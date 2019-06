Hace apenas unos días, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, posaba feliz junto al escritor Fabio Morábito, quien recibió el Premio literario Xavier Villaurrutia. Sin embargo, ayer, Notimex, la agencia de Noticias del Estado Mexicano arremetió contra Morábito por haber recibido seis veces la beca de creadores artístico, pero también contra el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y varios miembros de la comunidad artística.

“Te has preguntado ¿quiénes son los creadores que llevan 18 años recibiendo la beca del Fonca? Aquí una gran investigación de Irma Gallo. Los estímulos del Fonca: entre la opacidad y el despilfarro”, así promocionó el reportaje Sanjuana Martínez, directora de Notimex, en su cuenta "personal" de Twitter.

“La agencia del Estado lanza una nota, totalmente tendenciosa desde su título: ‘Becas del Fonca, entre la discrecionalidad y el abuso, y publica los nombres de varios artistas que han recibido ‘hasta 6 veces’ un apoyo, como si al nombrar a estos artistas se les señalara como responsables de una posible ilegalidad en esta institución y no lo es”, opinó el artista José Antonio Cordero.

Esto es parte de una campaña que se reaviva después de las declaraciones hechas por la senadora por Morena, Jesusa Rodríguez quien aseguró que el Fonca debería de desaparecer, aunque ella misma, recibió alguna vez el apoyo.

En la "investigación" que realizó Notimex se puede ver que hay quienes pidieron y obtuvieron la beca hasta en seis ocasiones, desde 1993 hasta 2018 como: Alberto Ruy-Sánchez, Christopher Domínguez Michael, David Huerta, Elsa Cross, Fabio Morábito, Francisco Hinojosa y Alberto Castro Leñero, entre otros, todos artistas de peso en el país.

Críticas en cascada

“Por un lado, criminalizar a los becarios recurrentes del Fonca. Por el otro, la confusión entre "culturas indígenas" y "cultura" del Señor Presidente de la República. Todo mal. Pobre México”, señaló el escritor e ilustrador BEF.

Por su parte, la escritora Anamari Gomis comentó: “A mí me parece muy bien, buen apoyo. Lo que no entiendo es por qué lo comunica Notimex de esta manera ¿para demostrar que el Fonca es dispendioso? Ay, Notimex no te metas, tienes mucha cola para ser pisada”.

Alejandro Escuer, flautista, compositor, artista multidisciplinario, curador y productor musical cuestionó el reportaje: “Me extraña que un sociólogo emita juicios de valor y no sea objetivo ni analice a fondo el contexto del Fonca. Alarmante que Notimex sea portavoz de sesgos y parcialidades. Esta nota no es noticia, es un parcial e incompletísimo análisis de lo que es el Fonca y sus programas”.

Por su lado, el crítico de arte Alfonso Miranda dijo: ¿Por qué Notimex emite una nota que trata de influir en la opinión pública sobre lo "positivo" de desmantelar la cultura en México? El Fonca tiene errores, lo sabemos, pero también es una instancia fundamental para creadores”.

El escritor Martín Solares explicó: “Todo indica que con tal de justificar la ignorancia, el rencor y los prejuicios del presidente López Obrador, pero sobre todo los recortes, realizados por venir, se avecina una enorme campaña de desprestigio contra los artistas mexicanos, instigada por el gobierno mismo. No recuerdo otro líder mexicano que haya perdido tan rápidamente el apoyo de la clase media, los científicos y los artistas que él mismo convocó”.

El editor Iván Trejo, afirmó: “Pareciera más bien que se busca debilitar a los gremios artísticos para desaparecer el Fonca y que cuando esto suceda no haya mayores cuestionamientos. Lamentable campaña la que han ido orquestando. Terrible y penoso por parte de Notimex”.

El escritor y editor Alberto Ruy-Sánchez comentó: “Es nuevo capítulo en la campaña para destruir al Fonca, y justificar condena a los no afiliados. Es una amenaza autoritaria escondida de falsos argumentos asistenciales”.

La escritora Myriam Moscona, quien es mencionada en el reportaje, contestó: “En primer lugar nunca recibí esa cantidad. En segundo lugar, las veces que mi postulación ha sido apoyada he cumplido con obra que ha sido premiada o ha recibido suficiente atención crítica.

Por qué mejor no se dedica Notimex a criminalizar a quienes han jodido al país. Si Notimex piensa como Jesusa, que el arte debe ser apoyado por la iniciativa privada, que al menos sean capaces de argumentar en vez de dedicarse a una nota de comisarios. Argumenten, no carguen una canasta de huevos a lo wey".

Y así, múltiples voces artísticas se sumaron contra la campaña del estado por acabar con el Fonca y los creadores fabricada con información sesgada y poco profunda porque los creadores mencionados no han caído en ninguna irregularidad.

“Parece más una estrategia por debilitar a la comunidad artística donde el único fin es desaparecer el Fonca y que nadie diga nada”, coincidieron varios artistas.