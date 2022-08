Todos hemos sido educados dentro de este sistema. Todos estamos ahí metidos. Los morenos también hemos perpetuado los mensajes. Es un sistema que excluye sistemáticamente y normaliza el trato desigual hacia las personas morenas frente a cámara, pero también detrás de ella”.

Ianis Guerrero, actor.

El clasismo y el racismo en la industria audiovisual es un asunto estructural y tan profundo que un cambio no podrá suceder de tajo. El racismo debe entenderse no sólo como uno o varios actos de discriminación y violencia implícita, sino como una serie de comportamientos acotados, pasivos, que abonan a la perpetuación de las estructuras racistas en todos los planos, sin excluir al creativo.

En México, donde más del 80% de la población se identifica como morena de acuerdo con la Encuesta de Movilidad Social (Emovi), hacen falta estudios, datos para poner de manifiesto este racismo y clasismo estructurales en el quehacer fílmico y cómo esta práctica refuerza la asimilación de los estereotipos en las audiencias. Pero se han dado ya los primeros pasos en esa dirección.

En el contexto de la edición 25 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), que este domingo llegó a su fin, dos integrantes del colectivo Poder Prieto, el actor Ianis Guerrero y la artista multidisciplinaria Khristina Giles, presentaron un análisis sobre una muestra representativa de 11 películas mexicanas estrenadas en 2019, siete de ellas con recursos públicos.

Extractos del estudio

A grandes rasgos, en estas 11 cintas se encontró una representación más o menos equitativa de protagonistas: seis blancos y cinco morenos. En dos de las cinco cintas con protagonistas morenos, estos se dedican a actividades ilícitas, mientras que en las seis cintas con protagonistas blancos ninguno de ellos delinque.

Sobre los cinco roles de los protagonistas morenos, Poder Prieto detalló: hay una biopic, en el segundo caso el personaje es indígena, en otra es delincuente y en una más si bien no delinque, sí lo hacen todos en su entorno. Por último, en la quinta cinta, el argumento central es que el personaje es el único moreno en la historia.

Por otro lado, de las historias con protagonistas blancos hay un empleado de oficina, un arquitecto, una mujer joven que quiere tener novio, un grupo de amigos de clase media, una mujer mayor que quiere casarse y, en otro caso, otra mujer que conoce la vida de rancho.

Es inconsciente pero evidente

“El resultado de todo esto es que el racismo en la industria del cine está en curso y es alarmante. Lo que estamos produciendo es claramente racista y es impresionante cómo se blanquean las historias en la narrativa cinematográfica”, advirtió Guerrero después de dar a conocer el análisis.

Complementó que “hay personas que no son conscientes de que tienen prejuicios negativos sobre personas con otro color de piel”, y esta inconsciencia, añadió, “es un privilegio no justificado”.

Por su parte, Khristina Giles señaló que si bien hay cintas que se enfocan en comunidades afro, se les folcloriza, y puso el ejemplo de la cinta La negrada (2018), donde se refuerza el estereotipo de un hombre negro que es violento, borracho y holgazán, aunque precisó que esta estereotipación no necesariamente se hace con dolo.

“Tenemos que generar cuestionamientos con acciones efectivas para que esto no se repita, porque el daño hacia la sociedad es muy profundo. Entre más rasquemos, más nos vamos a dar cuenta de que el racismo está implícito en nuestra educación, en nuestra cultura, en todas partes, porque es un sistema”, dijo la artista afromexicana.

Sumó que si hay poca representación de personas afro en el audiovisual es porque las personas de color tienen nulo acceso a la educación artística en la proximidad.

Morenos sin profesión

Es común ver en los currículums de actrices y actores con estudios universitarios y más de 15 años de carrera la ausencia de personajes con profesión, si acaso con algún oficio, compartió Ianis Guerrero. “A una compañera le dijeron: ‘si eres morena solo puedes hacer personajes de criada’. Si yo soy actor moreno, sin alternativa me limito a hacer casting para delincuentes. Es la realidad del cine mexicano”.

Pero esta discordancia en la representatividad racial, señaló Poder Prieto, no solo se retrata en la pantalla sino que se observa detrás de cámaras, en los crews, donde las élites no han dejado de perpetuarse en el audiovisual, sobre todo en los roles más privilegiados (productores, directores de arte y fotografía, por ejemplo), mientras que los trabajos de servicio (catering o mantenimiento) son ocupados por personas morenas.

“Mucha gente considera que el cine es un negocio de riesgo porque hay dinero invertido y la gente tiende a contratar a personas que ya conoce. Es un sistema cerrado que, como tal, sigue perpetuando el mensaje racista”, añadió Guerrero.

Vinculan y asesoran

Ante todo este panorama, Poder Prieto ha comenzado a articularse con distintos sectores de la industria para asesorarlos, desde directores de casting y productores hasta distribuidoras y plataformas.

“México se está quedando muy atrás comparado con otros países. En el Imcine no existe ningún mecanismo de diversidad. Hay fondos pequeños para narrativas afrodescendientes o indígenas, pero no para atacar la narrativa de la industria mexicana que debe representar a la mayoría y que no está representada”, concluyó Guerrero.

Las cintas estudiadas:

Rebelión de los Godínez

Perfectos desconocidos

Chicuarotes

La boda de la abuela

Ya no estoy aquí

Ahí te encargo

Solteras

Lady Rancho

Como caído del cielo

Sonora

Todas las pecas del mundo

Los estigmas de las cinco cintas con morenos:

Biopic

Indígena sonorense

El único moreno en la historia

Un asaltante

Él no, pero todo lo que le rodea es delincuencia

