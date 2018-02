El director Víctor Ugalde espero más de 20 años para poder volver a dirigir una película. ¿Qué hizo en ese tiempo? Defender y apoyar políticas públicas por el bien del cine mexicano.

Pero por azares del destino, un día le llamaron para dirigir La Prima, una comedia con guión de Vicente Leñero y la sonrisa le regresó al rostro.

¿Qué tan complicado fue regresar a filmar?

La dificultad en el cine mexicano es el financiamiento, digo, es un problema histórico; pero afortunadamente hoy es una política pública pero es un vía crucis por el exceso de solicitantes y la ignorancia de la Secretaría de Hacienda haciendo reglas que vuelven difícil la entrada solicitando cosas que no son cinematográficas y está sobre regulado.

¿Por ejemplo?

Te piden que te gastes el dinero a los 30 días que te lo dan… eso no es cine, tienes que esperar el tiempo que el rodaje te lo solicita… ¿quién hizo eso? Un burócrata. Tiene que haber una inteligencia en los fondos cinematográficos, ahora es sólo burocrática y se tiene que actualizar.

Si alguien conoce la manera en la operan los estímulos del Estado al cine mexicano es Víctor Ugalde, quien fue Secretario Ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine Mexicano (Fidecine) y aun así, al principio, su proyecto de La Prima fue rechazado por los fondos.

¿Qué pasó?

Que el guión no estaba bien escrito y entonces tuve que ir con los responsables y les dije: “El guión lo hizo Vicente Leñero a quien le acaban de hacer un homenaje en Bellas Artes” y ustedes dicen que ¿no está bien escrito? Pero mira, la ley dice: “Un guion escrito de forma profesional” y si alguien lo hace bien es Leñero… ésa es la burocracia a la que nos enfrentamos todos y que debe de cambiar en beneficio del cine mexicano.

¿Qué vas hacer para tener una película exitosa?

El guión de Vicente Leñero fue una llave poderosa de venta y después conseguimos los recursos. Filmamos tranquilamente y cuando tengo que decidir por un distribuidor lo hago con Alphaville Cinema de Alfonso López, con el que nos pusimos hacer números para que podamos recuperar la inversión y no perdamos para poder seguir filmando.

¿Existe algún secreto?

Los exhibidores tienen un exceso de solicitudes y lo que más tienen son comedias; entonces ese fue un paso adelante y, luego, con Alfonso hicimos un plan para tener inversión/recuperación y en vez de salir con mil copias decidimos lanzar 150 y no acabes perdiendo.

Porque lanzar mil copias con una campaña de publicidad representa alrededor de 15 millones de pesos… sólo para recuperar eso necesitarías vender dos millón de boletos. Abrirse tanto no es bueno para el productor, hay que ver qué clase de película tienes, hacer un lanzamiento medido y tener el momento indicado para lanzarla.

¿Cuánto les costó la película?

Tuvo un presupuesto cercano a los 22 millones de pesos y yo fui socio al 25 por ciento y mi idea es que se pueda recuperar la inversión en cines para que quede libren los derechos (y ganancias) de la televisión y el streaming. El Consejo que puedo darles es no gastar dinero en cosas que no se necesitan.

¿Cuál es la historia detrás del guión?

Yo estaba defendiendo al cine mexicano desde mi trinchera, como siempre. Pero un día me habló Juan David Burns para invitarme a dirigir una película y resultó que el guión curiosamente era de Leñero, mi suegro y tenía una clausula en el contrato de los derechos que el director tenía que ser yo y yo ni sabía eso… creo que Vicente quería que dejará la política y regresará a filmar (risas).

¿Una comedia? ¿Leñero escribió muchas?

No, es un texto único porque Vicente Leñero no hizo más comedia, no le gustaban… éste era un experimento para él pero con su tino nos exhibió a todos en la película.

¿Por qué una comedia?

Es una comedia de personajes. La comedia es revolucionaria aunque no se use así. La comedia denuncia y hace que muestre los vicios de una sociedad. La Prima denuncia el doble criterio de la sociedad.

¿Qué esperas del público que vaya ver la película?

Confiamos en que al público mexicano le gusta verse en las pantallas y a las mujeres más. Es un fin de semana difícil pero esperamos que funcione y la gente se divierta con la película que sin duda tiene gran calidad y formidables actuaciones.

La Prima se estrena el 2 de febrero bajo la producción de Jorge Rojas y Juan David Burns. En el reparto aparecen Jesús Ochoa, María Rojo, Angélica Aragón, Mark Tacher e Isabel Madow entre otros.

Es la historia de Luisa quien se casó por ambición y vive insatisfecha por los viajes de trabajo de su marido. En una de sus ausencias, regresa a Guanajuato, un guapo ex novio quien hace hasta lo imposible por seducirla y ahí comienzan los problemas.

¿Se puede ganar dinero con una película mexicana? “Sí, pero tenemos que tener un comercio justo. Necesitamos mejorar las condiciones en las que se exhibe el cine mexicano para que todos ganemos: productores, distribuidores y exhibidores”, Víctor Ugalde, director de cine.

