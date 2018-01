La mayoría conocemos la historia de Peter Pan, el niño que no crece y demuestra su valor desafiando al temible capitán Garfio. Este clásico de la literatura universal, del escritor y dramaturgo británico James Matthew Barrie fue concebido como una obra de teatro, estrenada en 1904. Más de un siglo después, el clásico continúa vivo.

Recientemente se publicó una edición especial de Peter Pan, acompañada de las ilustraciones del artista mexicano Juan Gedovius (Alfaguara infantil). La obra cuenta con 30 ilustraciones de los personajes más entrañables de esta aventura, incluyendo a Wendy, los niños perdidos y al inolvidable cocodrilo que desea comerse a Garfio.

Naturalmente, crear una edición de este tipo no es fácil, en entrevista con El Economista, Juan Gedovius nos habló sobre el esfuerzo que representó este reto. “Cuando abrimos un libro no sabemos la cantidad de trabajo que hay detrás, de editores, fotógrafos, directivos, juntas, trabajo previo en el dibujo como en este caso, así llega a ser una edición”.

¿Cómo fue ser parte de la vida de Peter?

“Yo hago estos libros divirtiéndome mucho, porque si yo no me divierto, no puedo pedirle a nadie que se divierta con ese libro. Siempre hay un plan, pero en el camino hay accidentes buenos que te llevan por otro lado. Hablo de accidentes de color, del personaje. Repetí a Peter Pan. A mitad del libro tuve un receso por una reprogramación editorial, en ese inter armé otro libro y con cada uno aprendo cosas. Cuando retomé a Peter dije: ‘Yo aprendí esto y quiero aplicarlo y más, porque ya no me conformaba con lo que había hecho”.

Juan nos contó que cuando un proyecto te gusta, siempre es bueno hacer un break, pues te aporta una nueva visión, más fresca, del trabajo que desarrollas.

“En el caso de este libro, Peter Pan no estaba sucediendo. Todos los personajes tenían un universo alterno, pero Peter no. Quizás porque fue el personaje con el que menos me identifiqué, por alguna razón me identifico más con los piratas, los niños, con todos los demás y no tanto con Peter.

Cuando lo retomé, pensé ‘No, esto no puede ser, este cuento debe ser de otra manera’. Antes era un personaje con el pelo lacio y azul y dije: ‘No, este niño debe ser un tanto más silvestre, rebelde hacia los adultos. Me parecía un acto de rebeldía desobedecer la frase de ‘Peínate ya’. Entonces, tenía que hacerlo despeinado, ése es el tipo de cosas que retomé; Peter no me servía tan peinado. Y entonces, él solito fue tomando otro camino, con la energía del texto y la ilustración”.

Apasionado por la ilustración

Anteriormente, Juan Gedovius trabajó con el clásico El Principito, mismo que ilustró para la colección; este trabajo le abrió las puertas a proyectos nuevos como Peter Pan. “Hay 30 ilustraciones, con las que quedé muy contento, porque cada una es sustanciosa, emblemática de lo que quise expresar cuando asumí el compromiso de llevar un clásico. Es un compromiso enorme, porque sabes que te compararás con cualquier cantidad de versiones”.

El mercado mexicano

Juan no está de acuerdo con la creencia de que el mexicano no lee, pues en su carrera ha visto un panorama diferente. “No estoy tan seguro de que en México se lea poco, porque en las estadísticas no se toma el factor de cuántas veces se presta un libro; a lo mejor se compra una vez, pero se lee, se relee, se comparte y ¡se roba! En las ferias hay una merma de libros increíble y yo pienso que si se los llevan debe ser para leerlos. A veces la gente compra uno para ellos y otro para sus hijos, eso significa que es un objeto deseado, querido, valorado”.



DATOS : Peter Pan

Alfaguara Infantil

$249

