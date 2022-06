Percibimos el mundo a través del cuerpo que habitamos: volumen, estatura, tamaño de las extremidades, etcétera. Pero también el mundo nos aprecia (o no) por nuestro cuerpo: si somos mujeres u hombres; la edad; lo que está determinado como bello, como atractivo socialmente…

Es decir, nuestro cuerpo no es sólo el espacio desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino a través del cual nos relacionamos socialmente.

El cuerpo es, entonces, una construcción simbólica, no una realidad en sí misma y de ahí que la forma de mirar al cuerpo, no sea igual en las diversas sociedades.

Patricia Aridjis. De la serie "Mujeres de peso", 2012-2019. Impresión sobre tela. Col. de la artista.

México ocupa el primer lugar mundial en problemas de obesidad. Considerando que la alimentación y la percepción del cuerpo tienen diferentes simbolismos, ¿qué representa ser gordo actualmente? Y lo que es más, ¿qué significa ser una mujer obesa?

La alimentación es un hecho social. La percepción del cuerpo también. Comemos en grupo, ciertos productos; de cierta manera. Nos indican qué es bueno comer y que no, por un interés no sólo médico, sino, también mercadológico. Y los contenidos son encontrados y esquizoides. Por un lado somos bombardeados con infinidad de anuncios para comer productos engordantes. Por otro, escuchamos, vemos y leemos publicidad (la mayoría dirigida a mujeres) de una supuesta preocupación por la salud: dietas, pastillas, productos light, gimnasios, aparatos para hacer ejercicio, aplicaciones de bótox, cirugías plásticas. Porque no es lo mismo ser gordo que gorda. Las mujeres con sobrepeso sufren mayor rechazo social; son víctimas de prejuicios; discriminación laboral; tienen más dificultad para establecer relaciones de pareja. La sociedad le exige a la mujer ciertos parámetros de belleza y de figura.

A partir de esta premisa, realicé una serie de retratos y desnudos a mujeres, en coparticipación con ellas, con base en un pequeño cuestionario donde me expresaron la percepción que tienen de su propio cuerpo.

La exposición Mujeres de peso consta de 14 imágenes: retratos y desnudos. En la mayoría de éstos, las mujeres cubren su rostro para destacar su cuerpo, ya que no sólo la cara nos da identidad. La exposición intenta confrontar al espectador sobre los estereotipos de belleza femenina; la manipulación que existe en ese sentido a cerca de los valores ficticios con los que la sociedad tiende a jerarquizar a las personas, según su apariencia: ¿Tiene más valía una joven por ser joven? ¿Una mujer delgada por ser delgada? ¿Una mujer sin pliegues en la piel que una que no los tiene?

