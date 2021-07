Un par de semanas atrás se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo y, por ampliación, un junio lleno de actividades para celebrar la diversidad de identidad de género y preferencia sexual, así como para visibilizar la violencia contra las personas de la comunidad LGBTTTIQ.

Las cuentas en redes sociales de instituciones, figuras públicas, políticos y medios de comunicación se pintaban de colores para aliarse al menos visualmente con la ocasión.

En contraste, apenas unos días después de la efeméride, una vez terminado el mes de junio, la violencia contra la comidad anunció con terribles notas que no ha dado un paso atrás. En Colima este miércoles se halló el cuerpo sin vida y con signos de violencia de Valeria, una mujer trans, la sexta hallada este año en dicha entidad. Y la semana pasada, en Iztapalapa, Ivonne fue encontrada sin vida, atada de pies y manos al interior de una barbería; fue asesinada a golpes.

“Aquí (en la Ciudad de México) asesinaron ayer a una chica trans”, agrega el artista visual y curador Antonio Zaragoza. “Ahora que salimos del mes de colores es necesario que se siga visualizando el tema. No debemos olvidar, que no se convierta en la moda de hablar un poco y después echar en saco roto. Es importante dar movimiento todo el año a lo que sucede con las comunidades vulnerables, la violencia de género y hacia las diversidades”, reflexiona.

El arte, la forma para seguir visualizando

Antonio es cofundador del proyecto Perras de Museo, un colectivo que inició en 2007 como un grupo de performance enfocado en temas sociales y políticos, contra la violencia de género y promotor de la diversidad y disidencia sexual y de género. Posteriormente, en 2014, el colectivo amplió su trabajo a la parte curatorial y la organización de eventos culturales, eso sí, siempre desde la disidencia hacia la hegemonía de las estéticas del arte. Desde entonces han presentado su trabajo en sitios como el Museo de la Ciudad de México, el Faro Indios Verdes y la Galería Pablo Goebel, y en el extranjero, en sedes como el Café Des Halles y el espacio cultural Le Tri Postal, en Bruselas, Bélgica.

Actualmente Perras de Museo presenta en la Galería Unión la exposición colectiva Del barrio, lógicas maricas, para “proponer alternativas de producción artística desde las periferias del gusto genérico del mercado (...) explorar los amores prohibidos, perseguidos, satanizados y violentados por sus deseos, orientación sexual o expresión de género, pero que a su vez luchan por sobrevivir desde los lugares donde se viven”, explica el texto curatorial.

La muestra se nutre de distintos formatos, entre ellos la fotografía, el ensamble o arte objeto, la pintura digital, la acuarela y el óleo sobre distintos soportes y el collage, entre otros, de artistas como Christian Aguilar, Carlos Álvarez Montero, Panocha Chichimeka, Viviana Martínez y Stuart Stanford, por mencionar algunos.

Destaca la pintura digital Prietas y mestizas, de Mar Coyol, que presenta a tres hombres de piel morena ataviados con shorts y guantes de boxeo en colores rosa y púrpura, intervenidos con leyendas como “prieta” y “mestiza”. También la fotografía “Vaqueros”, de Carlos Álvarez Montero, que muestra el beso de dos hombres vestidos de chamarra de cuero y sombrero vaquero sobre la baqueta en una escena nocturna.

La Galería Unión es parte del discurso de esta propuesta expositiva, apunta el curador, toda vez que si bien el espacio se ubica en el Centro Histórico, lo hace en el llamado Perímetro B, en La Lagunilla, una colonia tradicionalmente barrial y, señala, donde se gestan las diversidades a partir de una marginación menos geográfica pero más de prejuicio.

“La periferia de la exposición es pensando en la segregación que ha habido hacia los artistas y en contra de las temáticas que hablan sobre la diversidad sexual. Porque a pesar de que La Lagunilla está en el centro de la ciudad, tiene el estigma de ser un sitio peligroso y sigue siendo segregado”.

Perras de Museo también gesta su arte desde esa otra noción de periferia, una que no tiene tanto que ver con la distancia geográfica, señala Zaragoza: “(el trabajo artístico) no ha sido ni autosustentable porque realmente no hay ganancias. Todo se ha hecho como se ha podido. Hemos tenido que trabajar en otro tipo de cosas para poder solventar los gastos de montajes, rentas y lo demás. Si esperamos que papá gobierno nos dé algo, eso no va a suceder”.

Para financiar los proyectos artísticos, Antonio ha trabajado como fotógrafo, atendiendo en bares, vendiendo chácharas y ropa, “vendiendo lo que sea y con eso van saliendo las cosas”. Así ha sostenido un estilo de vida donde arte y sobrevivencia, dice, son exactamente lo mismo.

Legislativo capitalino aprueba ley

Este miércoles el Congreso de la Ciudad de México aprobó en sesión extraordinaria la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, que, entre otras cosas, ordena a las entidades de gobierno y autónomas a “promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales” de las personas de la comunidad, “libres de estigmas, prejuicios, estereotipos y discriminación”.

