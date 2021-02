“A lo largo de mi vida siempre tuve muy claro que quería dedicarme a la ciencia, esto gracias a mis papás que me inculcaron esta curiosidad, otro elemento fueron mis maestros, pienso en mi profesora de biología de la secundaria, fue mi primer contacto con la ciencia, ver representada en ella a una mujer con una carrera ya consumada en la ciencia te abre las puertas y te hace creer que tú también puedes estar ahí”, ella es Matilda Martínez Arellanes, quien en breve se convertirá en química farmacobióloga, además participa en un proyecto de fármacos contra el síndrome metabólico y que recientemente redireccionaron para proponer un tratamiento post Covid y sus problemas respiratorios.

De acuerdo con la UNESCO, este día debe servir como un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. Aunque uno pensaría que las mujeres ya pueden dedicarse a la ciencia sin problemas sociales o de género, siguen siendo pocas las científicas en las universidades, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en ingeniería mecánica y eléctrica por cada 100 estudiantes había 9 alumnas en 2015 y en los posgrados de físico matemáticas hubo 30 mujeres por cada cien hombres.

Matilda estudia en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle, “hoy ya inmersa en este mundo veo que sí hace falta esta representación, sobre todo cuando veo a los primeros autores de artículos de libros y publicaciones, aún domina el lado masculino, sin embargo hasta hoy no paro de encontrarme con excelentes mujeres, todas muy profesionales y super inspiradoras, me siento respaldada al encontrarme con mujeres que ya lo han logrado y me impulsan a seguir. Aunque se ha recorrido bastante camino, falta mucho por recorrer”.

Diversas organizaciones internacionales han identificado en la ciencia y la igualdad de género pilares importantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los últimos 15 años se ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.

Matilda está deseosa de llevar un mensaje para las más jóvenes, asegura que la ciencia parece un mundo intimidante, pero ella invita a que las niñas pregunten, se acerquen y puedan entender la emoción de ser científica. “La ciencia no debería definirse por hombres y mujeres, sino por personas que aman lo que hacen, que son creativas y curiosas, deberíamos de hablar de los valores que la ciencia requiere y no de géneros, con ello podríamos empezar a atraer a las personas correctas”, concluye.