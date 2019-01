En entrevista con la nueva titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) María Novaro, la sucesora de Jorge Sánchez, dijo que una de las primeras acciones de la institución será cambiar de sede de la institución a los Estudios Churubusco, ya que el edificio en la avenida Insurgentes supera los 700,000 pesos de renta; gasto que será recortado según las medidas de austeridad del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Será para el mes de febrero que se efectúe el cambio de sede del instituto que según dijo la nueva titular traerá beneficios. “Una de las primeras acciones será mudarnos, establecer en los Estudios Churubusco otra forma de funcionar, recuperarnos de los recortes de personal que estuvimos obligados como todo instituto de gobierno, reorganizarnos y sacar adelante todos los proyectos sustantivos”, dijo la cineasta María Novaro en entrevista con El Economista.

“El recorte de trabajadores de gobierno fue para todas las dependencias, 30% que estaba laborando por honorarios. Es mucha gente muy valiosa, en el Imcine fueron más de 60 personas, por lo que apenas estamos reorganizándonos para poder funcionar ya que este hecho fue doloroso y complicado”, abundó.

Los lineamientos de la nueva administración

Para Novaro los nuevos lineamientos que conducirán su gestión durante este sexenio incluyen programas para que la producción de cine en México siga creciendo como hasta ahora; pero incluso hacerla más amplia y que alcance diferentes regiones, “que quienes se hayan sentido excluidos de los apoyos por sus condiciones de producción y demás tengan acceso a estos estímulos”.

“Se dará apoyo preferencial a toda la producción audiovisual en comunidades, de zonas indígenas o en conflicto, a jóvenes y también a las cuestiones de formación; que son muy importantes pues es algo que le puede dar muchas herramientas a los jóvenes en lugares en donde hay dificultades, en donde no tienen trabajo, ni estudios, y todo eso lo estamos asumiendo”, destacó.

La productora y directora de cine agregó que el acceso al cine será un eje fundamental para su administración que apenas empieza. “Es importante que el cine sea accesible para todo el público mexicano porque en realidad, el porcentaje de mexicanos que pueden asistir al cine es reducido, entre 14% y 15% aproximadamente”. Por ello otra de las acciones inmediatas que tendrá el instituto será la corrección del Anuario Estadístico en el que se dará a conocer la cifra de cuántos mexicanos no pueden ir nunca al cine.

“Las razones por las que la gente no asiste al cine son variadas; porque no hay salas de cine y también porque no les son accesibles económicamente. Esta cifra no la habría dado el Anuario Estadístico antes”, pero la realizadora dijo que considera que el anterior es un dato necesario para conocer las áreas de oportunidad en la institución de la cual ha tomado la dirigencia.

“Saber estos datos nos hará ver las cosas que todavía tenemos que transitar. Debemos desarrollar planes muy imaginativos, de ahí que haya un apoyo incondicional a los festivales, pero también a los cineclubes, a los espacios alternativos para que el cine mexicano sea visible en todo el país. Es garantizar el acceso a la cultura. Ir al cine es un derecho de todos los mexicanos que es la tarea primordial”.

La apuesta por el cine comunitario

Existen un montón de iniciativas locales, ciudadanas, que son diferentes. En todos los estados de la República hay gente haciendo cine, impartiendo talleres, generando festivales y gestionando cineclubes. En pocas palabras creando otro modelo de cine. “Mi propuesta es que el Imcine las fortalezca, las acompañe, se trata de reconocer lo que ya hay y potenciarlo y hacerlo crecer”.

“Hay un fondo diferenciado para los pueblos indígenas pero lo ideal es que puedan entrar a todos. Tenemos que revisar las reglas que no sean de alguna manera excluyentes, no pretenden serlo, pero lo han sido en los hechos porque no reúnen ciertos requisitos y no cumplen esas reglas y las estaremos revisando”, dejó entrever la cineasta.

Aunque dice que tiene pendientes de vista algunos lugares al interior del país, a Novaro le ha encantado el nivel de producción que existe en las comunidades, “me asombra que llego a comunidades que producen documental, largometraje, ficción. Está bien poderoso y va a ser precioso ver todas esas películas incorporadas a todo lo otro maravilloso que hay del cine mexicano y es nuestro, eso sí no lo tiene nadie más que nosotros”.

Las plataformas de streaming están en revisión

Sobre Filminlatino, la directora dijo a El Economista que la manera en que se anunció no fue la correcta, sin embargo, aunque solicitó que esta plataforma que alberga cine mexicano por streaming sea considerada para su revisión por su operación en números rojos, espera la retroalimentación de todas las voces para encontrar la plataforma adecuada para la difusión del cine mexicano, aclaró que el contenido no desaparecerá y que de cambiarse la plataforma todo el acervo se mudará, por lo que desde ahora tienen asesoramiento tecnológico.

“El asunto como se anunció salió de mala manera, también sin duda debe ser mi falta de colmillo, pero lo real es que es mi obligación revisar las plataformas que se manejan en el Imcine y los números no están bien, los números son muy preocupantes. Hay diferentes voces y me interesa mucho escucharlas, sobre todo de las creadoras de Filminlatino. Hay una mesa ya convocada a finales de febrero para hablar de plataformas”.

“Mi punto es que se revise qué plataforma necesita el cine mexicano y cómo unimos esfuerzos y qué podemos hacer con los recursos que están funcionando mal en números para hacer funcionar mejor una plataforma para el cine mexicano, yo creo que es un momento tecnológico mejor que cuando se fundaron, creo que es lógico que nos replanteemos cuál debe ser la plataforma para esos títulos maravillosos que nadie ha dicho que van a desaparecer”, concluyó.

katia.nol[email protected]