyectado, el teatro es lo que nos refleja y lo que nos pone en el piso también”, indicó previo a la obra Entre mujeres, en la que participa su esposa Issabela Camil.

El legislador destacó que en menos de tres meses logró que para el presupuesto se tuviera un incremento de 500 millones de pesos; sin embargo, lamentó que de estas acciones no se hable.

Ejemplificó que lo mismo pasa con la actriz Yalitzia Aparicio, nominada al Oscar por su papel en la película Roma, a la cual la gente ataca y critica; cuando lo que está haciendo lo han buscado centenas de actrices mexicanas y ella con una película ha logrado salir en todas las portadas, y estar en programas y noticias internacionales.

“Como mexicano me siento orgulloso del trabajo que están haciendo y de que estén poniendo el nombre de México en alto, ya son varios años de que el cine pone el nombre de México en alto y hay que sentirnos orgullosos y valorarlo”, afirmó.

También reconoció a los productores y directores como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, quienes en su momento fueron considerados en dichos premios, y ahora es el trabajo que realizó Alfonso Cuarón.

Mayer recordó que el año pasado rindieron un homenaje a los mexicanos en los Oscar, con el filme Coco, en donde hubo de todo, y sin embargo, “criticamos el vestido, criticamos el inglés, criticamos la cantada, en lugar de sentirnos orgullosos, pero qué triste que así seamos gran parte de los mexicanos”.

El legislador aseguró que se pierde el tiempo criticando y burlándose en vez de ser proactivos y sumar, cuando es momento de que en México se trabaje en equipo en vez de estar separados, ya que se necesita de todos.

“Pero nos gusta estar criticando, dividiendo, burlándose y somos amantes de estar creando burlas y memes, eso nos distingue, pero creo que, en momentos de solidaridad, como lo hemos visto en un terremoto, en un tema de una desgracia, sí nos sumamos. Si trabajáramos unidos todo el tiempo, México sería otro”, opinó.

En cuanto a si seguirá laborando en el mundo del espectáculo de manera alterna a su cargo legislativo como lo han hecho otros artistas, indicó que no es lo mismo presentar una canción que actuar, ya que una obra o una novela exigen tiempo, y él está comprometido a dedicarse de tiempo completo.

“A lo mejor me sale en algún momento una película, que ya me ofrecieron, pero será en los momentos en que no esté en el periodo (de sesiones), vamos a arrancar el primer periodo de 2019 el próximo lunes, entonces yo estoy comprometido”, finalizó.