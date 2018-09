“México está haciendo vacunación para varicela en algunos estados, pero hasta hoy no tiene un programa nacional de vacunación contra ella”, explicó el doctor Carlos Espinal, asesor de la región de América Latina en el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá (IDRC) y asesor en malaria para PAHO. “Estamos esperando que se empiece pronto, es una decisión que debe tomar la Secretaría de Salud con su programa de inmunizaciones y sabemos que hay el interés de hacerlo, pero están buscando los recursos necesarios para poder implementar la vacunación a nivel nacional”.

El doctor Espinal se encuentra en México para reunirse con directivos del programa de inmunizaciones y discutir el tema de vacunas como la varicela, una enfermedad infecciosa de etiología viral, considerada erróneamente como “benigna”, con tasas más bajas de complicaciones cuando se la compara con sarampión, tos ferina, rotavirus y enfermedad invasiva por neumococo, pero que no siempre cursa como tal y puede presentarse con complicaciones graves que requieren hospitalización y en ocasiones puede causar secuelas y la muerte de los pacientes afectados.

El especialista asegura que incluso en toda América Latina a la varicela no se le ha dado la importancia que merece: “Hay pocas publicaciones que describen la epidemiología de la varicela en la región, a pesar de su impacto”, incluso “hay una creencia popular donde, aprovechando que un niño tiene varicela, dicen ‘traigamos al otro para que le dé’ (...) Siempre se ha considerado que es una enfermedad de niños, pero la historia nos ha demostrado lo contrario (...) Por ningún motivo hay que considerar a la varicela como una enfermedad benigna, las complicaciones tanto en niños como adultos pueden ser muy graves”.

Por lo anterior, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (Slipe) desarrolló una investigación sobre la prevención de la varicela, un grupo de expertos miembros de la Slipe, convocados por la Americas Health Foundation, revisaron sistemáticamente las evidencias médicas publicadas y presentadas en diversos congresos médicos regionales sobre la carga de enfermedad en países de Latinoamérica y el Caribe, los avances de los programas de prevención a través de vacunas, las vacunas disponibles en la región, y su inmunogenicidad, eficacia, efectividad y seguridad.

También se evaluaron los programas nacionales de vacunación para la prevención de varicela en la región. “El tema de estudiar en algunos países y por qué había que vacunar fue, primero, porque es una enfermedad a la que no se le ha prestado atención. Haciendo varios estudios principalmente en Costa Rica, se demostró que el problema era serio debido al número de hospitalizaciones y niños que fallecían. Eso nos motivó a hacer un grupo de expertos y discutir con los países la implementación de la vacunación; esto ya lleva varios años, pero teníamos que empezar por reconocer que la varicela era una enfermedad importante con complicaciones y altos costos de atención”, dijo el también director del Consorcio de Salud Global en el Colegio de Salud Pública Robert Stempel en la Universidad Internacional de Florida y autor de diversos consensos y guías en vacunación.

El caso Mexicano

Algunos de los países ya han entendido la importancia de la vacuna, el primer país en introducir la vacuna contra la varicela como obligatoria es Uruguay después países como Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia, la introdujeron también. México está en un segundo grupo junto con El Salvador, Honduras y Nicaragua, que no han introducido la vacuna, pero se está considerando actualmente.

México ha reportado en menores de 12 meses una tasa de mortalidad de 7.1/1’000,000 de habitantes. “Lo anterior es un indicador muy importante para justificar la necesidad de proteger a este grupo etario, reduciendo su riesgo de exposición hasta que sean candidatos para recibir la vacuna”, se lee en el documento Slipe.

Aunque la varicela en México es una enfermedad de notificación obligatoria, el subregistro podría enmascarar la verdadera carga de la enfermedad. Aun cuando en la mayoría de los casos la varicela no se complica, los reportes de egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud en México, reportan que 4.6% de los casos de varicela que se hospitalizan presentan meningoencefalitis, 2.5% neumonía, y 18% otras complicaciones.

A pesar de que se dispone de vacunas contra la varicela, ésta no forma parte del esquema nacional mexicano de vacunación. Actualmente sólo se aplica a poblaciones de riesgo como niños que asisten a centros de desarrollo infantil, personas con inmunodeficiencia, niños con cáncer y en la consulta privada; personal que trabaja en los centros de desarrollo infantil y asilos que no haya padecido la enfermedad o no demuestren anticuerpos por serología.

Por lo general, la enfermedad afecta a los niños menores de 10 años, pero también a adolescentes y adultos susceptibles (con mayor riesgo de complicaciones como neumonía y encefalitis). En las mujeres embarazadas existe riesgo de afectación fetal (síndrome de varicela congénita y varicela grave en el recién nacido). Por otro lado, la varicela puede causar importante morbilidad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos y ocasionar brotes hospitalarios asociados al cuidado de la salud.

“Hoy los países que han introducido la vacuna han tenido un impacto impresionante en la reducción del número de casos, en la mortalidad por varicela y sobre todo en la hospitalización, que además de reducir problemas en el futuro para los niños, reduce los altos costos para el sistema de salud”, dijo Espinal en entrevista, “en los programas que llevamos a cabo con los países evaluando la vacunación de la varicela y promoviendo la Introducción de la vacuna hemos visto resultados superexitosos para la prevención y el control de la misma”.

El especialista aseguró que es importante aumentar la inversión en salud pero también la capacidad de eficiencia de esos recursos, mantener una inversión sostenida, además de incrementarla en las proporciones necesarias para tener un esquema muy completo de vacunación: “Esto hará que la población tenga acceso a una de las intervenciones de salud pública más importantes. La vacunación contra la varicela tiene una altísima efectividad contra la infección y es la mejor manera de evitar complicaciones y poner en riesgo a los ciudadanos”.

