Los primeros colonos norteamericanos solían entretenerse contando historias de miedo. Se reunían al anochecer en alguna cabaña, o alrededor de un fuego, y competían para demostrar quién era capaz de asustar más o para ver si alguna era realidad.

Alvin Schwartz es el autor de Historias de miedo para contar en la oscuridad, una trilogía de libros que ha tenido mucho éxito en el mundo, ilustrada por el afamado artista Brett Helquist.

Ahora, Guillermo del Toro decidió producir la película con base en alguno de esos escalofriantes relatos que son dirigidos por André Øvredal, quien dio una muestra de su talento con The Troll Hunter, un falso documental sobre un mítico monstruo noruego.

“Contar historias de miedo es algo que la gente ha hecho durante miles de años, y a la mayoría de nosotros nos gusta que nos asusten de esa manera. Algunas de estas leyendas son muy antiguas, y se cuentan en diversas partes del mundo. Y la mayoría de ellas tiene el mismo origen. Se basan en hechos que las personas vieron o escucharon o experimentaron, o que al menos piensan que así fue”, escribió Alvin Schwartz.

Aprovechando el furor por Guillermo del Toro y la expectación que generó la película, Océano Gran Travesía presenta la edición en español de estas historias.

“La caja incluye los tres libros de la serie que ofrecen relatos de fantasmas, brujas, ropavejeros, zombis, vampiros y criaturas monstruosas entre otros horrores y peligros. Cuentos que te llevan a un temido viaje a la noche y la oscuridad”, señaló la editorial por medio de un comunicado.

Scary stories to tell in the dark es una trilogía que se publicó en los años 80 y a principios de los años 90 y ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo.

“Alvin Schwartz, aunque es comúnmente confundido con el afamado argumentista de historietas de la edad de oro de Batman y Superman, es conocido por sus más de 20 libros dirigidos a jóvenes lectores. Estas historias recogidas del folclore tradicional exploran desde juegos de palabras y humor, hasta cuentos y leyendas de todo tipo.

Por su parte, el artista Brett Helquist ha trabajado en libros como: Una serie de eventos desafortunados, de Lemony Snicket; El enigma Vermeer, de Blue Balliett; la adaptación de Un cuento de Navidad, de Charles Dickens; o Bedtime for Bear, de su propia autoría.

La película narra las historias de adolescentes que se enfrentarán a monstruos, además de superar los obstáculos de su vida. Stella tendrá que superar la desaparición de su madre en la noche de Halloween; Roman Morales, la angustia que le genera ser reclutado para la guerra de Vietnam, y una broma pesada de Halloween que desatará las criaturas mas horribles que una persona pudo enfrentar.

[email protected]