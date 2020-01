Neil Peart, el ostentoso baterista y letrista de la banda de rock progresivo canadiense Rush, murió a los 67 años en Santa Mónica, California, confirmaron este viernes sus representantes.

La banda confirmó a través de sus redes sociales que Peart murió el martes 7 de enero en su hogar, tras una lucha contra el cáncer cerebral (Glioblastoma), que padeció por tres años y medio.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Neil Peart, nacido el 12 de septiembre de 1952, fue considerado uno de los mejores bateristas del rock por su preciso y complejo estilo. Además fue el letrista principal de Rush, tomando influencias literarias como Ayn Rand, J. R. R. Tolkien y la ciencia ficción.

Peart se unió a Geddy Lee (bajo) y Alex Lifeson (guitarra) en Rush en 1974, en reemplazo de John Rutsey, lo que los convirtió en una de las bandas de rock progresivo de la década de los setenta más celebradas y cuya carrera se extendió hasta el 2015, cuando la banda ofreció su última gira.

Alex Lifeson recordó en una entrevista con Rolling Stone, la audición que hizo Peart cuando se unió a la banda. “Estábamos muy sorprendidos por la forma de tocar Neil”. “Era muy parecido al estilo de Keith Moon, muy activo y le pegaba a la batería con mucha fuerza”.

Rush consiguió colocar 42 temas en en el top 100 de Billboard entre los que destacan: “New World Man” (#21), “Tom Sawyer” (#44), “The Big Money” (#45), “The Spirit of Radio” (#51), “Limelight” (#55), “Closer to the Heart” (#69), “Fly By Night/In The Mood” (#88). También consiguieron cinco números Uno en la lista de Mainstream Rock Songs de Billboard con: “New World Man”, “Show Don't Tell”, “Dreamline”, “Stick It Out” y “Test For Echo”.

A lo largo de su carrera de más de cuatro décadas, Rush editó 18 álbumes de estudio, 11 álbumes en vivo. La banda entró al Salón de la Fama del Rock en el 2013.

