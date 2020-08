De darse las condiciones sanitarias para la realización de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), del 28 de noviembre al 6 de diciembre, el consorcio editorial Grupo Planeta, que reúne a más de 30 editoriales trasnacionales, estará presente en el encuentro librero sin una reducción de espacio ni de oferta, pero sí anticipando que este año no habrá ganancias.

En entrevista con este diario, el director general de Grupo Planeta para México, Estados Unidos y Centroamérica, Carlos Ramírez Vilela, reiteró que el conglomerado llevará 500 novedades y ocupará los mismos 848 metros cuadrados de los que dispuso en el 2019 entre sus cinco stands habituales (Planeta, Paidós, Tusquets, Niños y Cómic), más la adición de espacio que reciba de manera proporcional en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara (UDG), que, de concretarse el primer y más deseado escenario para el comité organizador de la FIL, servirá como espacio extensivo de la tradicional Expo Guadalajara como una medida para evitar aglomeraciones.

“Vamos a ir a la FIL Guadalajara y vamos a perder dinero. Definitivamente este año no ganaremos lo que ganamos el año pasado y esto le va a suceder a casi todas las empresas. Pero no pensamos en hoy sino en que hay que preservar los elementos necesarios en el ecosistema para el futuro. Hay que seguir invirtiendo en tener más novedades y más contenidos. No podemos estar pensando que la pandemia va a durar toda la vida. Por cuestiones de logística, estamos haciendo la mejor propuesta para perder lo menos, pero más que una ecuación para obtener ganancias es una convicción de apoyo”, explicó el entrevistado.

En el único rubro donde sí habrá reducción este año, anticipó, será en el despliegue de personal de atención de los stands para proteger la salud y el distanciamiento que dicten los protocolos de las autoridades de salud, la organización y las sedes. Calificó de un gran acierto la medida del comité, presidido por Raúl Padilla López, para extender las actividades editoriales al Centro Cultural Universitario.

“Estamos pensando en una dupla de trabajo para la asistencia de autores de manera presencial y de manera virtual. Habrá autores que por la edad o sus condiciones de salud no podrán ir. Lo que sí puedo adelantar es que hay autores de gran talla que están muy entusiasmados en acudir con el mismo espíritu. Es arriesgado, definitivamente, pero si las condiciones de salud son propicias, estarán de manera presencial”, afirmó.

Compartió que en las conversaciones que el gremio editorial tiene con la organización de la FIL Guadalajara aún no se ha establecido la fecha límite para tomar una decisión definitiva sobre la manera en la que se llevará a cabo la edición 34 del encuentro merecedor del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, junto con el Hay Festival.

Crecimiento de venta en línea

Ramírez Vilela refirió que, de acuerdo con los datos de Nielsen Bookscan México recabados hasta el 18 de julio, la facturación de libros vendidos alcanzó 65.3% de ventas en comparación con el mismo periodo del año pasado, por lo que la recuperación ha sido constante, y estima que en las últimas dos semanas de julio de debió alcanzar el 70%, es decir, que la pérdida solamente pudo ser del -30% en comparación con el mismo periodo del 2019, lo cual, afirma, “es bastante alentador, porque el mercado se está recuperando, lentamente, pero se está recuperando”, si se considera que la facturación total llegó a su punto más bajo en la segunda semana de abril, con un -88.2 por ciento.

“Eso nos da una perspectiva interesante para que un pequeño porcentaje más de crecimiento en agosto y septiembre den pauta para que octubre, noviembre y diciembre sean un tremendo trimestre en plena crisis. Eso demuestra que la gente en México sigue leyendo y ansía seguir teniendo la posibilidad de explorar nuevos títulos y contenidos”.

Reconoció que el e-commerce fue la gran bandera del gremio editorial durante el cierre de librerías y otros puntos de venta, a tal grado de que plataformas como Amazon o Gandhi multiplicaron hasta por cuatro sus ventas y en otras se triplicaron, como en la cadena Librerías El Sótano, al menos en el caso de los libros de las editoriales de Grupo Planeta.

Por su parte, la semana pasada la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) estimó que las ventas en línea llegaron al 10 o 12% de la actividad mercantil editorial, cuando hasta antes de la pandemia oscilaban el 4 por ciento.

Ramírez Vilela añadió que con la apertura gradual de las librerías en el país, regulada por los semáforos sanitarios de cada región, se registró una ligera baja de compra en el mercado digital, puesto que la gente se volcó a las sucursales; sin embargo, dijo, resta por conocer el ajuste real para ambos mercados, si es que la ganancia de terreno del digital es definitiva o fue transitoria.

Por último, el director general regional de la casa compartió que “nosotros no hemos parado en ningún momento la inversión, seguimos contratando libros y firmando contratos con autores. Calculo que dentro de un mes deberemos tener cerradas todas las publicaciones para el año 2021. Definitivamente hemos replanteado presupuestos y número de publicaciones, pero este solamente se ha recortado por lo que no publicamos en abril y mayo. También hemos reducido los tirajes de las novedades, porque, evidentemente, el mercado está un poco golpeado, entonces, hay que ir dando las dosis apropiadas que este pueda resistir”.

En contraste:

El lunes 27 de julio, este diario informó que las editoriales independientes se están asociando para instalar stands colectivos para reducir costos de ocupación, traslado y personal de atención en la FIL Guadalajara, porque, de lo contrario “no tendríamos oportunidad de recuperar el costo de inversión si lo hiciéramos como lo hacemos habitualmente”, reconoció entonces Genoveva Muñoz Castillo, directora de La Cifra Editorial y presidenta del Comité de Editores Independientes de la Caniem.

¿Qué determinará si la FIL va o no va?

La medida para definir la viabilidad del encuentro literario más importante en Iberoamérica, ha reiterado el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, tendrá que ser un registro menor a los 100 casos diarios de contagio a finales de octubre en Jalisco. De no haber esas condiciones, el comité organizador del encuentro deberá decidir entre una programación exclusivamente digital o la postergación.

