Los enigmas del tradicional teatro cómico japonés, kyogen, fueron revelados por el actor Ippei Shigeyama, quien visitó México para dar una conferencia magistral en el Foro del Centro Universitario de Teatro (CUT) como parte de las actividades del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Japón.

En charla con El Economista, el artista de la comedia japonesa nos compartió que uno de sus deseos más grandes es que el teatro kyogen tenga mayor público joven, pues tiene el estigma en Japón de ser para “abuelitos”.

Para lograr captar nuevo público, el actor de 39 años recorre escuelas primarias y kinders en busca de las risueñas carcajadas de los niños de su país. Pues dice que no hay mayor trabajo, y que represente un máximo esfuerzo, que hacer reír a la gente, “la risa no puede producirse si no es en un ambiente de paz”.

“En el teatro kyogen tenemos la misión del entretenimiento, y eso no es menor. Si logro que el público salga del teatro pensando ‘cómo me reí hoy, mañana voy a vivir con más ganas la vida’ logramos nuestra misión”, aseguró Ippei Shigeyama frente a decenas de jóvenes mexicanos que estudian actuación en las instalaciones del CUT.

Rompiendo esquemas

Si bien el teatro kyogen es considerado un espectáculo tradicionalista en el que sólo actúan miembros de una familia reconocida y dedicada al teatro, en la compañía Shigeyama —de 20 actores— en la que Ippei representa la decimocuarta generación, la mitad de los actores está conformada por integrantes externos a la familia, quienes para poder ser parte del elenco “deben hacer méritos atendiendo a las necesidades de su maestro y empezar a ganar confianza para ser parte de la familia”, explicó.

Shigeyama también abrió las puertas a extranjeros, como a un actor checo que, fascinado por el teatro kyogen, emigró a Kyoto para conocer las técnicas de la comedia japonesa y que de regreso a Checoslovaquia fundó la primera compañía de teatro kyogen en ese país.

Aunque el teatro kyogen prohibió en sus escenarios la figura femenina por motivos religiosos, Ippei Shigeyama ha dicho en su conferencia magistral que sería interesante fusionar las actuaciones con las dos únicas actrices de kyogen en Japón. “Yo diría que sí trabajaría con ellas, aunque muchos maestros de kyogen han dicho que es inaceptable. Lo que yo busco es conservar esta tradición con motivos actuales”, expuso.

Orígenes del teatro kyogen

Los inicios del kyogen obedecen la misma antigüedad que el teatro noh —dramático japonés— que datan de 650 años. En un principio, el kyogen tenía una relación cercana con las religiones del shintoísmo y el budismo, por lo que estas comedias tenían el objetivo transmitir conocimiento religioso a las personas analfabetas; sin embargo, este teatro se transformó en historias que actualmente obedecen a “situaciones cotidianas que le pueden pasar a cualquiera”, de ahí su universalidad.

Con 35 años de experiencia en este arte, Ippei Shigeyama comenzó a actuar desde los cuatro años, y a pesar de que ha tenido la oportunidad de trascender en el cine y la televisión, el actor admitió que prefiere la tradición familiar porque puede ver de inmediato la reacción de su público.

“En el cine no sabes cómo recibe tu actuación el público y en el kyogen sí hay una interacción. Además de que me doy licencia para poder improvisar, para hacer reír, no podría hacerlo de otra manera, me aburría siempre de seguir un libreto. El kyogen también es muy simple y por eso es poderoso”, finalizó Ippei Shigeyama.

