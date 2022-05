¿Cuántas veces se repite la misma historia en un país donde impera la impunidad y las cifras sobre desapariciones forzadas, secuestros, feminicidios, desbordan la capacidad de registro? ¿Qué se puede esperar de un sistema de procuración de justicia que no tiene reparo en mostrarse displicente o, peor aún, a la defensiva?

Toda la tensión narrativa del largometraje La Civil, primera ficción de la realizadora rumana Teodora Mihai, recae en la actriz Arcelia Ramírez, con un trabajo impecable que desde la ficción ofrece una ventana al plano mental que solamente puede experimentar una madre que pierde a su hija en las garras del crimen organizado.

Cielo es el nombre de la protagonista de esta cinta de poco más de dos horas de duración. Su vida da un vuelco en el momento en que dos secuaces dudosamente mayores de edad le notifican sobre el secuestro de su hija Laura y los cientos de miles de pesos que debe pagar por su liberación.

Cielo trata de vencer al tiempo, someter al machismo estructural y los intentos de desistimiento de su exmarido y padre de Laura. Tiene y va a conseguir el dinero del chantaje, pero Laura no aparece, no se cumple la promesa de la contraparte, y Cielo renuncia entonces a sus emociones, al desánimo y al derrumbe; parece que renuncia a sí misma para entregarse en una búsqueda entre solares baldíos, entre cadáveres, de frente a las armas de alto calibre y entre hombres de justicia sospechosamente oscuros. Esta madre no cesará su búsqueda hasta encontrarse con los responsables del desvanecimiento de su hija. Es la historia de miles de madres en nuestro país.

Estreno a cinco años del asesinato

El personaje de Cielo está inspirado en el caso de la activista tamaulipeca Miriam Rodríguez, quien, así como Cielo en la cinta y como tantas mujeres despojadas de su tranquilidad, no tiene más alternativa que hacer de tripas corazón para enfrentarse a un sistema protervo de pies a cabeza, aun si esto pone en riesgo su vida. Miriam murió asesinada a unos pasos de su casa en Tamaulipas el 10 de mayo de 2017, hace cinco años.

Por su trabajo en La Civil, está por demás sabido, Arcelia Ramírez recibió prolongadas palmas en la edición 2021 del Festival de Cannes. Y finalmente, un año después de su debut en la gran pantalla al otro lado del Atlántico, la cinta se estrenará el próximo 19 de mayo en 200 salas del país. Previo al estreno, la directora Teodora Mihai y los actores Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero conversan con El Economista.

“Trabajé el tema durante siete años desde la investigación y es impactante ver que sigue siendo tan o más vigente que antes. No puedo decir más que eso”, declara la realizadora notoriamente afligida.

El guion se trabajó a cuatro manos entre Mihai y el escritor tamaulipeco Habacuc Antonio de Rosario. El objetivo, comparte la cineasta rumana, era tratar el texto de manera sutil, caminar por el delgado hilo narrativo sin caer en el pozo de la apología de la violencia o la revictimización.

“Nos cuidamos muchísimo para dar los matices necesarios y no encasillar a los personajes en el blanco y el negro. Hay bien en el mal y hay mal en el bien, y eso es lo que humaniza y, creo yo, hace que la película se sienta muy real, pero sin ser moralista. El punto es no señalar a nadie, porque lamentablemente no tengo las respuestas, solamente tengo una película con muchas preguntas”, complementa.

Construcción del personaje

“Teodora y yo nos vimos durante casi un mes y medio, todos los días, para hacer un trabajo de mesa sobre el guion, para construir cada momento, cada cambio de intención del personaje, para asimilar cómo Cielo vive normalmente este círculo de violencia al que entra y del que no hay manera de salir ilesa”, señala Arcelia Ramírez.

“En cada escena había un tejido dramático complejo y cuando nos tocaba filmar y yo no había dado el matiz, ella (la directora) estaba ahí para hacérmelo saber y para que lo volviéramos a intentar como lo habíamos acordado. El trabajo de dirección fue minucioso y preciso. Así que fue paradójicamente una delicia hacer esta película”, comparte la actriz.

El filme se rodó en 2020, entre los confinamientos más rigurosos, previos a la masificación de las vacunas. Sobre Arcelia recaían todas las escenas y decidió aislarse lo más que pudo para evitar cualquier riesgo de contagio. “Si me enfermaba, se tenía que parar el rodaje, así que prácticamente comía, desayunaba y cenaba en mi habitación para tener menos riesgo de enfermar”.

Finalmente, el actor Álvaro Guerrero señala que “lo que se pretende con la cinta es presentar un problema de tal manera que no sea una ofensa para quienes están padeciendo. Sería muy fácil utilizarlo como una bandera política para llevarla a un lado o a otro, pero lo que queremos es poner sobre la mesa un mal presente de mucho tiempo atrás, del que los medios no decían nada y hasta ahora se está abriendo la cloaca. No podemos señalar solamente a alguien en específico, debemos cuestionarnos entre nosotros”.

La Civil

Dirección: Teodora Mihai

Guion: Teodora Mihai, Habacuc Antonio de Rosario

Elenco: Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero, Jorge A. Jiménez, Aylén Muzo, Juan Daniel García Treviño, Alessandra Goñi Bucio

Duración: 2 horas 20 minutos

Galardones:

Premio al Coraje – Festival de Cannes

Premio al Cine Político – Festival de Cine de Hamburgo

Mejor Performance – Arcelia Ramírez – Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

ricardo.quiroga@eleconomista.mx