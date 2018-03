El fallecido rapero Tupac Shakur y los rockeros de Pearl Jam encabezan la lista de incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll que también incluye a la reina del folk Joan Baez y a los favoritos de la década de 1970 Journey, Yes y Electric Light Orchestra.

El salón de la fama del rock también dijo el martes que entregará un premio especial para Nile Rodgers, cuya banda de la época disco Chic no logró entrar al salón tras su 11 ocasión nominada.

Baez será incorporada meses después de que su enamorado de la década de 1960, Bob Dylan, recibiera el Premio Nobel de literatura.

La 32 ceremonia anual del salón se realizará el 7 de abril en el Barclays Center en Brooklyn. HBO tendrá una transmisión especial posterior, mientras que SiriusXM hará una transmisión por radio.

Shakur fue asesinado a tiros tras asistir a una pelea de box en Las Vegas en 1996. Su muerte ha desatado conjeturas sobre una conspiración pero sigue sin resolverse. "Changes", "Keep Ya Head Up", "Ambitionz Az a Ridah" y "Life Goes On" son algunas de sus canciones más famosas. Shakur tenía apenas 25 años cuando murió, y dejó una gran cantidad de música que fue lanzada póstumamente.

Pearl Jam ascendió a la fama desde sus inicios a comienzos de la década de 1990 con canciones como "Alive", "Jeremy" y "Even Flow". Después de Nirvana es la segunda banda del movimiento grunge de Seattle que llega al Salón de la Fama. Con el vocalista Eddie Vedder y otros miembros originales como Mike McCready, Stone Gossard y Jeff Ament, Pearl Jam sigue en activo y es muy popular.

Vedder conoce bien las ceremonias del Salón de la Fama del Rock and Roll, ha dado discursos de incorporación para Neil Young y The Ramones.

Baez fue una activista política y una de las principales participantes en el movimiento folk, se presentó en el primer Festival de Newport Folk a los 19 años en 1959. Era conocida principalmente como intérprete de canciones de otros autores, y como tal presentó a Dylan a un público más amplio al comienzo de la carrera del músico. Su relación terminó mal en 1965, pero Dylan se disculpó después.

La canción "Diamonds and Rust" de Baez de 1975 fue uno de sus más grandes éxitos.

La canción de Journey de 1981 "Don't Stop Believin'" tuvo una nueva vida tras aparecer en la escena final de "The Sopranos" de HBO y se convirtió en favorita de una nueva generación. Sus 6.8 millones de ventas en iTunes la han convertido en la pieza de la era pre-digital más buscada de esa plataforma de acuerdo con Nielsen SoundScan.

El exvocalista Steve Perry, quien ha estado fuera de la banda por muchos años, le dará a la ceremonia un poco del drama necesario: ¿aparecerá para su incorporación? El fundador Neal Schon dijo recientemente en Billboard que hay tantos artistas que no son rockeros en el salón que "realmente no me importa estar ahí", aunque reconoció que sería lindo para los fans de la banda que nunca tuvo el favor de la crítica.

Los británicos de Yes, conocidos por sus composiciones complejas, fueron unos de los líderes del movimiento del rock progresivo de la década de 1970. Entre sus éxitos destacan "I've Seen All Good People", "Roundabout", "Owner of a Lonely Heart", y sus fans habían hecho una fuerte campaña para que fueran reconocidos. El bajista fundador Chris Squire, el único constante en muchos años de cambios de miembros, murió en junio de 2015.

Electric Light Orchestra comenzó mezclando sus influencias de música clásica al pop de los Beatles y llegó a las listas de popularidad con "Evil Woman", "Mr. Blue Sky" y "Don't Bring Me Down". La banda persiste en la imaginación y el estudio del líder Jeff Lynne. Tuvo un regreso medianamente exitoso hace un año.

Chic, encabezada por Rodgers y el fallecido Bernard Edwards, se ha convertido en el equivalente a Susan Lucci y su larga lucha por conseguir un Emmy. Shakur, Baez, Pearl Jam y ELO fueron elegidos en su primer año postulados, Chic lleva años de desaires.

El premio del salón a la excelencia musical al compositor y guitarrista Rodgers no es un premio de consolación. Cuando pasó la época Disco, Rodgers se volvió uno de los productores más importantes de la industria detrás de éxitos de algunos de los álbumes más importantes de la década de los 80: "Let's Dance" de David Bowie, "Like a Virgin" de Madonna y "Cosmic Thing" de B-52's.

abr