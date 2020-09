“Quienes le han echado fuego a la hoguera no han sido las madres, las hermanas de las víctimas de violencia ni las acompañantes de quienes exigen reparación de daños o por lo menos que el Estado ponga el ojo: que haya dignidad, que a la cabeza de Derechos Humanos no esté alguien que no es experta en la defensa de los derechos. No justifico ningún tipo de violencia. No me parece que sea una buena arma política para nadie, porque justifica la represión y los oídos sordos; pero entiendo muy bien que el fuego ha sido atizado por errores que provienen desde arriba, el fuego que además cae sobre el corazón de las familias de las víctimas. Encima de eso, las declaraciones (desde el Estado) han sido muy vergonzosas. Nos hemos vuelto un país de Antígonas, todos y cada uno de nosotros”.

Son palabras de la escritora Carmen Boullosa sobre el caso de la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el centro de la Ciudad de México, por colectivas feministas acompañantes de víctimas, familiares o allegadas de víctimas de la violencia en el país, para expresar su desacuerdo por la inacción de la Comisión para la protección de las afectadas y, como han mencionado públicamente, para habilitar el edificio desde la acción civil como un refugio para la atención de personas que requieran de ayuda profesional y legal.

La novelista, poeta y dramaturga mexicana lo dice en entrevista vía Zoom a propósito de la reciente publicación de El libro de Eva (Alfaguara, 2020), un replanteamiento de la mitología de un personaje cuyo pecado quedó sellado como una verdad divina en el Concilio de Trento y se ha perpetuado hasta nuestros días a tal punto que este compendio, reformulado de 10 libros y 91 pasajes míticos, para nada es ajeno a la violencia de género y la discusión pública sobre la defensa de las víctimas en torno a la que Boullosa reflexiona.

“Para empezar, todo esto tenía reparación mucho antes (de la toma de las instalaciones de la CNDH). En ese sentido, nada es válido. No es válido que les hayan desaparecido a sus familiares, no es válido que no se les haya escuchado ni que las agencias estatales no estén haciendo el deber que debieran estar haciendo. Que tomen las instalaciones pues tampoco es válido. Estamos en un territorio en que no tengo más que el silencio y mi conflictiva simpatía. ¿Qué puede uno sentir ante un Coro de Antígonas? La compasión y la solidaridad es lo único que pedimos. Pero eso no basta: queremos además una CNDH que actúe frontalmente”, agrega.

“La servidumbre del demonio”

En El libro de Eva el mito fundacional se cuenta desde la voz de la única silenciada, pero sin la central de su pecado, donde el brote de la conciencia, el conocimiento y la entrada a la Tierra no son una transgresión de la divinidad y la pureza, para convertirse en “la servidumbre del demonio” —así lo dice Santa Teresa de Jesús en el alarmante falso prólogo que, mordaz, Boullosa le ha adjudicado—; todo eso que condena a las mujeres de manera transgeneracional, en el relato mitológico y en el histórico por igual.

“La historia nos la cuenta ella misma, quiere recuperar las historias que le robaron, recupera que ella fue hacedora de vida, que tuvo el instinto de salir del Edén, que ella robó el fuego y ella, con Adán, ya estando fuera, descubre el guiso, el placer de la cocina, la vida en común y el deseo de tener hijos”.

Sin embargo, advierte, en el relato “no todo es canela en rama” o “un caramelo”: puesto que se plasma la primera escena de violencia doméstica, la primera violación, el nacimiento del primer hijo, sobre la envidia de Adán hacia el cuerpo de Eva, que después reproduce su hijo Abel, quien se aficiona a matar animales antes de que ocurra el incidente con Caín.

“No es que el mito sea recontado. Se recuperan las versiones originales de lo que fue Eva en la antigua mitología judía. Es una historia narrativa, una novela que cuenta historias en la que además de la voz de Eva está la voz de sus hijas que son bastante respondonas. Adán, poco, pero también se queja mucho de que ella tiene una versión muy diferente de la que tiene él, porque en la novela es él quien inventa la versión que conocemos y la hace creer a Abel y a quien se deje”.

¿Y quién se deja?

Carmen Boullosa Velázquez

Carmen Boullosa Velázquez (Ciudad de México, 1954) es poeta, novelista y dramaturga, graduada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido merecedora de las becas Salvador Novo (1976), FONAPAS del INBA (1979), del Centro Mexicano de Escritores (1980) y Guggenheim (1991), así como de los premios Xavier Villaurrutia (1989), LiBeraturpreis, Fráncfort del Meno (1996) y de novela Café Gijón (2009), entre otros. Es autora de novelas como El libro de Ana (2016), Texas (Mapa de las lenguas) (2013), Treinta años (1999), Cielos de la Tierra (1997), Duerme (1994) o Mejor desaparece (1987).

