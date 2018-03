El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle están en negociaciones con el servicio de video en línea Netflix para producir una serie de programas, según la prensa estadounidense.

El acuerdo, que aún no se ha finalizado, prevé contratar a la pareja Obama para realizar una serie de programas, cuyo número y formato aún no están decididos, señaló el diario The New York Times citando fuentes cercanas al tema.

Contactado por AFP, Netflix declinó hacer comentarios sobre la publicación.

Entre los planes, el expresidente podría dirigir debates sobre temas que marcaron su presidencia, como la salud, la inmigración, las relaciones exteriores o el cambio climático, agregó el diario.

Michelle Obama, de su lado, podría aparecer en un programa dedicado a la nutrición, uno de los temas que más le apasionaba durante su gestión como primera dama.

The New York Times señaló que los Obama también podrían producir documentales o programas de ficción. Obama no prevé usar responder directamente al presidente Donald Trump u otros críticos durante los programas y en su lugar se dedicará a historias de inspiración.

Netflix reivindica unos 117 millones de usuarios —la gran mayoría de los cuales pagan por el servicio—, y asegura que invertirá hasta unos 8,000 millones de dólares en contenidos en el 2018.

