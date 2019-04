Ivana de María, de 27 años es la creadora de StoryPlace, una nueva red social que está enfocada en comunicar a las personas de manera diferente, no a través de gráficas ni recuentos de “me gusta” que incentivan la competencia, comentó en entrevista.

De nacionalidad mexicana, Ivana se mudó a vivir a Suiza para estudiar la preparatoria, luego sus grados de Derecho y Finanzas, que cursó en Boston, para después mudarse a Los Ángeles, en donde su vida dio un giro inesperado.

“Todos tenemos un millón de historias, no sólo una. Mi historia es que yo crecí en México hasta los 15 años, después me fui a Suiza tres años, luego me fui a Boston y más tarde me mudé a Los Ángeles. Mi vida ha tomado giros muy diferentes a los que pensé, pero me encontré en un lugar en el que quería hacer muchas cosas diferentes y tenía mucha presión de escoger una cosa, un camino, una palabra de profesión, y hace poco me permití no hacerlo y no dejar de actuar, no dejar de producir, no dejar de escribir y no dejar de aprender en general”, compartió Ivana de María.

Ahora, entre varias de las actividades que desempeña, Ivana creó una plataforma de comunicación que se inspira en el modelo de las redes sociales actuales, como Facebook e Instagram, pero resignificó los procesos de comunicación, que en el caso de su modelo se cumplen, a comparación de las redes sociales actuales.

La iniciativa le costó el esfuerzo de dos años; sin embargo, “el verdadero trabajo apenas está comenzado”, con el lanzamiento para el mercado de dispositivos Android y iOS, este miércoles 24 de abril.

Crítica a las redes sociales actuales

Aunque Ivana es usuaria habitual de redes sociales como Facebook o Instagram, su experiencia la ha hecho cuestionarse sobre las prácticas sociales que se llevan en ese plano.

“Uso las redes actuales como herramienta profesional y no social, no creo que vaya a encontrar una forma de conexión real ahí, y trato de ser muy cuidadosa de cómo me tomo las cosas de las redes sociales y, por otro lado, creo que las redes sociales son una responsabilidad enorme para las personas que tienen voces fuertes. Me preocupa que no se usan responsablemente”.

La creativa también comentó que debido a la irresponsabilidad en estos espacios se puede crear la idea de una realidad que no existe. “Hay niñas que tratan de ser como ciertas personas, pero no son reales. Y nadie les está diciendo que no son reales, que las fotos muchas veces fueron tomadas por un fotógrafo profesional, con maquillaje profesional”, refutó.

El espacio de las historias reales

“Con StoryPlace quería crear un espacio en donde pudiera encontrar historias reales y conectar con personas. Las redes sociales actuales hacen lo contrario, porque tienen que ver con el ego, la competencia, la inseguridad, la presión social; se trata de quién es más bonito, quién causa más morbo y controversia”, dijo la hermana de los productores de cine y teatro Billy y Fernando Rovzar.

En esta nueva red social no será posible ver los números de nadie. “Yo no creo que aporten nada más que competencia”, refirió De María.

¿A quiénes seguir en Storyplace?

StoryPlace tendrá una dinámica de convivencia virtual. El secreto, compartió la creadora, es seguir a personas por sus historias, “que sigan a usuarios de los que gustan sus historias, no sus selfies”.

Para la presentación de esta aplicación también se celebró una fiesta de inauguración en el octavo piso del espacio de profesionalización de Centro, en avenida Constituyentes en la Ciudad de México. En uno de sus espacios está un espejo con la leyenda “Esto no se trata de tu selfie, es sobre tu historia”.

La aplicación ha sido creada por la mexicana, aunque el equipo técnico para esta plataforma está hecho por jóvenes programadores de Estados Unidos y Canadá. Además , la emprendedora tiene la intensión de diversificarse y tener presencia mundial.

[email protected]