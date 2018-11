La semana de la moda se hace dos veces por año para presentar las tendencias de primavera-verano y otoño-invierno. Este reconocido encuentro de moda da la vuelta al mundo y congrega a los diseñadores más reconocidos del momento, según en la ciudad que se encuentre.

Uno de los objetivos de este importante evento de moda es que le ofrece a los espectadores una probadita de las tendencias de moda que llegarán en las próximas temporadas y es un lugar donde se dan cita diseñadores nacionales de prestigio y presentan sus novedosas propuestas así como ver los rostros de algunas reconocidas modelos.

También se da lugar a diseñadores jóvenes y por supuesto, se manifiestan circunstancias a través de la ropa. La moda va más allá de colores de temporada, cortes y tipos de telas, siempre traen un mensaje, por ejemplo: este año, en el Mercedes Benz Fashion Week Primavera-Verano 2019, el diseñador Alfredo Martínez y Mariana Zaragoza –la top model mexicana más joven— hicieron mancuerna en su más reciente pasarela para lucir la colección del diseñador que se inspiró en el icono internacional de la moda, la jalisciense Gloria Guinnes, famosa por ser la musa de Balenciaga, Yves Saint Laurent y Halston (diseñadores de marcas de lujo) en los años 70 y el pueblo del estado mexicano de Chihuahua Naica. El objetivo bien cumplido fue mostrar el empoderamiento de la figura femenina y la habilidad para el éxito. Cuestión que va de la mano con la historia de vida de una de las top model mexicana más joven de la historia.

Inspirado en los años ochenta, el diseñador tapatío utiliza tonos simples como lo es el blanco, gris, coral, negro, beige y rojo en las faldas de tubo, pantalones con pinzas, trajes sastres y vestidos con hombreras que portó Zaragoza. En su corta carrera, la modelo mexicana ha estado presente en las pasarelas de moda nacional de marcas como bien posicionadas como: Benito Santos en el 2014, Ziutika en el 2015, Kris Goyri en el 2017 y Alfredo Martínez en 2018. Por el lado internacional ha modelado para marcas como son: Proenza Schouler, Carolina Herrera, Dolce & Gabanna, Gucci, Prada, Marc Jacobs, Anna Sui y Chanel.

La modelo mexicana comenzó su carrera en la moda desde una temprana edad. “Comencé a los 14 años cuando fui descubierta en un centro comercial, estaba de compras con mi mamá”, contó en entrevista para El Economista –días antes de que iniciara la semana de la moda—.

A sus 16 años, Mariana Zaragoza ya había desfilado con uno de los iconos mundiales, Karl Otto Lagerfeld, conocido por ser el diseñador más influyente de la segunda mitad del siglo XX.

La elegancia y versatilidad de la modelo hizo que Lagerfeld la volteara a ver y la eligiera para su pasarela, cosa que hasta el 2017 sólo Lily Rose Depp, hija de Vanessa y Johnny Depp podía presumir.

Una de los tantos puntos a favor que la top model tiene es que dependiendo de cómo la maquillen representa la edad que requiera el evento. Ha posado para revistas en papel de novia, niña de campo, niña glam, joven adulta y hasta la mala y seductora del cuento ha sido.

El diseñador Alfredo Martínez eligió a Mariana Zaragoza para cerrar el desfile de la pasarela primavera verano 2019, quien a través de los vestidos y conjuntos reflejó la fuerza y el dominio que ya tiene en su escenario favorito que es el modelaje.

El inicio de su carrera en el mundo de la moda fue casualidad, fue talento descubierto, no estaba preparada para ser modelo ni siquiera lo pensaba, comentó que de no ser modelo estaría dedicada 100% a la escuela cuestión que es un misterio por resolver porque no sabe a ciencia cierta qué carrera quiere cursar lo que si se declara es ser amante de los libros de cocina.

El panorama de modelar en marcas de lujo, como las pasarelas que Zaragoza ha tocado son casi inalcanzables, no imposibles, pero sí son difíciles de poder llegar a ellos. Las modelos que llegan a cerrar desfiles con marcas de lujo ya sea de su país o fuera del mismo llevan años de trayectoria, tiempo que la modelo originaria de Guadalajara, Jalisco, se ha comido por su talento nato.

Discriminación en el mundo de la moda

En el mundo de la moda como en todo hay cuestiones de poder, se le cuestionó a la modelo sobre la discriminación en este ambiente tan pequeño y competitivo a lo que respondió que no ha padecido, “jamás me han hecho ningún comentario racista o malinchista en México o internacionalmente”.

Hablando de poder, el dinero aquí entra en juego. Una modelo en México de agencia reconocida recurre a la modalidad de cuota por día mientras que en agencias internacionales se paga por hora, los precios nunca son los mismos, siempre varían dependiendo las reglas de cada casa. Le preguntamos a la modelo cuánto es lo que gana por una pasarela de casa de moda internacional y nacional a lo que no mencionó tarifa, pero sí reveló qué depende el sueldo. “El sueldo de cada desfile varía mucho, depende de cuánto tiempo hayas invertido como modelo en las pruebas de vestuarios, de si ya estabas en ese lugar o tuviste que viajar, si pagaron viáticos hoteles y comidas, si eres una cara nueva o una modelo con experiencia”.

Gracias a su trabajo, Zaragoza dice que ha “podido conocer lugares como Italia, Estados Unidos, Japón, China, España, Francia, Reino Unido, Jamaica, entre otros”.

En cuanto a los planes a futuro, la modelo mexicana aseguró que seguirá trabajando para permanecer en pasarela ya que de no haber sido descubierta se ve 100% dedicada al estudio.

En abril del 2017, Mariana Zaragoza decidió incursionar en la creación de videos en Youtube y ahí comparte sus experiencias tras las bambalinas de las pasarelas en las que desfila. “Me integré a YouTube porque me di cuenta de que a la gente le llama mucho la atención ver el detrás de todo lo que pasa”. Al día de hoy, la modelo mexicana tiene 42,108 suscriptores y 984,741 reproducciones en sus videos y con este canal ha logrado crear una comunidad de niñas que se inspiran en ella así como el acercamiento con sus fans.

En los videos comparte su estilo de vida, se muestra amorosa, sencilla y muy familiar.

Se declara fan de la supermodelo estadounidense Karlie Kloss, de usar ropa cómoda, de los zapatos y los accesorios excéntricos.

Sobre la mejor experiencia Mariana relató que sucedió en el 2017, cuando cerró el desfile de la pasarela de Prada en Milán. Desfilar para PRADA en el argot de la moda es haberlo conseguido casi todo, tanto por el prestigio y fama de la marca de lujo italiana como el haber llegado hasta ahí.

En el modelaje, cerrar un desfile ya sea de la mano del diseñador o cerrarlo para darle paso al autor de la pasarela hace referencia a que es la modelo estrella. El universo de la moda ya no es nada desconocido para ella, a los 14 años, Diego Rentería, de la agencia local Capital Models la descubrió y pronto la indujo al mudo editorial y de ahí no ha podido ni quiere parar.

Mariana Zaragoza es una modelo que ha destacado por su físico, sus ojos grandes color celeste, piernas y cuello largos son perfectos para que luzca cualquier tipo de ropa que le pongan, además posee porte y carisma, dos cualidades que la han llevado a destacar y a representar a México ante el mundo.

