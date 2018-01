Un oso muy británico se encuentra en medio de una batalla rusa entre el entretenimiento y la limitación de la influencia extranjera.

El día anterior a la presentación de la película animada familiar Paddington 2 en los cines, el Ministerio de Cultura de Rusia pospuso el lanzamiento del 18 de enero al 1 de febrero, provocando la reacción de la Asociación de Propietarios de Cine del país.

En una declaración en Facebook, la organización tachó la decisión de retrasar Paddington 2 como una “intromisión grave” por parte del gobierno, por lo que el Ministerio de Cultura finalmente cedió con la proyección de la película en cines días después.

Este incidente ilustra la actual iniciativa de Rusia de apuntalar su propia industria cinematográfica, una en la que nueve de cada 10 películas son financiadas por el gobierno y a menudo presentan a Rusia de manera positiva. La cinematografía se ha convertido en otra forma en la que los ciudadanos están protegidos de ideales occidentales que no están en línea con la visión del presidente Vladimir Putin.

Una ley permite al Ministerio de Cultura posponer películas extranjeras, como Paddington 2, si sus fechas de lanzamiento coinciden con las de una película producida localmente. La regla fue promulgada hace dos años. En ese momento, el Ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, parecía hacer una amenaza velada sobre el contenido del cine ruso.

El estreno de Paddington 2 no se pospuso debido a su contenido, más bien fue un intento de eliminar alguna competencia de taquilla para la película local Scythian, un drama histórico también programado para debutar el 18 de enero, y Going Vertical, una película de los deportes patrióticos soviéticos sobre el triunfo del baloncesto Olímpico de la URSS contra el equipo de Estados Unidos en 1972. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, Going Vertical es ahora la película más taquillera de todos los tiempos en Rusia.

“Haremos todo lo posible por los intereses de la industria, el cine ruso, pero no en interés de Hollywood”, aseguró Medinsky.

En su declaración, la Asociación Rusa de Propietarios de cine destacó que esta no es la primera vez que el gobierno ha intervenido en la fecha de lanzamiento de una película, pero encontró la decisión como escandalosa, alegando el daño económico provocado a los cines y distribuidores, que habían anunciado la fecha 18 de enero para Paddington 2.

Los boletos que fueron comprados por adelantado tuvieron que ser rembolsados a los espectadores.

Hace apenas tres años, Medinsky consideraba poner un tope a la cantidad de películas importadas al país cada año, según The Guardian. Luego, el año pasado propuso a los legisladores que una forma de impulsar a la industria cinematográfica rusa sería hacer que los boletos para películas extranjeras fueran más caros que los locales, ya que el presupuesto estatal para cine es menos de la mitad de lo que Hollywood gasta en una sola superproducción.

En el 2016, sólo dos películas rusas, The Flight Crew y Viking, se colocaron entre los mejores 25 éxitos de ventas del país, una participación de 17.8% del mercado de 727 millones de dólares. En el 2017, cuatro películas rusas terminaron entre las primeras 25, sin incluir Going Vertical, que todavía está en los cines y tiene éxito.

Viking fue objeto de cierto escrutinio por la forma en que se distinguía entre los paganos sucios y violentos y los cristianos civilizados, otra oda a la influyente Iglesia Ortodoxa Rusa y la agenda del gobierno.

Según los informes, Putin y Medinsky estuvieron entre los primeros espectadores, ambos aparentemente fanáticos.