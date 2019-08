Nuestras mascotas, especialmente los perros, se han vuelto parte de la familia, pero temas como su cuidado y atención parecen no estar alineados con ese lugar especial que han adoptado en la sociedad. Para hablar sobre estos aspectos, que muchas veces pasan de largo, Adrián Polo, coordinador técnico para la Unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal México, comparte algunos consejos a través de El Economista.

“Lo que recomendamos los médicos veterinarios es que el pilar de atención para nuestra mascota sea la medicina preventiva”, explica que esto incluye componentes muy característicos, entre ellos la vacunación, la cual debe ser de forma periódica, no sólo cuando son cachorros; y la desparasitación, tanto interna como externa (pulgas y garrapatas).

“Hasta hoy hemos sido muy reactivos”, asegura Adrián Polo, maestro en ciencias de la producción de la salud animal, “hasta que ya nos enfrentamos con el problema, invertimos en productos que puedan ayudar”. Agregó que existe una amplia gama de productos farmacológicos para las mascotas, con esto no sólo se protege la salud de la mascota sino de la familia que cohabita en general, pues hay enfermedades que se pueden transmitir a través de estos parásitos. “Llevar a cabo medicina preventiva es mucho más rentable”.

La alimentación es otra parte fundamental, ésta debe ser recomendada por un medico veterinario, “hoy en día encontramos muchas dietas alternativas para perros y gatos con alimentos que ponen en riesgo su salud al no estar balanceados o adecuadamente cuidados”, dijo que esto varía de acuerdo con la edad, estado de salud, raza y hasta situación geográfica. También debe haber momentos de recreación y ejercicio que eviten problemas como la obesidad o diabetes, que sabemos, también se pueden presentar en ellos. Además, se forma un vínculo emocional mucho más estrecho.

Carrera Terra Máxima

Para fomentar este último punto, el doctor dio a conocer que el próximo domingo 18 de agosto se tendrá la Carrera Terra Máxima Bravecto 2019, patrocinada por MSD Salud Animal México.

Se realizará en el Centro Recreativo Valle del Conejo, podrá participar prácticamente cualquier persona, pero cada corredor o acompañante será responsable de llevar su recipiente para las bebidas de hidratación, es un espacio familiar y se tiene la modalidad de 2 y 5 kilómetros, ya sea caminando o corriendo, “mientras algún miembro de la familia participa corriendo con su mascota, los demás pueden echar porras y posteriormente integrarse a varias actividades programadas”.

Incluso para las personas que no tienen una mascota se contará con un refugio que llevará a los animales que no tienen hogar, esto también con la finalidad de fomentar la adopción.

Para saber a qué carrera inscribir a su mascota, el especialista sugirió revisar la edad de los perros: “Cachorros sería importante que no participaran, pues se exponen a algunas enfermedades, y perros viejos, pues a pesar de estar sanos, pueden presentar problemas en el movimiento o cardiacos”.

Agregó que es importante que se lleve la cartilla de vacunación completa, con desparasitaciones internas y externas, pues la carrera será en espacios abiertos donde puede ser propicio contraer algún problema. También se recomienda no forzar al animal y promover el descanso previo al evento, así como una revisión de su médico veterinario.

Estas medidas, incluso, se deben extrapolar al día a día, “promover la salud de nuestra mascota en todo momento es el principal mensaje”, por eso, buscar la socialización en mascotas y que se exponga a vínculos externos, tanto visuales como de clima, de otras razas y más seres humanos, va a hacer que sea un animal fortalecido y evite problemas de comportamiento.

Por último, el especialista pidió tener cuidado con la delgada línea entre cuidar a nuestras mascotas o convertirlas en una especie de “hijo”, pues incluso puede ser contraproducente, en algunos casos puede mermar la capacidad de reacción del animal ante circunstancias inconvenientes, llegar a extremos donde el animal no camina en la calle, no pisa el suelo o come alimentos humanos, les puede causar serios problemas, “debemos guardar un límite”.

Inscripciones abiertas en www.marcate.com.mx

