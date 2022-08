“En muy pocas ocasiones nos atrevemos a rememorar los capítulos difíciles de nuestra sociedad, a compartir lo que nos entristece o aquello que nos apena. Desde una percepción personal, yo he aprendido más de las propias derrotas que de los mismos triunfos. La derrota nos invita a encontrarnos con nosotros mismos y confrontar la reflexión, los descalabros siempre van de la mano de una dura lección, pero la más cara es aquella que no se aprendió o se olvidó, porque nos conduce a repetir los mismos errores”, dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, durante la firma de un convenio de colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia (MMyT).

El 5 de marzo pasado durante un partido de futbol entre Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora se desató una trifulca entre los aficionados de ambos clubes, los videos difundidos en redes sociales mostraron actos de violencia jamás vistos en la entidad o en otro estadio del país, fuentes gubernamentales reportaron 26 personas lesionadas, 3 de gravedad.

“Lo que pasó el 5 de marzo tiene algo atrás”, aseguró Kuri. “Después de dos años de pandemia, sin lugar a duda hay muy poca tolerancia y capacidad de resistir a la frustración, lo que vimos era una cara desconocida y por eso es muy importante ir al fondo y rescatar los valores en Querétaro”.

Ante este hecho, y en forma poco usual de abordar la problemática, por primera vez un gobierno firma una alianza de estas características con un museo con el propósito de combatir la violencia y fomentar la tolerancia, se trata de una serie de actividades que se llevarán a cabo para difundir la importancia de la tolerancia, el respeto, la cultura de paz y la no violencia.

“La memoria tiene que ser una vacuna para nunca olvidar nuestras fallas, para recordarnos que no debemos extraviar el rumbo, sin embargo sabemos que el simple hecho de recordar no basta si este no viene acompañado de acciones para inocular el respeto, la tolerancia y la solidaridad en todos los seres humanos”, agregó el gobernador.

Los acontecimientos del 5 de marzo mostraron una cara hasta el momento desconocida para los queretanos, los desconcertó e impresionó, a la vez los hizo prender las alarmas de que algo estaba pasando en la sociedad. “Lo más fácil era apostarle al olvido, dejarlo pasar y dejarlo en el cajón de los recuerdos, pero los queretanos no queremos eso”, señaló. Agregó que los cambios culturales llevan tiempo, por eso se tiene que comenzar de inmediato, la participación del museo inscribe un programa amplio, profundo y ambicioso que se presentará el próximo 7 de agosto en la capital queretana.

El director ejecutivo del MMyT, Alejandro Barky Ascher, aseguró durante la firma que el único camino es la tolerancia, la aceptación del otro, el respeto a los derechos humanos, y así lograr una cultura de paz. “Estamos complacidos de firmar este convenio de colaboración con el estado de Querétaro, convenio importante porque pensamos que la reflexión sin acción no tiene sentido”.

El museo como herramienta de cambio social

El Economista platicó con Carlos Cubero, director de Acción Social del MMyT. Adelantó que el convenio buscará acercar los contenidos del museo, la sensibilidad y el enfoque para el combate a la violencia, la no discriminación y fomento de los derechos humanos en espacios públicos. “este tipo de colaboración es muy bueno para nosotros porque nos permite maximizar el mensaje, hacer un proyecto integral, en una zona amplia y con contenidos específicos sobre los cuales hay que llamar la atención”.

En esta colaboración que se extenderá por un año, el museo va a acercar contenidos ya realizados y generará otros más específicos para abordar la situaciones de violencia en general. “Serán una serie de exhibiciones itinerantes y contenidos que el museo ha generado, esto en torno al estadio de la Corregidora, mismo que será el centro neurálgico de esta participación. Son contenidos creados 100% con el enfoque del museo y con la trayectoria de la defensa de los derechos humanos”.

Específicamente habrá una exhibición que aborda de manera general todos los contenidos de las exhibiciones permanentes. Genocidio, memoria histórica, no discriminación, tolerancia, derechos humanos. Otras cuatro muestras sobre género, paz, no violencia y diversidad y colectivos. También habrá una campaña de mensajes alrededor del estadio.

Destacó el compromiso y acercamiento que tuvo el gobierno del estado para sensibilizar en estos temas a la población y de la mano de una institución que ya tiene una trayectoria y ha demostrado un enfoque concreto hacia la población, buscando generar reflexión y cambios de actitud individuales que confluyan en un verdadero cambio social.

“La idea de salir del museo con estos mensajes siempre fue la intención de este espacio, a pesar de que se creó en la Ciudad de México siempre ha tenido la intención de generar un cambio en la sociedad mexicana en general, para ello ha buscado apoyarse en las instituciones que tienen presencia a nivel nacional como la Secretaría de Educación Pública”.

Dijo que tendemos a pensar en los museos como lugares y edificios, pero realmente los museos son instituciones que salen de su sede, se acercan y buscan distintas herramientas, el museo lo ha tenido claro y más con la pandemia, que se generaron actividades y recorridos on line, también se han generado proyectos que salen de la ciudad e incluso del país, “esta es la vocación del museo”.

Concluye que a pesar de estos esfuerzos, todos debemos asumir nuestra parte y responsabilidad en estas situaciones de violencia que se presentan, que no sea solo una cuestión institucional o de los gobiernos, sino que vaya acompañado de un proceso transversal donde estén participando todos los actores de la sociedad en la misma dirección.

