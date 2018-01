Lo que comenzó como una entrevista alegre entre Stephen Colbert y James Franco se volvió serio en "The Late Show" de CBS el martes por la noche, ya que el actor negó las acusaciones de mala conducta que surgieron esta semana en las redes sociales.

Después de que Franco apareciera el domingo por la noche en los Golden Globe Awards, donde ganó el premio al mejor actor en una comedia por su papel en "The Disaster Artist", la actriz Ally Sheedy publicó una serie de tweets.

"James Franco acaba de ganar. Por favor, nunca me preguntes por qué dejé el negocio de la película / televisión", escribió. (En 2014, Franco dirigió Sheedy en la obra de teatro fuera de Broadway "The Long Shrift"). Sheedy también tuiteó: "¿Por qué un hombre es anfitrión? ¿Por qué se permite a James Franco? Dijo demasiado. Nite love you #goldenglobes".

Sheedy eliminó los tweets, pero las capturas de pantalla circularon en línea. Más tarde esa noche, otra actriz envió un tweet que acusó a Franco de conducta sexual inapropiada. Ella agregó "Cute #TIMESUP pin James Franco", en referencia a los alfileres usados por muchos actores esa noche para apoyar la nueva iniciativa "Time's Up", un fondo legal para luchar contra el acoso sexual y la desigualdad en el lugar de trabajo. El tweet de otra actriz dirigido a Franco decía: "¿Recuerdas hace unas semanas cuando me dijiste que la desnudez completa que tenías que hacer en dos de tus películas por 100 dólares por día no era una explotación porque yo firmé un contrato para hacerlo?"

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

Avance rápido a la aparición de Franco en el show de Colbert, donde los dos conversaron sobre su interpretación del cineasta Tommy Wiseau en "The Disaster Artist" y dieron la bienvenida al camarada al hermano menor de Franco, el actor Dave Franco. Luego, como ahora se está convirtiendo en una práctica semirregular a medida que surgen acusaciones de acoso de Hollywood, el tono del programa de comedia cambió.

"Mencioné en el backstage que quería hablarte sobre esto, y si estás bien hablando de ello, quería preguntarte sobre algunas críticas que recibiste en la noche de los Golden Globes", comenzó Colbert. "Porque llevabas un alfiler de Time's Up en apoyo del movimiento Time's Up, que ha sido creado por muchas mujeres poderosas en Hollywood para decir que ha llegado el momento del abuso, el mal uso de las mujeres tanto sexualmente como de otra manera, no solo en Hollywood pero en todo el país ... Te criticaron por usar eso. ¿Sabes por qué? ¿Y tienes una respuesta? ¿Tienes algo que quieras decir sobre esa crítica?

"Primero, quiero decir que lo usé porque lo apoyo. Estaba muy emocionado de ganar, pero estar en esa habitación esa noche fue increíble. Es decir, fue poderoso. Hubo voces increíbles, y lo apoyo. Apoyo el cambio ", dijo Franco. Señaló el objetivo del fondo "50-50 para 2020", que significa la igualdad para "personas que están subrepresentadas, mujeres y personas de color, personas de la comunidad LGBT" para el año 2020.

Después de algunos aplausos de la audiencia, Franco hizo una pausa.

"Hubo algunas cosas en Twitter ... No las leí. He oído hablar de ellas", dijo. "Está bien, antes que nada, no tengo idea de lo que le hice a Ally Sheedy. La dirigí a una obra de teatro fuera de Broadway. No tenía nada más que un gran momento con ella, un respeto total por ella. No tengo idea de por qué estaba molesta. Ella tomó el tweet. No lo sé. No puedo hablar por ella. No lo sé.

"Los otros, miren", continuó Franco. "En mi vida me enorgullezco de asumir la responsabilidad de las cosas que he hecho. Tengo que hacer eso para mantener mi bienestar. Lo hago siempre que sé que hay algo mal o que necesita ser cambiado, lo hago un punto para hacerlo. Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas. Pero apoyo completamente a las personas que salen y puedo tener una voz porque no tuvieron voz durante tanto tiempo. Por lo tanto, no lo hago. quiero ... no quiero, ya sabes, cerrarlos de ninguna manera ".

Colbert le preguntó a Franco si había una manera de tener esta discusión en un formato que no sea las redes sociales. "¿Tienes alguna idea de cuál sería la respuesta para llegar a un cierto sentido de cuál es la verdad, de modo que pueda haber algún tipo de reconciliación entre personas que claramente tienen puntos de vista diferentes sobre las cosas?" preguntó. "Quiero decir, es una gran pregunta, pero no sé cómo salir o continuar esta discusión".

Franco hizo una pausa. "Quiero decir, como dije, la forma en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay restitución por hacer. Lo lograré. Así que si he hecho algo mal, lo arreglaré. Tengo que hacerlo. Quiero decir, creo que así es como funciona. No sé qué más hacer ", dijo. "Quiero decir, en cuanto a los problemas más importantes, ya sabes, cómo lo hacemos. Mira, realmente no tengo las respuestas. Y creo que el objetivo de todo esto es que escuchamos. Ya sabes, había increíbles gente que hablaba esa noche. Tenían mucho que decir y estoy aquí para escuchar, aprender y cambiar mi perspectiva de dónde está, y estoy completamente dispuesto y quiero ".

El miércoles por la noche, Franco está programado para ser invitado en el programa "Late Night with Seth Meyers" de NBC mientras rueda la prensa en Nueva York. Se suponía que aparecería en un evento del New York Times "TimesTalk" con su hermano el miércoles por la tarde, pero el martes por la noche el evento fue cancelado.

The Times publicó una declaración: "El evento estaba destinado a ser una discusión sobre la realización de la película, 'The Disaster Artist'. Dada la controversia en torno a las acusaciones recientes, ya no nos sentimos cómodos avanzando en esa línea".