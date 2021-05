Pocos días antes del Día de la Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril, el conejo Ralph puso de cabeza las redes sociales con un cortometraje conmovedor, con un mensaje claro y contundente. Humane Society International es la organización detrás del video Salva a Ralph, que consiguió presionar a la Cámara de Diputados, que aprobó, el pasado 29 de abril, las reformas a la Ley General de Salud que prohíben las pruebas cosméticas en animales.

Ralph habló fuerte y claro. Ahora lo hacen quienes llevan las palabras a la acción.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es presidida por la diputada y médico cirujano Miroslava Sánchez, quien comentó: “El video de Ralph ejemplifica dos cosas, el sufrimiento de Ralph y la inconciencia del daño de origen al que está sometido, da la percepción de que es así, sujeto al dolor, al sufrimiento, y no hay una plena conciencia del animalito de lo que está pasando. Nos pone a reflexionar sobre el dolor y sobre el sufrimiento de los animales. En medida de las posibilidades, hay que evitar ese sufrimiento, no dañarlos por ningún motivo. En el caso de la Comisión de Salud, aprobamos por unanimidad con algunas precisiones en consecuencia de revisarla cuidadosamente”, dijo la diputada.

Por su parte, Sofía Sisniega, destacada actriz mexicana y activista por los derechos de los animales y conservación del medio ambiente, colaboradora de Humane Society International y PETA Latino entre otras organizaciones, hizo hincapié en la información y las formas, para empezar: “El paso número uno es estar informados, eso es lo más importante. Todos hemos vivido en la ignorancia con respecto al uso de animales en diferentes industrias, nos lo venden como una cosa y es otra completamente. No estamos de acuerdo con esa crueldad, tan es así que no damos tours a los niños por las granjas industriales, laboratorios o mataderos, porque es una realidad horrible”.

La iniciativa fue impulsada en la agenda pública a través de Change.org, Ralph reunió más de 1.3 millones de firmas. Anton Aguilar, director ejecutivo de HSI-México, comentó unas horas después del veredicto de los legisladores que “aprobaron por unanimidad la iniciativa, pero realizan unas modificaciones, ahora debe regresar al Senado. Hay que esperar a septiembre u octubre, cuando retomen actividades en esa cámara. Tenemos muchas esperanzas de que pase sin problema”. A su vez, la diputada de Morena Miroslava Sánchez expresó que las organizaciones civiles tuvieron un papel preponderante en la Cámara de Senadores, empero, aseguró que los diputados conocen bien el trabajo que hay alrededor de las ONG.

De acuerdo con Aguilar, los diputados hicieron tres modificaciones entre las que destaca que en función del uso de los recursos obtenidos por las multas a quienes violaran la ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente hizo modificaciones en sus ordenamientos donde se establece que sólo las leyes fiscales pueden mandatar cómo se usan esos ingresos, y, por lo tanto, quitaron esos artículos transitorios donde se mencionaba cómo utilizarlos. A su vez, la diputada Sánchez mencionó que “en la revisión nos dimos cuenta de que hay un importante empleo de animales en experimentación para la fabricación de cosméticos, pero también se utilizan para experimentar con medicinas, en uso terapéutico; era importante precisar que sólo fuera para cosméticos”. ¿Qué son medicinas terapéuticas? Ella respondió: “Algunas cosas que no son cosméticos, cremas que se utilizan en personas con quemaduras graves, úlceras complicadas o tratamientos de pacientes con lesiones complicadas”.

Aguilar, Sisniega y la diputada Sánchez destacaron la importancia de que los consumidores tenga la información completa de cómo se fabrican los productos que consumen y sean conscientes de no utilizarlos cuando hay crueldad animal. La legisladora de Morena apuntó que, para evitar pruebas cosméticas con fachada de ser medicinales, quienes violen la ley serán sancionados entre 2 y 7 años de prisión y una multa equivalente de entre 200 y 2000 mil veces al valor de medida Valor de Medida y Actualización. “Debemos erradicar las pruebas que utilizan animales, desde el punto de vista médico, sabemos que lo hacen sin anestesia, que no se preocupan por el dolor de los animales y que significa la muerte de más de 500 mil animales entre ratones, cuyos y ratas”, precisó Sánchez con voz de preocupación. “Si no estamos de acuerdo con la crueldad animal, por qué la financiamos, por qué no nos informamos de dónde vienen los productos de origen animal”, recalcó Sofía Sisiniega.

Esta historia está apenas en su clímax, si aún no has visto el video de Ralph, puedes verlo en los canales digitales de Humane Society International. Aún hay muchas más voces que escuchar en relación con la utilización de los animales para beneficio humano. Septiembre de 2021 es la fecha por esperar para ver qué decide el Senado. Por lo pronto, Ralph, Anton Aguilar, la diputada Miroslava Sánchez y Sofía Sisniega hablaron fuerte y claro.