Francisco Ignacio Taibo Mahojo (Taibo II), gerente editorial del Fondo de Cultura Económica (FCE), tuvo que retractarse de sus palabras. Sí, una vez más.

En la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el escritor dijo: “No leemos porque el precio de los libros es muy caro. Vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones”.

Pero ayer mismo, Taibo II se retractó de su comentario, señaló Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem).

“Él declara que la palabra ‘forzar’ fue desacertada, equivocada. Lo que él quiso decir es que van ayudar a la industria estableciendo coediciones con los editores”. En una entrevista de radio, el gerente del FCE reconoció: “Creo que usé la palabra equivocada, forzar, porque tiene una interpretación doble... vamos ayudar a que la industria entre en el proyecto”.

“No deberíamos de descalificar una estrategia de lectura nacional por una palabra, creo que él se dio cuenta y rectificó”, añadió Anaya.

“No sólo es el precio en los libros”

Sobre la Estrategia Nacional de Lectura, Carlos Anaya opinó que es un paso importante hacia la definición de un proyecto.

“Como cámara reconocemos que es relevante que se conjunten todos los esfuerzos que ya existen alrededor del libro en una estrategia me parece muy importante; los esfuerzo dispersos de muchos sectores se van a encontrar y sobre eso, todos podemos trabajar por el libro y la lectura”.

En la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura, Taibo II señaló que abrirá 130 librerías en este país.

“El proyecto tendría que ser a seis años, donde deberíamos tener una librería en cada municipio del país.

Hoy por desgracia, solo el 6% tiene librerías y si queremos hacer programas de lecturas necesitamos más espacios por eso me parece importante el anuncio”, dijo Carlos Anaya.

Según el presidente de la Caniem, en el ecosistema del libro (desde el autor hasta el lector) intervienen todas las secretarías, comenzando por Cultura, Educación, Economía y hasta Correos.

“Lo que no podemos pedirle al FCE es que sea el que defina todo lo que el ecosistema del libro requiere; son uno de los actores, pero no son el único. Una cosa es la política de lectura y otra del libro y la tenemos que trabajar en conjunto pero no veo en ningún momento algo excluyente en el discurso gubernamental de este nuevo régimen”.

La estrategia del Gobierno Federal tiene tres ejes: el formativo, los hábitos desde nivel escolar; sociocultural, donde se plantea bajar el precio de los libros y espacios de lectura en todo el país y el tema comunicativo.

“Tenemos que encontrar el desarrollo de políticas públicas integrales para la formación y que el libro tenga el papel que le corresponde y no solo es un tema de precio es mucho más amplio que eso”.

Sin embargo, aunque Taibo II aseguró que los mexicanos no leen porque el precio de los libros es muy alto; los datos del Inegi, actualizados a 2018 del Módulo de Lectura (MOLEC), muestran otras razones.

“Motivo para no leer. Del total de la población de 18 y más años de edad alfabeta que declaró no leer ningún tipo del material considerado por MOLEC, se identifica que las razones principales que señalan para ello son, principalmente, falta de tiempo (45.6%), seguido por falta de interés (24.4 %); Preferencia por realizar otras actividades (14.8%) Problemas de salud (13.1%) y por último, el 1.7%, no lee por falta de dinero.

Carlos Anaya Rosique, presidente de la Caniem comentó que “espero que la estrategia nacional de lectura resuelva los cómos, es decir, ¿cómo vamos a trabajar en el ámbito formativo, sociocultural y en el comunicativo el gobierno, industria privada y sociedad civil? Porque todos tenemos interés de ser una república de lectores y esperamos que eso nos diga la estrategia”.

Finalmente, el entrevistado aplaudió que el tema del libro y la lectura este tan presente ahora.

“Qué bueno que el tema esta ahora en las primeras planes de los periódicos y se hablen de ello. Qué bueno que se generen discusiones; haber si así, realmente nos preocupamos en resolver una de las grandes.

