En el mundo no habría premios Nobel de nada si no hubiera maestros que fueran un ente transformador, entonces ¿por qué no reconocer a la raíz del conocimiento y la generación del cambio?, con esta premisa, Movimiento STEAM en alianza con Varkey Foundation llevará a cabo la edición del Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México, el cual reconoce con un 1 millón de pesos al mejor docente en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en México.

“Una sociedad que no valora a sus docentes está destinado al fracaso y hoy más que nunca en la coyuntura que estamos viviendo, se hace evidente la necesidad y relevancia de este premio”, explica Graciela Rojas Montemayor, presidenta y fundadora de Movimiento STEAM, “conocer las prácticas docentes que incentivan los componentes de cambio es la idea principal de este esfuerzo”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, en los últimos seis meses, 10% de los alumnos dejaron la escuela, “esto más allá de los temas económicos y de salud, también depende en buena medida de esa última llamada de esperanza que el docente puede inspirar para que los niños permanezcan”.

Lo que la educación STEAM propone es trabajar por proyectos, con pensamiento crítico y que estos estén alineados a la Agenda 20-30, para que de alguna manera los niños pasen de tener el conocimiento a generar innovación, es decir, una idea de emprendimiento. Para ello se necesitan metodologías activas y estrategias que enganchen a los alumnos, esto es lo que se busca premiar.

Rojas comparte que a nivel internacional está comprobado que una de las estrategias más poderosas para transformar la práctica docente, es este trabajo entre pares, “que un docente pueda ver a otro docente cómo lo hace genera un conocimiento exponencial dentro de una comunidad”.

Por su parte, Ana Vanessa González Desiter, directora de Fomento Ecológico y Social Citibanamex, quienes son presentadores del evento, dijo que se busca un maestro 360° que además de toda la parte técnica, ayude a los jóvenes a desarrollar pensamiento crítico, que trabaje en temas socioemocionales, con problemas de la agenda 20-30 y que esté enfocado en la cuarta revolución industrial “la importancia del desarrollo de estas habilidades en nuestros maestros es crucial para el desarrollo de este país y mejorar el ingreso”.

Agregó que el monto es un incentivo para que los maestros se capaciten y nos muestren como están tratando sus contenidos y cómo los niños absorben el conocimiento, “por eso es tan relevante este premio”.

El chip del emprendimiento

Alessio Hagen Estrada, director de educación de Dell América Latina, uno de los patrocinadores del premio, explica que la alianza es” porque necesitamos una nueva generación de innovadores y emprendedores”.

Dijo que, si nosotros empezamos a poner este chip de que los niños inventen cosas, fallen, hagan un reto, se les descomponga el robot y busquen soluciones para sus comunidades, saldrán con la cabeza llena de ideas y eso generará riqueza a partir de que, con el pensamiento crítico, tengamos científicos e investigadores que en el futuro generen soluciones y riqueza, “esa será la manera de cortar el círculo de pobreza de los países emergentes”.

Lo importante de este proyecto, señaló, “es cómo masificamos perderle el miedo a la ciencia y llegar desde la educación básica con este mensaje, que probablemente en niveles medio superior ya es muy tarde, esto podría ser un cambio generacional”.

González Desiter, de Citibanamex agregó: “En generaciones pasadas y todavía en las presentes la ciencia tiene mala fama, además es un tema ligado al género, donde en su mayoría las mujeres no eligen carreras tecnológico-científicas, esto solo es un tema cultural porque la capacidad está y existe, el tema es que los docentes traten de la misma forma en una situación equitativa a niños y niñas, mostrando los mismos contenidos y se los hagan fácil, entretenido y práctico, le vamos a quitar la mala fama a este tipo de carreras y que el hombre y la mujer participen en igualdad de circunstancias”.

¿Quiénes pueden participar?

Docentes en materias STEM de nacionalidad mexicana, trabajando en educación obligatoria y que cuenten con al menos 10 horas presenciales de clase a la semana.

Deberán tener al menos 5 años de trayectoria y por su compromiso con la educación, planeen permanecer en la profesión docente durante los próximos 5 años.

Los docentes tienen hasta el 20 de septiembre para finalizar su postulación, para más información se puede consultar la liga: https://docentes extraordinarios.org/

Del 20 de septiembre al 20 de octubre se dará el proceso de evaluación y el cierre será con el encuentro docentes extraordinarios, donde se estarán compartiendo estas historias de éxito y se dará a conocer al ganador.

