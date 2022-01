“Los genocidios comienzan en lo pequeño, en lo simbólico, por el lenguaje”, dice el doctor Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, en el día -27 de enero- en que se conmemoran 77 años del Holocausto.

En conversación con El Economista, el especialista en Derecho y Política Internacional por la Universidad Iberoamericana, señala la importancia de mantener vigente la memoria histórica, para no repetir actos de discriminación y destrucción contra otras poblaciones en el presente.

Recuerda que el Holocausto fue el asesinato sistemático contra la población judía de la Europa ocupada por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con la intención de exterminarla completamente. Añade que la acción genocida tuvo como objetivos otras poblaciones como los sefarditas (judíos ibéricos), romaníes (gitanos), las personas homosexuales, los testigos de Jehová, y a otras minorías que se oponían a la idea falsa de pureza racial y de supremacía.

“Recordar estos acontecimientos es una manera de traer al presente ese doloroso y horroroso pasado y construir un dique de contención para que ese tipo de actos no sigan pasando”, dice Adán García.

“Sabemos que los genocidios continúan, pero la promesa del Holocausto era que nunca más tendríamos que vivir algo parecido (…) la educación sobre el Holocausto y sobre los genocidios nos sirve para intentar erradicar este mal de la historia humana”, añadió.

A pesar de la dolorosa lección que nos dejó a la humanidad el genocidio del Holocausto, las prácticas discriminatorias, los lenguajes de odio, la intolerancia hacia lo diferente sigue presente en nuestros tiempos. Ante esto el especialista señala que “los genocidios comienzan por lo simbólico, por el lenguaje; la discriminación comienza por una distinción, ‘tu y yo no somos iguales’, luego sigue una devaluación, ‘tú y yo no solo no somos iguales, sino tú eres menos que yo’, y finalmente, la violencia: ‘yo estoy legitimado para violentarte’”.

“Los discursos de odio, los crímenes de odio, forman parte de este rango de acciones que van en contra de la dignidad de las personas”.

El “¡Eeeeeh, puto!” y otras discriminaciones

García Fajardo cita como ejemplo el grito futbolero, “¡Eeeeh…puto!”, tan popular en México. “lo que estamos haciendo es movilizar un imaginario de distinción, devaluación y violencia contra esos otros que están simbolizados en las personas homosexuales. Ese grito, en realidad, lesiona, porque en general cuando una persona homosexual va a ser golpeada lo que escucha es ese grito, y México es el segundo país en crímenes de odio contra la población homosexual.

Menciona también que cuando se le llama a una persona haciendo alusión a su discapacidad, o usando diminutivos peyorizantes, la estamos discriminado; lo mismo sucede cuando nos referimos a alguien atacando su identidad o lo que ellos son o representan (indígenas, afrodescendientes, trans) también estamos discriminando.

“Entonces la educación sobre el Holocausto nos sirve para reconocer las otras identidades, las que son diferentes a la mayoría, y respetarlas en su diversidad, porque al final, la humanidad está constituida por esas diversidades”, apunta.

Función y límites del humor

Hace unos días, en redes sociales se desató una discusión sobre si es legítimo que una persona que sufre algún tipo de discriminación se burle de sí misma y, en consecuencia, de la población a la que pertenece. A título personal, García Fajardo opina que “el humor es utilizado como un arma para denunciar las discriminaciones y al poder, para intentar cambiar con ello la balanza o el equilibrio. En ese sentido, cuando una persona se está burlando de su identidad, como lo haría un bufón, no lo hace por denostar a la población que forma parte de su identidad, sino por visibilizar un problema, un maltrato o una asimetría. Hay cómicos muy buenos que pueden hablar de su homosexualidad (como una mujer lesbiana cuando habla de su orientación) y al hacer lo está visibilizando y desnaturalizando la discriminación.

“Y hay otras personas que pueden intentar humillar a otras desde una posición de poder, y eso sucede mucho en México. Hay comediantes muy malos que no entienden que esas bromas son para denunciar al poder en lugar de ir en contra de esas personas. Entonces yo diría que es legítimo que una persona se burle de sí misma, mientras lo haga por denunciar una asimetría, por visibilizar un acto de discriminación”, reflexiona.

Adán García señala también que hay códigos internos en las poblaciones protegidas o discriminadas y que sólo a ellas está legitimado su uso (como el término ‘nigger’ que usan las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos para autodenominarse). “A veces hay quien quisiera poder lucrar con esos códigos, pero la mayor parte de las veces si no se hace en un esfuerzo por vacunarnos en contra de la discriminación, no lo veo tan legítimo su uso como pudiera pensarse”, ataja.

El director académico del Museo Memoria y Tolerancia anticipa que este 2022 se preparan algunas actividades tendentes a hacer conciencia de esta problemática en el mundo. Destacan la premier mundial del documental sobre el Holocausto “The color of darkness”, del director David Loew; y la obra teatral “Madre”, de Piort Piwowarczyk, sobre la sobreviviente polaca Elzbieta Ficowska , ambas en abril; y una conferencia internacional sobre genocidios, los días 26, 27 y 28 de junio.