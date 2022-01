Un total de 2,077 obras entre piezas de arte y documentales pertenecientes a la colección del escritor, poeta, museógrafo y político tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien fuera maestro del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fueron donadas este domingo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en ocasión del homenaje en el Palacio de Bellas Artes por el 125 aniversario del natalicio del intelectual mexicano.

Para abrir la ceremonia, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, anunció que dicha colección, compuesta por obras de José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, Nahui Olin, Saturnino Herrán, Dr. Atl y José María Velasco, así como fotografías de Manuel Álvarez Bravo y Bernice Kolko, entre otros, además de más de 1,400 obras del artista plástico Mario Alonso Ostolaza, será puesta en valor en el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto que a partir de este día pondrá el nombre del homenajeado a una de sus salas de conservación.

La ceremonia además estuvo presidida por Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra convaleciente de Covid-19; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Carlos Pellicer López, consejero de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México y sobrino del homenajeado; Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, y Lucina Jiménez López, directora general del INBAL.

“Qué feliz se pondría (Carlos Pellicer) de ver a un humanista dando clase de historia a las 7:00 de la mañana todos los días, a la vez que saca de la miseria y el olvido a los millones que quedaron atrás”, declaró ahí Frausto Guerrero en referencia al presidente.

Por su parte, Carlos Pellicer López, donador de ambas series de obras dijo: “cuando murió mi tío Carlos, hace ya casi 45 años, me tocó heredar entre tantas bendiciones la mitad de su colección de pintura. Desde entonces empecé a pensar dónde y cómo acomodar ese universo. No era fácil, no era prudente legar este acervo a otra administración, a otro gobierno”.

López Obrador, presente en video

El presidente de la República, en homenaje al llamado “poeta de América”, grabó un mensaje que se emitió durante la ceremonia. El mandatario recordó los trabajos de Pellicer Cámara como un hombre fundador de instituciones museísticas, así como su activismo intelectual y político.

“Desde antes de tomar posesión del cargo de senador, planteó que iba a vender su colección de paisajes de José María Velasco, valuada en siete millones de pesos de aquellos tiempos, y que con ese dinero se haría una fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco; sin embargo, poco después entraron a su casa, maniataron a Chabelita, su fiel acompañante y ama de llaves, y se robaron las pinturas. A partir de entonces, se entristeció mucho y cayó en cama”, recordó López Obrador.

“Unos días antes de morir, lo visité. Estaba postrado, pero platicamos. Tenía la esperanza de recuperarse. Me pidió vernos dos días después, con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los pueblos chontales. Le dije que no se preocupara, que primero era la salud y él me insistió porque realmente tenía preocupación por la gente pobre. Por la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré que había muerto”, dijo y concluyó:

“Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra y en su agua, y en todo el país, seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: la de no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México”.

Ahí mismo, Gutiérrez Müller, junto con los secretarios de Gobernación y Cultura, así como la directora del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena Molina, llevaron a cabo la cancelación de un timbre postal en honor a Pellicer Cámara. Asimismo, se realizó la develación de un billete de lotería alusivo al intelectual.

