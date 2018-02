La productora The Weinstein Company se declarará en bancarrota, informó la prensa estadounidense, luego que los fiscales intentaron imponer condiciones a la venta de la firma cofundada por el antes todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein.

La compañía ha caído en picada desde que empezaron a conocerse en octubre las denuncias de acoso sexual, abuso e incluso violación contra Weinstein, artífice de innumerables éxitos del cine, entre ellos "The Artist", "The King's Speech", "Frida" y "The Iron Lady".

"Si bien reconocemos que este es un resultado extremadamente desafortunado para nuestros empleados, nuestros acreedores y cualquier víctima, la junta directiva no tiene más remedio que buscar la única opción viable para maximizar el valor restante de la compañía: (que es) un proceso de bancarrota", dijo la directiva de la empresa The Weinstein Company en un comunicado citado por Los Angeles Times, divulgado el domingo en la noche.

Un reporte similar en The New York Times también citó el comunicado, y ambos periódicos dijeron que se cayeron las conversaciones entre la firma Weinstein y un grupo inversor encabezado por María Contreras-Sweet, una funcionaria del gobierno del expresidente Barack Obama.

El grupo estaba listo para cerrar el trato para comprar The Weinstein Company por unos 500 millones de dólares, hasta que el estado de Nueva York demandó a la firma Weinstein el 11 de febrero por no proteger a sus empleadas del acoso y la agresión sexual, y bloqueó la operación.

Esta demanda contra Weinstein, su hermano y su firma fue presentada ante el temor de que la venta inminente de la empresa pudiera dejar a las víctimas sin la posibilidad de ser indemnizadas adecuadamente.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se quejó entonces de la negociación para comprar The Weinstein Company: "Un acuerdo que esencialmente solo remueve a los hermanos Weinstein pero deja al resto de la gerencia intacta, pensamos que es inaceptable", dijo.

Plan de compra "ilusorio"

La revista de entretenimiento Variety publicó en su sitio web una carta supuestamente enviada por The Weinstein Company a Contreras-Sweet y Ron Burkle, quien también ha sido señalado como parte del grupo inversor interesado en comprar la compañía.

La carta, fechada el domingo, dice que la firma Weinstein "ha trabajado sin descanso" tras una reunión con el fiscal Schneiderman y los inversores el pasado miércoles. Pero señala al grupo inversor de fallar en "mantener las promesas" hechas respecto a "políticas de derechos humanos de alto estándar" y a la entrega de la necesaria financiación temporal.

"Debemos concluir que su plan de comprar esta compañía era ilusorio y solo dejaría a la empresa encaminada hacia su desaparición para el detrimento de todos sus integrantes. Algo que la junta no dejará que ocurra", dice el documento divulgado por Variety.

Ni Contreras-Sweet ni Burkle respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios hecha por la AFP.

Bob Weinstein es el actual jefe de la compañía, que despidió a su hermano Harvey el año pasado.

Desde que estalló el escándalo Weinstein a comienzos de octubre, decenas de demandas civiles, al menos dos colectivas, han sido presentadas contra Harvey Weinstein y The Weinstein Company, sobre todo por mujeres que denuncian haber sido agredidas por el famoso productor de Hollywood.

Según reportes, Weinstein está bajo tratamiento por adicción al sexo y tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque no se han presentado cargos en su contra por algún crimen. Él niega haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento de las mujeres.

