El amor es como una invención en la que después estás envuelto. Si vas por la vida repitiendo que el amor no existe, el amor no existirá , comenta el actor, dramaturgo y director Sergio Zurita con respecto su nuevo espectáculo teatral Mi canción de amor favorita, que codirige junto a la actriz, bailarina y directora Lorena Martínez, y que se presentará el 16 de febrero en Cervecería Crisanta.

Mi canción de amor favorita involucra narrativa, música y danza. Su hilo conductor es un cuento escrito por Zurita, y todo lo que sucedió alrededor del mismo. La historia que contará irá acompañada de número musicales donde participan el grupo Tradición Jarocha y Cheko Záun, con cuadros de danza folclórica encabezados por la misma Lorena Martínez (quien también canta), Irene Rodríguez, Luis Díaz y Claudia Barrón. En esta puesta en escena, Sergio interpretará su canción favorita de amor, una de Leonard Cohen, pero no quiso revelar más detalles.

El show es una celebración amorosa: Estoy celebrando el amor que existe entre Lorena Martínez y yo desde hace más de dos años. Es la única relación de mi vida que se ha podido plasmar .

¿De qué trata la historia que se nos cuenta en Mi canción de amor favorita? Zurita recuerda que todo surgió porque hace un par de años, todos los días al regresar a su casa después del programa de radio que conduce Dispara, Margot, dispara , de MVS Radio , pasaba por una calle donde había un anuncio que decía ‘Se solicita instructor(a) de baile’, y tenía unas siluetas bailando y había también un teléfono de contacto.

Había algo que me conmovía de eso. Era una época triste, estaba deprimido y ese día decidí escribir una historia. En el cuento ocurre que llamo al teléfono y digo que soy instructor de baile y una mujer con ciertas características llega a entrevistarme para el puesto. Y al día siguiente ocurrió lo mismo que ocurre en el cuento, pero en la vida real , nos dice Zurita.

Al respecto, Zurita recuerda una anécdota del director teatral Peter Brook, quien fue a presentar Romeo y Julieta en Verona, personajes que nunca existieron, pero cuyo drama ocurre en esa ciudad. Brook encontró a guías de turistas mostrando el balcón sobre el que había estado Julieta postrada, y el lugar donde se paraba Romeo a declamarle. Un día Brook se acercó a uno de los guías y le preguntó que si no le daba vergüenza engañar a la gente porque Romeo y Julieta nunca existieron. Y el guía le contestó: pues yo sé de buena fuente que Shakespeare no existió.

Cualquier cosa que haces incide en la realidad. Creo en lo que dice Jodorowsky en La danza de la realidad, tú das un paso y la realidad da otro. Yo necesitaba conocer una mujer y escribí de que necesitaba una mujer y luego la conocí. Eso pasa. Cualquier decisión que tomas vas afectando y modificando tu destino, incluso de manera inconsciente. Uno es capaz de inventar la realidad.

El 14 de febrero es la fecha que más me gusta; si hago una obra y puedo estrenar ese día, lo hago. No porque la gente esté dispuesta a gastar, sino porque es un público muy bonito, muy contento porque va con quien ama. Y el consumismo y eso me da igual que existan o no. Es una fecha especial. En una boda, uno va porque va a asistir a la presencia de un amor de verdad y eso es lo bonito de una boda. Este espectáculo es una especie de boda. Por eso creo que vale la pena .

Mi canción de amor favorita se presentará este jueves 16 de febrero a las 9pm en Cervecería Crisanta (Av. De la República 51, colonia Tabacalera). Habrá menú especial para esta presentación. Importante hacer reservaciones al 5535 6372.

