Elton John y Jennifer Holliday, Moby, Garth Brooks, Céline Dion y Andrea Bocelli son algunos artistas que rechazaron la invitación de cantar en la ceremonia inaugural de posesión de Donald Trump.

Sin embargo, hubo algunos que dijeron sí. Una de las cantantes que se presentará es Jackie Evancho, una jovencita de 18 años, conocida por su participación en el reality America’s Got Talent, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos, conocido como The Star-Spangled Banner en Washington este viernes.

En los últimos días la soprano ?estadounidense ha sido atacada en las redes sociales no sólo por sus fans, quienes la califican de vendida , chupamedias y traidora . A lo que ella ha contestado: Pienso que esto es por mi país, y si la gente quiere odiarme por eso, me parece que lo hace por las razones equivocadas , declaró Evancho en una entrevista con The New York Times.

Por otro lado, también le han llovido cuestionamientos de por qué aceptó estar en la ceremonia, si ella tiene una hermana transgénero, que junto a las mujeres, los homosexuales, mexicanos y musulmanes, son una minoría que también han sido acosados por el magnate y la ira de sus seguidores.