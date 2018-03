El gigante minorista del comercio electrónico, Amazon, dio a conocer su lista de los libros más vendidos en el 2016 en su plataforma, tanto en español como en inglés. Esta es la segunda lista que ha hecho Amazon, luego de haber desembarcado en México en el 2015.

Entre los autores más vendidos de libros impresos del 2016 están J.K. Rowling, Jojo Moyes, Mario Vargas Llosa, León Krauze, Héctor Aguilar Camín, Julia Navarro y Germán Garmendia.

La autora británica J. K. Rowling fue la única autora que apareció entre los más vendidos en inglés y en español, con el guion para la nueva cinta, Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos) y la adaptación de teatro de Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter y el legado maldito). Un dato curioso es que la novela gráfica de 1986, Batman; The Dark Knight Returns de Frank Miller, quedó en la sexta posición del listado de libros en inglés.

En la lista figuran seis autores latinoamericanos: los mexicanos León Krauze, Héctor Aguilar Camín, Alex y Clarita Sierra; el peruano, Mario Vargas Llosa y el chileno, Germán Garmendia.

La Mesa: Historias de Nuestra Gente, de León Krauze, fue el libro físico más vendido por un escritor mexicano en la plataforma de comercio electrónico. Cinco esquinas, de Mario Vargas Llosa, fue el libro electrónico más vendido en español, a través de la tienda Kindle.

Amazon elaboró cuatro listados para sus títulos más vendidos en inglés y español en formato físico y digital.

A continuación les dejamos los libros más vendidos de Amazon en el 2016:

Top 10 de libros impresos en español

Harry Potter y el legado maldito, Partes Uno y Dos, de J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne Scaling Up: Cómo Es Que Algunas Compañías Lo Logran y Por Qué Las Demás No, de Verne Harnish Después de ti, de Jojo Moyes Cinco esquinas, de Mario Vargas Llosa La mesa: Historias de nuestra gente, de León Krauze Lo que todo millennial debe hacer al menos una vez, de Germán Garmendia Repostería con Anna: 200 recetas dulces para compartir y disfrutar, de Anna Olson Historia de un canalla, de Julia Navarro Luchando Por La Vida... Mi Historia, de Clarita Sierra y Alex Sierra La maleta de las criaturas: explora la magia cinematográfica de animales fantásticos y dónde encontrarlos, de Mark Salisbury

Top 10 de libros impresos en inglés:

Harry Potter and the Cursed Child, Parts One and Two (Special Rehearsal Edition Script), de J.K. Rowling, John Tiffany and Jack Thorne Gravity Falls Journal: 3, de Alex Hirsch y Rob Renzetti Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Original Screenplay, de J. K. Rowling Lady Midnight, de Cassandra Clare Dipper and Mabel and the Curse of the Time Pirates' Treasure!: A "Select Your Own Choose-Venture!", de Jeffrey Rowe Batman: The Dark Knight Returns, de Frank Miller The Hidden Oracle, de Rick Riordan Adulthood Is a Myth: A Sarah's Scribbles Collection, de Sarah Andersen The Art of Zootopia, de Jessica Julius Originals: How Non-Conformists Move the World, de Adam Grant

El listado de Amazon reveló como algunas diferencias entre los gustos de los lectores mexicanos, los lectores de libros impresos en inglés prefirieron títulos más visuales como los diarios de Gravity Falls, serie animada de Disney; The Art of Zootopia, sobre la cinta animada; y el clásico de Frank Miller, Batman: The Dark Knight Returns uno de los libros más populares del Caballero Obscuro. Por otro lado, los lectores de e-books prefirieron libros sobre superación personal, cocina, temas generales, novela rosa, y como ya habíamos mencionado, Harry Potter.

Top 10 de e-books en español

Cinco esquinas, de Mario Vargas Llosa De Start-Up a Scale-Up: La Historia detrás de 17 Emprendedores y sus Estrategias para Escalar Exitosamente sus Empresas, de Daniel Marcos y 17 Empresarios Exitosos más Cambia de hábitos: Recupera tu salud, alimenta tu vida, de Valeria Lozano Arias Historia de un canalla, de Julia Navarro Después de ti, de Jojo Moyes Los herederos de la tierra, de Idelfonso Falcones Harry Potter y el legado maldito (Texto completo de la obra de teatro), de J.K. Rowling Toda la vida, de Héctor Aguilar Camín El Libro de los Baltimore, de Joël Dicker Maestra, de L.S. Hilton

Top 10 de e-books vendidos en inglés

The Coaching Habit: Say Less, Ask More & Change the Way You Lead Forever (English Edition), de Michael Bungay Stanier The Crown (The Selection), de Kiera Cass The Integrative Nutrition Cookbook: Simple recipes for health and happiness, de Joshua Rosenthal The Girl in the Ice: A gripping serial killer thriller (Detective Erika Foster Book 1) (English Edition), de Robert Bryndza Harry Potter and the Cursed Child – Parts One and Two (Special Rehearsal Edition), de J.K. Rowling The Hidden Oracle (The Trials of Apollo Book 1), de Rick Riordan Originals: How Non-Conformists Move the World, de Adam Grant TED Talks: The official TED guide to public speaking (English Edition), de Chris Anderson Never Never: Part Three of Three (English Edition), de Colleen Hoover Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days, de Jake Knapp

