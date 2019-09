Protagonizada por Susan Sarandon, la película Espejo americano (American mirror), del director Arthur Balder, tendrá su estreno en América Latina en el Oaxaca FilmFest, encuentro que se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre.

En el nuevo trabajo del cineasta galardonado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, el personaje interpretado por Sarandon es retratado por Tigran Tsitodzhyan, quien interpreta a un joven pintor que pasa por una crisis existencial.

Hasta entonces el pintor sólo ha creado grandes retratos de jóvenes y espectaculares mujeres, pero "la belleza no es cosa solo de juventud", le dice Sarandon.

Espejo americano trata sobre la relatividad del tiempo, de cómo se percibe la belleza en el mundo occidental, de cómo la gente se ve en ese espejo imaginario, “de cómo nos vemos a nosotros mismos en ese espejo imaginario y cómo es sencillamente un producto de nuestra imaginación”.

Además de Sarandon y Tsitoghzhyan, en el reparto participan Ashley Hinshaw, Sirey Moran, la soprano paraguaya Bella Jazmín de la Guía, Jules Wainstein, la modelo Hillary Rhoda, entre otros.

En la décima edición del Oaxaca FilmFest, de gran prestigio internacional, el filme de Balder competirá en la Selección Oficial de Largometrajes Internacionales con A name without a place (Kenny Riches, EUA); y Angela (Agamenon Quintero, Colombia).

Así como con Artik (Tom Botchil, EUA); Blindado (Eduardo Meneghell, Argentina); Feral (Andrés Kaiser, México); Kairos (Paul Barakat, Australia); La estrategia del pequinés (Ello Quiroga, España); The short story of the long road (Ani Simon-Kennedy, EUA) y Time out (Matt Kinnunen, Finlandia).

Espejo americano fue seleccionada para formar parte de las 53 Jornadas Cinematográficas de Cartago, que califican para los Oscar en la categoría de Mejor Documental, y por el Tallinn Film Festival de Estonia, uno de los 15 en el mundo que forman parte de la exclusiva FIAPF; también ha ganado la Mención Especial del Jurado del Festival de Melbourne.

Tras su estreno en el Festival de Cine Documental de Los Ángeles, donde resultó la película más galardonada al ganar por Mejor Filme, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Cinematografía, Espejo americano obtuvo el Premio Parajanov-Vartanov 2019.

(Con información de Notimex)