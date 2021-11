Pese a la condena del gobierno mexicano, la casa de subasta Christie's remató en París un lote de 72 piezas prehispánicas por las que obtuvo en conjunto un monto de más de 3.5 millones de dólares (alrededor de 70 millones de pesos).

La pieza de mayor valor económico vendida al mejor postor fue un hacha maya manufacturada entre los años 550 y 950 de nuestra era, que alcanzó el equivalente a 15.9 millones de pesos, seguida por un pendiente olmeca, una cabeza maya en miniatura, una figurilla del periodo Postclásico y una cabeza de un dignatario maya, entre otras

Es el segundo remate de piezas precolombinas efectuado en París en el mes de noviembre. El pasado 2 de noviembre, la casa de subastas Artcurial remató piezas prehispánicas, a pesar de las protestas por parte del Gobierno de México que exigía su anulación al señalar que las piezas se extrajeron de manera ilícita.

Este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) circuló un comunicado manifestando su rechazo y condena a la puja: “México condena enérgicamente la comercialización de bienes arqueológicos de origen prehispánico, como la que se pretende llevar a cabo en París, Francia, el día de hoy, 10 de noviembre, bajo los auspicios de la casa de subastas Christie’s”, señala.

“Este tipo de acciones atenta contra la cultura, no solo de los pueblos a los que pertenecieron, sino en contra del conocimiento de la historia de la humanidad y sus culturas. Al mismo tiempo, quienes facilitan su comercio y son parte de él, incurren en actos ilícitos de diversa índole”, añadió.

Hacha Maya subastada por Christies en París. Foto EE: Cortesía Catálogo Christie's

La cancillería señaló que “al comercializarse como objetos de arte, las piezas son sacadas de su contexto, lo que anula su valor como elementos para explicar la historia y cosmogonía de las civilizaciones que las elaboraron, a la vez que, al entregarse a colecciones privadas, se impide la socialización del conocimiento histórico que aporta cada una de ellas”.

En el aspecto legal resalta que la inmensa mayoría de las piezas ha llegado al mercado como resultado de actos ilícitos, que implican redes clandestinas de distribución y tráfico. El tráfico ilícito de bienes culturales ocurre por medio de una compleja red que comúnmente inicia con excavaciones clandestinas, continúa con el movimiento ilegal a través de fronteras internacionales y se concreta mediante una compra-venta amparada por la discreción del mercado negro, para finalmente buscar ser “legalizadas” en subastas públicas.

Las autoridades indicaron que el Gobierno de México colabora de manera cercana con el gobierno de Francia a fin de combatir el tráfico de bienes culturales por todos los medios a su alcance y de sensibilizar a las casas de subastas acerca del atentado histórico que cada una de estas ventas supone y espera que la disposición del gobierno francés para trabajar conjuntamente en este tema con México resulte en la disminución de subastas y ventas de bienes culturales mexicanos en ese país.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: "Condeno la venta de las 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio nacional que @ChristiesInc programa subastar hoy. Son un bien invaluable que representa a las culturas de México y su larga historia como fuente de diversidad e identidad nacional. #MiPatrimonioNoSeVende".

En un día de agravios por parte de las casas subastadoras europeas, en México damos un paso adelante hacia la protección del patrimonio que nos da identidad y memoria. Felicidades a la Comisión de Relaciones Exteriores del @senadomexicano por la aprobación del Convenio #Unidroit. — Alejandra Frausto (@alefrausto) November 11, 2021

Previamente, el pasado 26 de octubre, la secretaria Frausto Guerrero había enviado una misiva dirigida a Christie's París (Oficio N° SC/306/2021) en la que señala: “A nombre del Gobierno de México, me dirijo a usted para expresar nuestro profundo rechazo a la subasta “Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from The Fiore Art Colection” que incluye 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México, la cual ha sido programada por esa casa de ventas el próximo 10 de noviembre en París, Francia.”

“El Gobierno de México condena y lamenta la venta de tales piezas”, dice la carta, y exhortó a Christie´s a detener la subasta.

En esa misma red social, el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Arqueológico del Templo Mayor, opinó: “Cuento de nunca acabar... Está bien probado que el viejo y recurrente método de mandar oficios y exhortos no tiene ningún efecto, más que simular que se toman cartas en el asunto. Problemas complejos se resuelven con estrategias complejas”.

En febrero de este año la misma Casa Christie's remató un lote de 33 piezas de origen prehispánico por el que obtuvo 3 millones de dólares (61 millones de pesos).

kg