Cuando Michael Jackson murió en el 2009, la imagen del cantante alcanzó su punto más bajo como consecuencia de múltiples escándalos personales. Sin embargo, una década posterior, la industria rehabilitó su imagen, devolviendo al rey del pop a un lugar destacado como ícono cultural y también como potencia financiera cuya vida futura se convirtió en una marca de miles de millones de dólares.

Ahora, un documental que detalla las acusaciones de abuso sexual infantil ha creado una nueva ola de indignación pública contra Jackson, poniendo en peligro su legado como superestrella de la música, y el negocio que su patrimonio ha reconstruido en un imperio.

El patrimonio del artista, una vez que se enredó con cientos de millones de dólares de deuda, floreció notablemente desde su muerte por una sobredosis, generando 2,000 millones de dólares a través de acuerdos póstumos, incluido el próximo musical de Broadway, Don’t Stop ‘Til You Get Enough; un espectáculo de Cirque du Soleil en Las Vegas, y 287.5 millones de dólares que Sony pagó por la obra de Jackson a EMI Music.

En el documental Leaving Neverland, que comenzó a transmitirse el domingo 3 de marzo en HBO, el exactor infantil James Safechuck, de 41 años, y el coreógrafo Wade Robson, de 36 años, resucitan las denuncias de abuso infantil que han seguido a Jackson desde principios de los años 90.

Acusan a Jackson de haberles dado regalos cuando eran niños y, posteriormente, de abusar sexualmente de ellos durante años. En las entrevistas, los hombres describen la impropiedad en el legendario rancho Neverland de Jackson, incluido que Jackson les dio alcohol, les mostró pornografía e incluso compró un anillo de bodas para el menor de edad Safechuck.

Jackson designó a su madre, Katherine, y sus tres hijos como beneficiarios de su patrimonio, ellos intentaron evitar la emisión de HBO.