La madrugada de este jueves se anunció que el actor y empresario Sergio Mayer fue designado presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

“Mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por su disposición para que las comisiones de Salud y Cultura y Cinematografía las presida el grupo parlamentario de Morena. Un logro de la comunidad cultural y artística”, escribió en Twitter Sergio Mayer, diputado de Morena, quien horas después fue designado presidente de dicha comisión.

El miércoles por la tarde, la comunidad cultural, encabezada por el artista Pepe Lamb y la actriz Dobrina Cristeva y varios creadores más, protestó frente a la oficina de Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, contra la decisión de Morena de entregar al Partido Encuentro Social (PES) la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Tras la presión en redes sociales e incluso con una petición en Change. Org, que alcanzó cerca de 10,000 firmas, Morena reculó y pidió reasignar las comisiones de cultura y salud.

Las reacciones

“Quitar es dar. La presión para reventar al PES implicaba asumir que Morena designaría a Sergio Mayer. No hubo en el trayecto mismo de la integración de las comisiones, en particular la de Cultura y Cinematografía, más opciones dentro de la bancada. Es evidente que el PAN y el PRI no tuvieron posibilidades de pelear la posición, sobre todo el PAN, que tuvo tres veces seguidas la comisión. No gustará a muchos Mayer, pero era la cuota para evadir al PES. Ahí los tenemos, Susana Harp y Mayer, que lo hagan bien, y falta ver lo que ocurra en el nuevo Congreso de la CDMX. Toca mirar a lo que sigue”, señaló Eduardo Cruz, periodista y escritor.

Pero las respuestas en redes sociales ante el nombramiento de Sergio Mayer fueron negativas y de burlas hacia su pasado artístico.

Además, el PES denunció que “hubo mano política” en las manifestaciones de artistas, pero Hugo Erick Flores, dirigente del Partido Encuentro Social, evadió mencionar a Mayer, quien aseguran dio entrada a los artistas para que hiciera más grandes las quejas y le quitaran al PES la comisión, que desde semanas quería el actor.

Carlos Lara, especialista en temas culturales, calificó a Sergio Mayer “como una persona que viene a sumar su talento como empresario del espectáculo, a este ámbito”.

Pero aclaró que “la Comisión de Cultura ya no tiene asuntos relevantes en su agenda, ya salió la reforma cultural, toca diseñar un modelo integral de asignación de los polémicos etiquetados; el resto es poesía, que si el tejido social, que si la agenda 21, que si el cuarto pilar del desarrollo, la cuarta transformación”.

Lara advirtió: “Este primer tropiezo de Morena ante la comunidad cultural debe ser bien analizado muy bien por los Taibos, los Poniatowskos y los Villoros para que se den cuenta de que se les acaba Fox, Sari, Peña, y esa arrogancia discursiva que ha desembocado en este triste espectáculo”.

Otros personajes como Juan Villoro, Julio Astillero, Rafael Pérez Gay, Antonio Ortuño, reaccionaron con humor, ambigüedad, sorna o enojo.

Hasta ahora, Sergio Mayer ha declarado que “uno de los ejes rectores del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el rescate de la cultura, y vamos a luchar por más presupuesto para la cultura”. Además, explicó que busca aprender como presidente de la comisión.

En años recientes, la Comisión de Cultura ha sido presidida por los diputados Santiago Taboada, Kenia López, Alfonso Suárez del Real, Filemón Arcos, María Rojo y Dulce María Sauri.

Mientras tanto, en el Senado fue designada la cantante y empresaria Susana Harp, de Morena, como presidenta de la Comisión de Cultura.

El Partido Encuentro Social peleará la comisión pese a la reasignación

Tras la reasignación de las comisiones de Salud y Cultura y Cinematografía que le fueron retiradas al Partido Encuentro Social (PES), su presidente nacional, Hugo Eric Flores, tildó como injustos los señalamientos de organización política “ultraconservadora”, además de referir que buscarán impulsar a su diputado Ricardo de la Peña Marshall para que encabece la Comisión de Cultura.

En conferencia de prensa, en el recinto legislativo de San Lázaro, el presidente del PES y los legisladores de la Cámara Baja indicaron que las comisiones de Salud y Cultura que se les habían asignado al partido no fueron debido a su petición sino a una asignación realizada por el grupo parlamentario de Morena.

“Queremos dejar muy claro: no sabíamos cuál era la propuesta de Morena para la integración de las comisiones, las supimos una hora antes de la reunión de la Jucopo (Junta de Coordinación Política), y al no saberla nuestro coordinador decidió votar en abstención porque ni siquiera sabíamos qué comisiones (eran)”, dijo Flores.

El presidente del PES señaló que en realidad la comisión que les interesaba presidir era la de Vigilancia ya que consideró que tienen un buen perfil para encabezar dicha comisión.

Cabe recordar que después de que en redes sociales y la opinión pública criticaran la asignación de las comisiones de Salud y Cultura al PES y lo señalaran como un partido conservador, Morena decidió reasignar las comisiones para otorgar a Encuentro Social la de Deporte y Trabajo.

En este sentido, el coordinador de los diputados del PES, Fernando Manzanilla, indicó que el partido aceptó el cambio de las comisiones con el objetivo de mantener una imagen de unidad.

“En términos de mantener la unidad legislativa y términos de mantener la imagen de conciliación y de apertura pudiéramos nosotros valorar esas comisiones, entonces ya a partir de ahí se dio el diálogo para ver qué cambios de comisiones podrían ser, nosotros dijimos que adelante, que privilegiamos la imagen de la coalición”, dijo.

Mayer, sin el perfil para cultura

No obstante, el presidente del PES aseveró que el diputado y actor Sergio Mayer no tiene un perfil idóneo para presidir la Comisión de Cultura, por lo que dijo que se buscará impulsar a Ricardo de la Peña como titular de dicha comisión ya que, dijo, es un “intelectual reconocido”.

“Ahora resulta que los incultos son los del PES, ahora resulta que los que estamos mal somos nosotros por haber propuesto a un historiador, al cronista de la ciudad de Villahermosa para la Comisión de Cultura, yo sólo tengo una expresión en la cabeza: el mundo al revés.

“No quiero denostar a nadie, trajeron a una movilización aquí provocada por este interés de presidir la Comisión de Cultura (...) la Comisión de Cultura la ha presidido el PAN por mucho tiempo y nunca vimos una manifestación o una reacción en cadena para que se dijera: ¡ay son un partido de ultraderecha, ay son un partido conservador!”, indicó Eric Flores.

El dirigente nacional del PES afirmó que las acusaciones hacia su partido derivaron de intereses personales para dirigir la Comisión de Cultura, en clara referencia a Sergio Mayer.

“Eso fue lo que pasó en esta historia, intereses personales por llegar a esas comisiones, y lamentamos que algunas gentes del medio artístico se presten”, acotó.

Eric Flores aseguró que en el PES hay muchos actores, actrices y cantantes, pero que con los strippers “sí nos hemos reservado el derecho de admisión”, dijo entre risas de su grupo parlamentario.

¿Quién es?

Sergio Mayer Bretón nació en la Ciudad de México el 21 mayo de 1966. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido modelo, actor y productor de televisión desde 1982. Trabajó como stripper en el show Sólo para Mujeres, que creó junto con Alexis Ayala. Se ha desempeñado también como empresario y productor de conciertos y espectáculos. Es diputado federal de Morena por el VI Distrito de la Ciudad de México. Presidirá la Comisión de Cultura y Cinematografía.

