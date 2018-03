En abril, Netflix nos llevará al espacio, a la Nueva York del Siglo XIX y empezará a prepararnos para la llegada del Mundial.

Entre sus producciones originales está la nueva adaptación de la serie Lost In Space, las cintas The Week Of y 6 Balloon, y una serie de documentales sobre el gurú espiritual Ram Dass y las mujeres del proyecto Mercury 7.

A la plataforma de streaming también llegará una parte de la colección del grupo de comediantes británicos Monty Python, que incluirá la serie Monty Python’s Flying Circus; las películas, Monty Python and the Holy Grail y Life of Brian.

Netflix anunció la semana pasada una alianza con la Fórmula 1 para realizar una serie sobre el campeonato del 2018 — que inició la semana pasada en Australia—y llegará a la plataforma de contenidos en el 2019.

A continuación te presentamos los 12 contenidos que no te puedes perder en Netflix durante abril.

SERIES

Lost In Space (Temporada 1)

Sinopsis:

¡Peligro, Will Robinson! Las aventuras en el espacio de la familia Robinson regresan en esta nueva serie dramática basada en el clásico de los años sesenta. En esta ocasión la familia Robinson está estelarizada por Mina Sundwall, Toby Stephens, Parker Posey, Molly Parker y Max Jenkinx.

Fecha de estreno: 13 de abril.

The Alienist (Temporada 1)

Sinopsis:

Basada en la novela de Caleb Carr, The Alienist nos lleva a la ciudad de Nueva York en 1896 donde el reportero John Moore (Evans) se une al psicólogo Laszlo Kreizler (Brühl) para investigar a un asesino serial.

Elenco: Luke Evans, Daniel Brühl, Dakota Fanning

Fecha de estreno: 19 de abril.

Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA (Temporada 1)

Sinopsis: Para ir calentando los motores para el arranque de la Copa Mundial de Rusia, llega Gold Star: The Story of the FIFA World Cup, una serie que recopila los momentos más recordados en la historia del fútbol y vive la pasión y el drama de los últimos 85 años de los torneos de la FIFA. Este documental contiene imágenes del archivo de la FIFA desde el Mundial en Uruguay de 1930 hasta la Copa Mundial Sub-17 en Chile del 2015. Incluye los momentos más icónicos de jugadores como Pelé, Diego Maradona, Gerd Müller, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Lionel Messi

Fecha de estreno: 1 de abril

Monty Python’s Flying Circus

Sinopsis: Las cuatro temporadas de El Circo Volador de Monty Python son una joya de la televisión británica. Monty Python ayudó a transformar la manera en cómo se hace la comedia de sketch sin restricciones. Su comedia se burló de todos los convencionalismos de la época y abordó temas tabú con ayuda del surrealismo, un humor muy sútil, educado y sin tener que forzarse a hacer un chiste obvio.

Fecha de estreno: 15 de abril.

PELÍCULAS

Monty Python and the Holy Grail

Director: Terry Gilliam y Terry Jones.

Elenco: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin.

Sinopsis:

El Rey Arturo —interpretado magistralmente por Graham Chapman— y sus caballeros de la Mesa Redonda emprenden una peculiar cruzada en busca del Santo Grial, el mítico cáliz que recogió la sangre de Cristo durante la crucifixión. Tomando esta historia como punto de partida los Pythons deconstruyen de manera humorística los clichés de la edad media y crean su propia mitología Arturiana. El primer largometraje de Monty Python fue financiado por bandas de rock como Pink Floyd, Genesis y Led Zeppelin.

Fecha de estreno: 15 de abril

Life of Brian

Director: Terry Jones

Elenco: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin.

Sinopsis: El segundo largometraje de Monty Python es una sátira a las películas épicas religiosas, una crítica a las religiones organizadas y, probablemente, una película que no podría realizarse hoy en día. Brian Cohen, nació un 25 de diciembre en el pesebre contiguo a un tal Jesucristo y que pasa toda su vida confundido con un mesías. Además tiene uno de los finales más memorables de la historia del cine. La película fue producida por el ex Beatle George Harrison, quien hipotecó su casa para poder financiar la cinta. Esta comedia es perfecta si no quiere ver las clásicas épicas de Pascua.

Fecha de estreno: 15 de abril

The Week Of (2018)

Director: Robert Smigel.

Elenco: Adam Sandler, Chris Rock, Steve Buscemi, Rachel Dratch.

Sinopsis:

The Week Of, una producción original de Netflix, dirigida por Robert Smigel (el creador de Triumph the Insult Dog y guionista de Saturday Night Live) se centra en la semana previa a la boda de los hijos de los protagonistas, Adam Sandler y Chris Rock. La cinta fue co escrita por Smigel y Sandler, y es el debut de Robert Smigel como director.

Fecha de estreno: 27 de abril.

6 Balloons

Director: Marja-Lewis Ryan

Elenco: Dave Franco, Abbi Jacobson, Tim Matheson, Jane Kaczmarek.

Sinopsis: En el transcurso de una noche, Katie (Abbi Jacobson) conduce por las calles de Los Ángeles a su hermano (Dave Franco), un adicto a la heroína, y a su hija en busca de un centro de rehabilitación. Producción original de Netflix.

Fecha de estreno: 6 de abril.

DOCUMENTALES

Mercury 13

Directores: David Sington, Heather Walsh

En 1961, un grupo de 13 mujeres se sometieron a una serie de duras pruebas para viajar al espacio. Sin embargo, sus sueños se vieron aplastados cuando fueron reemplazadas por el grupo de astronautas conocido como el Mercury 7 –que incluyó a John Glenn y Chuck Yeager y que posteriormente fueron inmortalizados en la novela The Right Stuff. El documental explora las circunstancias que impidieron que este grupo de mujeres fueran las primeras cosmonautas en el espacio. Documental original de Netflix.

Fecha de estreno: 20 de abril.

We Are Many

Director: Amir Amirani

El documental del 2014 retrata la ola de protestas que se vivieron a nivel mundial durante el 2003, luego de que el gobierno del presidente George W. Bush inició la invasión a Irak, tras los atentados del 11 de septiembre. Las movilizaciones involucraron a más de 30 millones de personas en todo el planeta. El documental incluye entrevistas con el novelista John Le Carre, el astrofísico Stephen Hawking, Noam Chomsky, Ken Loach, y el exjefe de gabinete en la era de Colin Powell, Lawrence Wilkerson.

Fecha de estreno: 10 de abril.

Ram Dass: Going Home

Antes de convertirse en un maestro espiritual y de adoptar el nombre de Ram Dass, Richard Alpert fue una figura clave en la contracultura estadounidense de los años sesenta. Junto con el Dr. Timothy Leary, escribió el libro The Psychedelic Experience: A manual based on the Tibetan Book of the Dead, ayudó a promover los experimentos con el LSD que impulsaron la era psicodélica de mediados de los sesenta. Este documental original de Netflix nos muestra a Ram Dass, 20 años después del derrame cerebral que le cambió la vida, donde el maestro espiritual reflexiona sobre la vida y la muerte.

Fecha de estreno: 6 de abril.

Chef's Table: Repostería

Como parte de la serie Chef’s Table, esta nueva temporada está dedicada a los postres. Cuatro prestigiosos chefs de repostería prueban deliciosas recetas, sabores audaces e historias de lucha y triunfo.

Fecha de estreno: 13 de abril.

antonio.becerril@eleconomista.mx