Se avecinan tiempos y circunstancias nuevas, quizás convulsas, para la actriz Leticia Huijara (Acapulco de Juárez, 1967).

Ahora mismo está concentrada en el trabajo de promoción del largometraje Días de invierno, la ópera prima del realizador Jaiziel Hernández, que después de su paso por el FICUNAM 2020 y el GIFF 2021 y después de esperar toda una pandemia para exhibirse en la gran pantalla, este 15 de octubre se estrena con 65 copias en más de 20 ciudades.

A la par, la actriz con más de tres décadas de experiencia profesional y una filmografía que comprende cintas como Lola (1989), Cilantro y perejil (1997), Por si no te vuelvo a ver (1997) y La ley de Herodes (1999) se prepara para asumir la presidencia de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), misma que tomará de manos de la productora Mónica Lozano el próximo 9 de noviembre.

Este diario conversa con la actriz vía telefónica a propósito de la cinta que protagoniza junto con el actor Miguel Narro y, en segunda instancia, sobre sus primeras previsiones ante el próximo recibimiento del cargo como nueva voz del gremio del séptimo arte en nuestro país.

Una historia de identidad

Filmada sobre todo en Saltillo, Días de invierno es la historia de Lilia (Huijara) y Néstor (Narro), una madre y el hijo menor de tres que súbitamente se ven confrontados contra su propia rutina, la codependencia de la maternidad y la necesidad de dar un viraje a esta relación. Su historia transcurre en la ciudad de Torreón, en una región totalmente condicionada por su cercanía con los Estados Unidos. Mientras Néstor se cuestiona el hábito de una relación amorosa, su rol como hijo y las ganas pero también el miedo de huir al país vecino, Lilia queda desempleada y, a poco de cumplir 60 años, tiene que replantear su propia vida, vender una propiedad a la que Néstor le tiene afecto. Es pues el choque de dos personas que han vivido juntas toda la vida ante el dilema de bifurcarse.

Es una cinta bien ejecutada, desde las actuaciones por demás convincentes, hasta una historia que retrata la rutina y esos sutiles deus ex machina que nos arrancan rotundamente de ella. Pero si algo destaca por sobre todo lo demás, es la ejecución estética del filme, desde el diseño de arte hasta la fotografía y la música que acompaña el relato fílmico. Sin duda estos detalles terminan por consolidar el trabajo.

Se trata de una de esos filmes capaces de generar sentido de identidad con un sector del público, destaca Huijara. “Es un relato absolutamente digno de contar, la historia de una familia que no vive en el centro del país y que asume los problemas de manera diferente por la vecindad con Estados Unidos y con Monterrey. Todo esto modifica el cómo se vive la vida cotidiana. La música empata muchísimo con el aliento de sus personajes, con ese deseo de irse pero quedarse por la imposición del miedo. Es una película que va a empatar de una manera muy de piel e instantánea con la gente. Hemos tenido un par de proyecciones, una en Monterrey y otra en Saltillo. Es increíble lo emocionada que terminó la gente”, comparte Huijara.

Garantiza continuidad en la AMACC

Un trabajo como Días de invierno, destaca, es prueba de la madurez de la industria del séptimo arte mexicano. “Cuando empecé a hacer películas, las cintas que podían salir a festivales y nos representaban de manera digna eran muy pocas. Eso habla de la dificultad que había para hacerlas. En cambio, ahora en el proyecto al que llegues la gente está sumamente preparada, sabe perfectamente de qué va su trabajo y eso permite que tú como actriz te dediques a hacer lo tuyo, que es crear el personaje. No es nada más que la profesionalización que hace la práctica diaria”, reconoce.

Finalmente comparte que su primera lectura a unos días de asumir el cargo como nueva presidenta de la AMACC “es que somos un gremio muy unido y fuerte, que piensa, reflexiona y se organiza muy bien. En ese sentido, mientras sigamos conservando la unidad y la pasión por crear mejores condiciones para que nuestras películas sean vistas como se merecen y por el público mexicano, vamos a poder avanzar en los temas que tanto nos interesan, como encontrar los mecanismos para tener una ley que nos favorezca”.

Se le pregunta si insistirá en que se retomen las conversaciones para la construcción de una nueva ley de cinematografía. “No hay manera de que eso no suceda. La Academia requiere de un trabajo de continuidad. Como no somos políticos sino artistas y nuestros puestos son honorarios, no hay borrón y cuenta nueva. Tenemos un plan de trabajo y nada de lo inició durante la presidencia de Mónica Lozano se va a soltar”, confirma.

Algo de la filmografía de Leticia Huijara:

La ley de Herodes (1999)

Ciudades oscuras (2002)

Por si no te vuelvo a ver (1997)

Cilantro y perejil (1996)

Dos crímenes (1994)

Lola (1989)

Palmarés con 30 años de trayectoria

Leticia Huijara tiene dos nominaciones al Ariel, la primera por su actuación en Por si no te vuelvo a ver, que le mereció el premio de la Academia como Mejor Actriz en 1998. La segunda nominación se dio en 2003 como Mejor Coactuación Femenina por su trabajo en Ciudades oscuras. En 2009 se estrenó como dramaturga con la puesta Juntos y felices y cinco años después resultó ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda.

