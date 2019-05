A México no le hace falta nada en el arte de la danza, a quienes les hace falta ponerse a bailar es a los políticos y a quienes conforman las instituciones de la cultura; deben ponerse a bailar, “los veo muy flojos, creo que después de bailar a fondo y a toda madre", se resolverán muchos de nuestros problemas.

Así dijo el escritor y crítico de esta disciplina, Alberto Dallal, quien donó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su acervo personal que ha reunido durante su vida profesional, sobre todo en el arte de la danza.

“Estoy preparando la salida de este mundo, tengo 82 años y yo no quiero estar cuidando propiedades, y como ya me sirvió todo este material para escribir mis libros, para hacer investigaciones, se me hace que la UNAM es la institución perfecta para hacerse cargo de estos documentos”, resaltó.

El experto consideró que México, es un país de danzantes, que los mexicanos somos bailarines por antonomasia, que el creador “nos creó a los mexicanos bailando”; que todos los tipos de danza mexicana, todos sus géneros bailables se han desarrollado en este país, una cualidad que lo une a otras naciones como la India y China, que ancestralmente también practican la danza.

También salió en defensa del trabajo que realizan los danzantes indígenas y a quienes danzan en las calles, “alguien me ha dicho, es que no tienen técnica y es que justo pueden pasarse bailando 10 horas en los atrios y nosotros no podríamos, entonces esa es una técnica, que es la preparación del cuerpo para bailar”.

Aseguró que en este país si hay difusión de la danza, porque es autogestiva, “a los danzantes indígenas no los meten en un salón para aprender y ellos ya saben y practican sus danzas en los pueblos y los atrios”.

A lo largo de su vida profesional, Dallal ideó metodologías para estudiar determinados tipos de danza, “porque no es lo mismo analizar la trayectoria de Tongolele y su incorporación a la danza, que estudiar las coreografías de Guillermina Bravo, porque cambian las técnicas de investigación”.

El acervo donado está bajo resguardo de la Biblioteca Nacional de México y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y consta de más de mil documentos históricos que ya iniciaron su proceso de restauración y conservación en el Almacén de Paso, proceso que podría llevarse hasta un año para después ponerse a disposición del público para su consulta.

En la ceremonia donde firmó el acta de donación, Dallal agradeció a la UNAM por la oportunidad de seguir alimentando con su legado a seres obsesivos, como él, para estudiar todos los mundos abiertos y los aún secretos de la danza mexicana.

¿Quién es Alberto Dallal?

Dallal (Ciudad de México, 1936) es escritor, investigador, periodista, profesor, promotor del arte y la cultura, y en especial de la danza. Publicó más de 30 libros que abarcan diversos géneros, como la poesía, obras de teatro, novelas y ensayos. Es considerado uno de los más prestigiosos y sobresalientes investigadores y críticos de la danza contemporánea en México.