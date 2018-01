La idea volvió a la vida, al principio, a causa de una broma.

El anfitrión de Golden Globes, Seth Meyers, se presentó ante Oprah Winfrey, quien recibiría el premio Cecil B. DeMille el domingo por la noche y estaba sentada al frente de la sala. Cuando Meyers abrió la entrega de premios, mencionó la cena de los corresponsales de la Casa Blanca en el 2011, donde bromeó sobre la falta de calificación de Donald Trump para ser presidente.

"Algunos dijeron que esa noche lo convenció de huir. Entonces, si eso es cierto, solo quiero decir: Oprah, ¡nunca serás presidente! No tienes lo que se necesita. ¡Y Hanks! ¿Dónde está Hanks? Nunca serás vicepresidente. Eres demasiado malévolo e imposible de relacionar. Ahora solo esperaremos y veremos".

Winfrey estalló en carcajadas. Pero una hora más tarde, subió al escenario para dar un discurso increíblemente entusiasta que era tanto personal como un llamado a la acción universal. "Quiero que todas las chicas miren aquí y ahora y sepan que un nuevo día está en el horizonte", dijo con un estruendoso aplauso.

La multitud en el Beverly Hilton se puso de pie. En las redes sociales, la discusión abordó sus perspectivas presidenciales.

"Depende de la gente", dijo su compañero de toda la vida, Stedman Graham, a Los Angeles Times el domingo. "Ella definitivamente lo haría".

Su mejor amiga, Gayle King, le dijo al medio: "Creo que ese discurso es increíble. Tengo la piel de gallina."

Esa noche, Los Angeles Times le dijo a Winfrey: "Internet está diciendo que Oprah será presidente en el 2020. ¿Qué dice Oprah?"

"¡Digo, me alegro de haber terminado el discurso!", Respondió ella. "Pensé mucho al respecto. Quería que este fuera un momento significativo".

Pero, ¿consideraría una carrera presidencial 2020? "¡Okaay!", respondió, según informes.

CNN, citando a dos personas anónimas, dijo que los confidentes de Winfrey la han estado exhortando durante meses a postularse para un cargo. Brad Anderson, el director estatal de Iowa para la reelección del presidente Barack Obama, tuiteó: "Llámame, Oprah. Tengo algunos políticos del condado de Iowa a los que les encantaría saber de usted".

En el pasado, Winfrey definitivamente ha callado la sugerencia. Le dijo a Hollywood Reporter en junio: "Nunca me postularé para un cargo público. Eso es algo bastante definitivo".

También ha habido varios momentos en los que Winfrey se ha burlado de la posibilidad. En septiembre, twitteó una columna del New York Post con el titular, "La mejor esperanza de los Demócratas para el 2020: Oprah".

Etiquetando al autor, ella escribió, "¡Gracias por su VOTO de confianza!"

En una entrevista de marzo, David Rubenstein de Bloomberg TV le preguntó a Winfrey sobre sus planes para el 2020. Como informó Helena Andrews-Dyer de The Washington Post:

¿Alguna vez pensaste que, dada la popularidad que tienes -no hemos roto aún el techo de cristal para las mujeres-, podrías postularte para presidente y ser elegida?", le preguntó Rubenstein.

"Nunca consideré la pregunta como una posibilidad", dijo, antes de agregar, "Solo pensé, 'Oh... ¿oh?'".

Sin mencionar el nombre del presidente Trump, Rubenstein señaló que "está claro que no se necesita experiencia gubernamental para ser elegido presidente de los Estados Unidos".

"Eso es lo que pensé", dijo Winfrey. "Pensé: 'Oh, caramba, no tengo la experiencia, no sé lo suficiente.' Y ahora estoy pensando, 'Oh'".

Los tweets, los comentarios, todos podrían haber sido pequeños chistes divertidos. Pero ya no es tan exagerado pensar que alguien, conocido principalmente por su trabajo en la televisión y sin ninguna experiencia en el gobierno, no solo se postule para presidente sino que también gane. Conectar un nombre súper popular como "Oprah" con "campaña presidencial" va a generar mucha emoción.

Luego está su popularidad. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac en marzo de 2017 encontró que Winfrey tenía una calificación favorable del 52 por ciento (y solo una calificación desfavorable del 23 por ciento). Ella era más popular entre los demócratas (72 por ciento) y los independientes (51 por ciento). Pero eso no significa que los encuestados quieran que se suba al ring: poco más de 1 de cada 5 dijo que Winfrey debería postularse en el 2020, y 69% dijo que no debería hacerlo.

Durante la mayor parte de su carrera como presentadora, Winfrey evitó invitar a políticos a entrevistas.

"No quería profundizar en el mundo de la política porque sentía que perdía el control", dijo en el podcast Making Oprah. "No puedo lograr que realmente respondan porque un político hábil sabe cómo dar la respuesta que quieren". Terminó rompiendo con esa postura en el 2000, cuando dio el mismo tiempo a los candidatos Al Gore y George W Bush. Las calificaciones de aprobación de Bush aumentaron esa semana.

En 2004, escuchó a Obama hablar en la Convención Nacional Demócrata. Impresionada, trajo al senador a su show en 2006. Cuando se postuló para presidente en el 2008, ella lo avaló públicamente. Winfrey, quien comandó una audiencia de decenas de millones de mujeres leales, por primera vez puso públicamente su formidable sello de aprobación sobre un candidato.

Desde entonces, Winfrey avaló a Hillary Clinton en 2016.

Luego está el momento en que Winfrey entrevistó a Trump sobre sus esperanzas presidenciales, en 1988. "Probablemente no lo haría, Oprah, pero me canso de ver lo que está sucediendo en este país", dijo. "Y si se pusiera tan mal, nunca querría descartarlo por completo". Y ya sabemos cómo resultó eso.