La ceremonia de los Oscar en abril será una reunión íntima, presencial sin transmisiones por Zoom y limitada a los nominados, presentadores y sus invitados, dijeron los productores.

Debido a la pandemia de coronavirus, el show para entregar los mayores honores en la industria cinematográfica se realizará tanto en la estación Union, en el centro de Los Ángeles, como en el Teatro Dolby de Hollywood, el tradicional escenario de los Premios de la Academia.

Todos serán testeados y habrá un equipo de seguridad de Covid-19 en el lugar a lo largo de la noche del 25 de abril.

No habrá una opción de Zoom en el show", dijeron el jueves los productores Steven Soderbergh, Jesse Collins y Stacey Sher en una nota a los más de 200 nominados de este año.

"Vamos a hacer un gran esfuerzo por proporcionar una noche segura y DISFRUTABLE para todos ustedes en persona, así como para todos los millones de fans del cine alrededor del mundo", agregaron.

Los productores dijeron que los nominados y sus invitados se reunirán en un espacio abierto en la estación de trenes de Union, mientras otras partes del show se realizarán en vivo dentro del Teatro Dolby a unos 12.9 kilómetros de allí.

Normalmente, cientos de las estrellas más importantes del mundo se reúnen en el teatro de 3,400 butacas para presenciar un show precedido por una alfombra roja repleta de fotógrafos y camarógrafos.

Otras ceremonias de premios en los últimos meses reemplazaron las usuales reuniones en cenas de gala y en el escenario con presentaciones pregrabadas o eventos virtuales o una combinación de ambos.

Las audiencias de televisión han caído y los Globos de Oro y los Grammys atrajeron a la menor cantidad de espectadores en décadas.

Las nominaciones al Oscar fueron anunciadas el lunes. El drama del Hollywood de la década de 1930 "Mank" encabeza la lista con 10, seguido por "The Father", la historia sobre las Panteras Negras "Judas and the Black Messiah", el drama en coreano "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal" y "The Trial of the Chicago 7".